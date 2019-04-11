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Görüntülenen ilk kara deliğin boyutlarına bir de böyle bakın

Eski NASA çalışanı ve karikatürist Randall Munroe, M87 kara deliğinin boyutlarını Güneş Sistemi'yle karşılaştırdı. Dev kara delik tam 100 milyar kilometre genişliğe sahip.
1 ay
8,5b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bildiğiniz gibi dün astronomi ve bilim dünyasının en önemli duyurularından birisine şahitlik ettik. Uluslararası bilim insanlarından oluşan dev bilim heyeti tarihi bir basın toplantısı düzenleyerek ilk kara delik fotoğrafını ortaya çıkardı. Event Horizon Telescope (Olay Ufku Teleskopu) tarafından çekilen fotoğraf tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Event Horizon Telescope projesinde görev yapan bilim insanları görüntülenen kara delikle ilgili dün basın toplantısı sırasında çok ilginç ifadeler kullandı. Bunlardan bazıları gerçekten de insan beyninin hayal etmekte zorlanacağı türden şeyler.

Güneş Sistemi'nden daha büyük 


M87 isimli galaksinin merkezinde yer alan kara delik, yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. EHT ekibinin ifadelerine göre fotoğraftaki yapı (olay ufku ve etrafındaki toplanma diski) tam 100 milyar kilometre genişliğinde. Yani Güneş Sistemi'nden bile daha büyük, devasa bir yapı görüyoruz fotoğrafta.

Ayrıca Bkz. "Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın"
M87 kara deliğinin kütlesi ise aslında çok daha enteresan. EFT ekibinin açıklamalarına göre dev kara delik tam 6,5 milyar Güneş kütlesine sahip. Boyutlarına oranla inanılmaz yoğun bir kütleden bahsediyoruz. Dolayısıyla kara deliğin kütleçekimi de çok farklı bir seviyeye ulaşıyor. Araştırmacılar bir ışık fotonunun M87 kara deliğinin kütleçekiminden tam anlamıyla kurtulabilmesi için merkezden tam 188 milyar kilometre uzaklıkta olması gerektiğini ifade ediyor. Yani Güneş'le Dünya arasındaki uzaklığın 122 katı.

Tabi tüm bu devasa rakamları hayal etmek bizim gibi henüz kendi güneş sistemini bile tam olarak keşfedememiş canlılar için biraz zor olabiliyor. Eski NASA çalışanı ve karikatürist Randall Munroe bu konuda bizlere yardımcı olmak için aşağıdaki görseli hazırlamış:

https://www.sciencealert.com/to-truly-appreciate-the-m87-black-hole-pic-you-need-to-see-just-how-big-it-is Yorum Yaz
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FerdosParadise 1 ay en beğenilen
Kuran-ı Kerim 127. sayfasında bulunan,En'am süresinin 1 nolu ayeti
" Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. (Bunca âyet ve delillerden) sonra kâfir olanlar (hâla putları) Rab'leri ile denk tutuyorlar. "
Kuran-ı Kerim 127. sayfasında bulunan,En'am süresinin 1 nolu ayeti" Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. (Bu...
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zaferq 1 ay FerdosParadise
Bundan ne anlamamız gerekiyor
2 Yanıt Yanıtla +30
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tostumm 1 ay
O karanlık yer kara delik değil, olay ufku. Kara delikler o kadar içine çökmüştür ki teorik olarak boyutsuzdur. Görünen siyah bölge artık elektromanyetik dalgaların, enerjinin kara deliğin çekim kuvvetinden kurtulmadığı bölge. Ayrıca Kara delik etrafında gördüğümüz dalgaları büyük oranda etkiliyor, bizi bile etkiliyor.
O karanlık yer kara delik değil, olay ufku. Kara delikler o kadar içine çökmüştür ki teorik olarak boyutsuzdur. Görünen siyah bölge artık elektromanyetik dalgal...
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LeoJeLy 1 hf.
çok büyük
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Janus_Prospero 1 ay
Büyüklükler bağıl olduğu için bir karadeliğin Güneş Sistemi'nden büyük olması hiçbir şey ifade etmez, kuarkların bizlerden defalarca kez daha küçük olmasının hiçbir şey ifade etmemesi gibi. Tabii ki fazla alışık olmayan birisini inanılmaz derecede şaşırtabilir hatta ürkütebilir bile ancak böyle örneklerden dinbilimsel yorum çıkarmak bilimdışı bir harekettir.
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Spider_hip 1 ay
Bildiğin Ryzen logosu bu ya. Bence bu Ryzen 3 ün bomba gibi geldiğine delalet.
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astegon 1 ay
Aşağıdaki flood'u (bilgisel) okuyunuz. İlginç bilgiler var.
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huseyincarnege 1 ay
bu durma göre güneşten 20kat daha büyük kara delik ?
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TetraYazilim 1 ay
Bence o kara delik şimdiye çoktan kendi içine çökmüş gitmiştir.
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cyberfalcon 1 ay TetraYazilim
Yıldızların içine çökmesiyle karadelik oluşur. Karadelikler içine çökünce ne oluyor?
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Oguz_Cole 1 ay TetraYazilim
Mümkün değil elbette bilim adamı değilim ama kara delikler Hawking radyasyonu denilen biçimde enerji ve kütle kaybederler ve bu çok ama çok yavaş bir şekilde gerçekleşir ancak ömürlerinin sonuna doğru hızlanır. Ortala ömürleri yaklaşık 2x10⁹° yıla denk geliyor tabi ki kütlelerine göre değişir, evrenin yaşının daha 1,38x10¹° olduğuna göre kara deliğin daha baya bir ömrü var yani. Diğer arkadaşın sorusununda cevabı aslında aynı üstteki gibi radyasyon yayıyor ve ömrünün sonlarına doğru bu çok fazla artıyor, yanlış hatırlamıyorsam son birkaç saniyede o zamana kadar yaydığı radyasyonu yayıp patlıyor.
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FerdosParadise 1 ay en beğenilen
Kuran-ı Kerim 127. sayfasında bulunan,En'am süresinin 1 nolu ayeti
" Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. (Bunca âyet ve delillerden) sonra kâfir olanlar (hâla putları) Rab'leri ile denk tutuyorlar. "
3 Yanıt Yanıtla +39
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zaferq 1 ay FerdosParadise
Bundan ne anlamamız gerekiyor
1 Yanıt Yanıtla +30
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sdelta 1 ay FerdosParadise
yani? Kafayı yemişsiniz komple...
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Janus_Prospero 1 ay FerdosParadise
FerdosParadise
Kuran-ı Kerim 127. sayfasında bulunan,En'am süresinin 1 nolu ayeti
" Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. (Bunca âyet ve delillerden) sonra kâfir olanlar (hâla putları) Rab'leri ile denk tutuyorlar. "

Bu şekilde kelimelere istediğinizi söylettirebilirsiniz. Bu hiçbir şeyi ispatlamaz.
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Fx_57,5 1 ay
benim devreler yandı siz devam edin
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tostumm 1 ay
O karanlık yer kara delik değil, olay ufku. Kara delikler o kadar içine çökmüştür ki teorik olarak boyutsuzdur. Görünen siyah bölge artık elektromanyetik dalgaların, enerjinin kara deliğin çekim kuvvetinden kurtulmadığı bölge. Ayrıca Kara delik etrafında gördüğümüz dalgaları büyük oranda etkiliyor, bizi bile etkiliyor.
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kara delik, astronomi ve
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