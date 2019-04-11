Görüntülenen ilk kara deliğin boyutlarına bir de böyle bakın

Bildiğiniz gibi dün astronomi ve bilim dünyasının en önemli duyurularından birisine şahitlik ettik. Uluslararası bilim insanlarından oluşan dev bilim heyeti tarihi bir basın toplantısı düzenleyerek ilk kara delik fotoğrafını ortaya çıkardı. Event Horizon Telescope (Olay Ufku Teleskopu) tarafından çekilen fotoğraf tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Event Horizon Telescope projesinde görev yapan bilim insanları görüntülenen kara delikle ilgili dün basın toplantısı sırasında çok ilginç ifadeler kullandı. Bunlardan bazıları gerçekten de insan beyninin hayal etmekte zorlanacağı türden şeyler.

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M87 isimli galaksinin merkezinde yer alan kara delik, yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. EHT ekibinin ifadelerine göre fotoğraftaki yapı (olay ufku ve etrafındaki toplanma diski) tam 100 milyar kilometre genişliğinde. Yani Güneş Sistemi'nden bile daha büyük, devasa bir yapı görüyoruz fotoğrafta.M87 kara deliğinin kütlesi ise aslında çok daha enteresan. EFT ekibinin açıklamalarına göre dev kara delik tam 6,5 milyar Güneş kütlesine sahip. Boyutlarına oranla inanılmaz yoğun bir kütleden bahsediyoruz. Dolayısıyla kara deliğin kütleçekimi de çok farklı bir seviyeye ulaşıyor. Araştırmacılar bir ışık fotonunun M87 kara deliğinin kütleçekiminden tam anlamıyla kurtulabilmesi için merkezden tam 188 milyar kilometre uzaklıkta olması gerektiğini ifade ediyor. Yani Güneş'le Dünya arasındaki uzaklığın 122 katı.Tabi tüm bu devasa rakamları hayal etmek bizim gibi henüz kendi güneş sistemini bile tam olarak keşfedememiş canlılar için biraz zor olabiliyor. Eski NASA çalışanı ve karikatürist Randall Munroe bu konuda bizlere yardımcı olmak için aşağıdaki görseli hazırlamış: