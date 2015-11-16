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Grafikleri ile beğeni toplayan macera oyunu Lost Echo Android'e geldi

Yunanistan kaynaklı geliştirici KickBack Studios'un grafikleri ile beğeni toplayan macera oyunu Lost Echo, Android platformu için indirmeye sunuldu.
3 yıl
1,6b
1
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Grafikleri ile beğeni toplayan macera oyunu Lost Echo Android'e geldi


2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Lost Echo, 2013 yılında iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuş ve grafikleri ile ilgi toplamıştı. Tıkla-ilerle tarzı bir oynanış mekaniğine sahip olan oyun Android için biraz daha elden geçirildi. 

Greg adlı bir karakterin esrarengiz bir şekilde kaybolan kız arkadaşını aradığı oyunda 3 boyutlu mekanlarda çeşitli bulmacaları çözerek ona yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Oyundaki karakterlerle etkileşime girmek zorunda olduğunuz oyun iki farklı senaryo modu sunuyor.
Oyun için özel olarak soundtrack müzikler bestelenmiş. Kısa süre sonra yeni bölümler sunan Resonance genişleme paketinin de yayımlanması bekleniyor. Android için Lost Echo 9TL fiyat etiketine sahip. 




 

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