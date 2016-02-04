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Greenify, root gerektirmeyen fonksiyonlarını geliştiriyor

Cihazlarında üst seviye enerji tasarrufu fonksiyonları isteyenlerin tercih ettiği popüler uygulamalardan Greenify, yeni güncellemesi ile root harici özelliklerini güçlendiriyor.
3 yıl
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10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Greenify, root gerektirmeyen fonksiyonlarını geliştiriyor


Root yapılmış cihazlarda performans, enerji verimliliği gibi konularda büyük bir kontrol imkanı sunan Greenify, root olmayan cihazlar için de önemli fonksiyonlar sunuyor. Versiyon 2.8 güncellemesi ile, root edilmemiş cihazlar için sunulan fonksiyonlar geliştiriliyor. 


Yeni güncelleme ile sunulan özelliklerden birisi Agressive Doze. Android 6.0 cihazlar için geliştirilen özellik, sürümde mevcut olan Doze güç tasarruf modunu biraz daha agresif şekilde kullanıyor. Root gerektirmeyen bu özellik, otomatik olarak arkaplanda çalışan uygulamaları kapatabiliyor. Root tarafında ise Shallow Hibernation adında yeni bir özellik ve gezinti çubuğunda sürükleme hareketleri şeklinde yenilikler var. 

 

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selmand 3 yıl
Huawei g7 de zaten arka planda çalışan uygulamalar kontrol edilebiliyor.
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Emyn1907 3 yıl
orientem
Facebooku kapatmamaya biraz daha devam ederse kaldıracağım, her seferinde manual kapatmaya zorluyor.

uygulama uykuda değilken greenify'e girip facebook'u tıkla.. yukarıda makas (uyandırma yollarını kes) tıkla..
2-3 farklı servis facebook'u uyandırmaya çalışıyor,bu uygulamaların uyandırma yollarını kesersen sorun çözülüyor..ben böyle aştım..
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orientem 3 yıl
Facebook'u kapatmamaya biraz daha devam ederse kaldıracağım, her seferinde manual kapatmaya zorluyor.
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yunskrgl 3 yıl
Gelişmesin kardeşim yaa ben rootladıktan sonra niye geliştiriyorlar arkadaş.
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rabbitweed 3 yıl
Ersin ÇAKI
Sürekli telefonu kurcalayan ve oyun oynayan biriyseniz, Greenify değil Blackify de kullansanız 3 saatden fazla ekran süresi göremezsiniz. Zamanında bu tür programlardan çoğu kez kullandım ama yine de gün içerisinde şarja takıyorum telefonunu. Note 4 ve Note 5 için bahsediyorum.

telefonlarda batarya ölçmede kıstas standby süresidir ekran açık kalma süresi değil.
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Sürekli telefonu kurcalayan ve oyun oynayan biriyseniz, Greenify değil Blackify de kullansanız 3 saatden fazla ekran süresi göremezsiniz. Zamanında bu tür programlardan çoğu kez kullandım ama yine de gün içerisinde şarja takıyorum telefonunu. Note 4 ve Note 5 için bahsediyorum.
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rabbitweed 3 yıl
pil süresini uzatmanın olmazsa olmaz programların başında geliyor.neredeyse 3 senedir kullanıyorum. çok iş yapıyor. telefonun ekranı kapalıyken arka planda çalışmak isteyen uygulamaları süresiz uyutuyor. Root şart (efektif olması için) + kullanıcınında o çalışmak isteyen programları bulup kapatması gerekiyor bizim kullanıcının kafası basmaz böyle şeylere.

Amplify + xposed ve greenify = Note 5 imin standby süresi 1 gün.( çift hatlı olan)
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wolf silver 3 yıl
Bir ara yüklemistim ama pek bir fark yoktu sildim...
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Pi 3 yıl
Bende kurulu. Ama bir fark goremedim. :d
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Fenomenon 3 yıl
Android'deki en mükemmel uygulama.
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