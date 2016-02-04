Greenify, root gerektirmeyen fonksiyonlarını geliştiriyor

Haber Editörü
Root yapılmış cihazlarda performans, enerji verimliliği gibi konularda büyük bir kontrol imkanı sunan Greenify, root olmayan cihazlar için de önemli fonksiyonlar sunuyor. Versiyon 2.8 güncellemesi ile, root edilmemiş cihazlar için sunulan fonksiyonlar geliştiriliyor.
Yeni güncelleme ile sunulan özelliklerden birisi Agressive Doze. Android 6.0 cihazlar için geliştirilen özellik, sürümde mevcut olan Doze güç tasarruf modunu biraz daha agresif şekilde kullanıyor. Root gerektirmeyen bu özellik, otomatik olarak arkaplanda çalışan uygulamaları kapatabiliyor. Root tarafında ise Shallow Hibernation adında yeni bir özellik ve gezinti çubuğunda sürükleme hareketleri şeklinde yenilikler var.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
uygulama uykuda değilken greenify'e girip facebook'u tıkla.. yukarıda makas (uyandırma yollarını kes) tıkla..
2-3 farklı servis facebook'u uyandırmaya çalışıyor,bu uygulamaların uyandırma yollarını kesersen sorun çözülüyor..ben böyle aştım..
telefonlarda batarya ölçmede kıstas standby süresidir ekran açık kalma süresi değil.
Amplify + xposed ve greenify = Note 5 imin standby süresi 1 gün.( çift hatlı olan)