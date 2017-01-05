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GraalPhone: Windows 10 laptop, Android telefon, tablet ve fotoğraf makinesi tek kasada

CES 2017, son derece ilginç ürünlere ev sahipliği yapıyor. Fransızlar tarafından geliştirilen GraalPhone, Windows 10 laptop, Android telefon, tablet ve fotoğraf makinesini tek kasada toplamış durumda.
2 yıl
11,7b
1
22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Fransa merkezli bir şirket CES 2017'de, Windows 10 dizüstü bilgisayar, Android akıllı telefon, tablet ve optik zumlu bir fotoğraf makinesini tek bir kasada bir araya getiren yenilikçi bir cihaz tanıttı.
GraalPhone olarak adlandırılan yeni girişim, 4'ü 1 arada sınıfına giriyor. Cihaz herşeyden önce 5 inçlik bir Android akıllı telefon sunuyor. Özellikleri henüz bilinmese de üreticinin akıllı telefonu güçlü bir Qualcomm işlemcisi (muhtemelen Snapdragon 835), 8 GB bellek ve 256 GB depolama birimi ile donatmayı planladığını belirtelim.
Bu özellikler şüphesiz ki telefonun oldukça üst düzey olmasını sağlayacak, ancak şirket aynı zamanda donanımın akıllı telefondan bir tablete, dizüstü bilgisayara ve fotoğraf makinesine dönüştürülmesini sağlayacak kadar güçlü olmasını istiyor.
Ayrıca Bkz. "Viewsonic, CES 2017'de üç yeni monitör duyurdu"
Çünkü telefonu kasaya taktığınızda stylus kalemli ve Android çalıştıran 7 inçlik bir tablet elde edebiliyorsunuz. Eğer bu yeterli değilse, kullanıcılar ekranı kaydırarak cihazı, tam klavyeli ve Windows 10 çalıştıran bir dizüstü bilgisayara dönüştürebiliyor. Bu da yetmediyse GraalPhone, 5x optik zumlu bir fotoğraf makinesi görevi görebilecek bir forma da bürünebiliyor.
Teknik özellikler henüz kesin değil ve fikrin arkasındaki şirket, nihai ürünün şu an olduğundan çok daha ince olacağını söylüyor. CES 2017 demosu, çalışmayan taklit bir konsept üzerinde yapıldı, ancak her şey yolunda giderse GraalPhone yıl sonuna kadar günışığı görebilir. Merak edenler aşağıdaki videolar aracılığıyla cihazın tanıtım filmini ve CES 2017 sunumunu izleyebilirler.

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9600_G_T 2 yıl en beğenilen
Adamlar yapiyor biz santracda takildik


Yazik ulkeme
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MasterLoki 2 yıl
Valla telefon varken buna gerek yok =)
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Babakedi 2 yıl
pratik bir kullanımı olacağını sanmıyorum ev kullanıcısının üzerine çıkmaz. ofis çalışanlarına yönelik güçlü bir cihaz olursa bir pazar yaratabilir bence ama görüntüde çok güzel duruyor
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Nimotech 2 yıl
Aklıma nedense asus padfone geldi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kadirirdem 2 yıl
Hmmm fena değil gibi duruyor gelsin bakalım.
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expressimo 2 yıl
Sonunda ya :) Bunun Daha ergonomiği ve pili iyi gideni tam da aradığım alet ömürlük 3
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Guest-F8946C419 2 yıl
Alem buysa graal benim demiş telefon
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Fenomenon 2 yıl
aşırı gereksiz
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Colouse 2 yıl
Bir gün yorumlarda ürün hakkında bir yorum göreceğim diye ödüm patlıyor.
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Manchester United 2 yıl
Adamlar yapmış helal olsun.
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TIMERIDER 2 yıl
istediğim tam olarak böyle bir şey,teoride çok güzel pratikte nasıl olur ve en önemlisi fiyat ne olur.
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HABERİN ETİKETLERİ
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