Greenify, root gerektirmeyen fonksiyonlarını geliştiriyor





Root yapılmış cihazlarda performans, enerji verimliliği gibi konularda büyük bir kontrol imkanı sunan Greenify, root olmayan cihazlar için de önemli fonksiyonlar sunuyor. Versiyon 2.8 güncellemesi ile, root edilmemiş cihazlar için sunulan fonksiyonlar geliştiriliyor.









Yeni güncelleme ile sunulan özelliklerden birisi Agressive Doze. Android 6.0 cihazlar için geliştirilen özellik, sürümde mevcut olan Doze güç tasarruf modunu biraz daha agresif şekilde kullanıyor. Root gerektirmeyen bu özellik, otomatik olarak arkaplanda çalışan uygulamaları kapatabiliyor. Root tarafında ise Shallow Hibernation adında yeni bir özellik ve gezinti çubuğunda sürükleme hareketleri şeklinde yenilikler var.



