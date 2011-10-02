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Griffin Multidock sistemi aynı anda 30 iPad'i şarj ediyor ve senkronize oluyor

7 yıl
3,9b
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6
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Bireysel kullanılan tablet cihazlarının senkronizasyon veya şarj etme işlemleri kullanıcılar tarafından bilgisayar üzerinden veya farklı yerlerde bulunabilen prizler tarafından kolayca yapılabiliyor. Ancak fazla sayıda ve toplu olarak kullanılan tablet cihazları bu konuda oldukça büyük bir sorun yaratıyor.

Apple ürünlerine yönelik aksesuar ve uygulamalarıyla tanınan Griffin firması bu sıkıntıyı ortadan kaldıracak bir dock ünitesini iPad kullanıcılarının beğenisine sundu. Multidock adı verilen ünite güç bağlantısı ile aynı anda 10 adet iPad'i şarj edebiliyor ve bir Mac ile senkronize olabiliyor.

Zincirleme bağlantı yapıldığı takdirde aynı anda 30 adet iPad şarj edebiliyor ve tek bir Mac ile senkronize olabiliyor. 

Sunucu kabinine benzeyen dock ünitesi 47.2cm uzunluğa sahip. Fiyatı da işletmelere hitap edecek şekilde 700$ olarak belirlenmiş.

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Xagdas 7 yıl
American Airlines pilotlara dagitiyordu iPad. Böyle şeyler çok lazım artık. Okullarda (M.E.B. öğrencilere "dandirikten de olsa" bi tablet vericekti), uçak başlık arkalarında, pilotlarda, (gelişmiş 1. sınıf ülkelerde belki) otobüs şöförlerinde... vs vs vs vs...
Laptoplar bu saatten sonra asla rekabet edemez Tabletlerle.
En çok Desktop bu yeniliğe uzaktan bakıp Laptop'a gülüyordun, "Sen beni mazi yaptın, tablet de seni mazi yapıcak" diyordur :)
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resler 7 yıl
Kullanımı çok ilkel olmuş. Cihazı rafa yerleştiriyorsun ve kabloyu takıyorsun. Kabloyu ben elimle takacak isem bu kadar para vermem bu ürüne. Böyle geniş bir raf yerine kızaklı bir raf sistemi kullanıp konnektör bağlantısını rafın arka tarafından hafif bir itme hareketiyle gerçekleşecek şekilde yapmalıydılar. Ayrıca ön yüzde cihazı kızağa yerleştirdikten sonra bir şeffaf bir kapak ile kilitlenebilmeliydi. Böylece hangi rafa koymuştum acaba diye düşünmezsin.
Kısacası serverlerdeki HDD değiştirme olayını buna uygulamaları gerekirdi.
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Kuray 7 yıl
Sirketlere ve ozellikler okullar (egitim) icin mukemmel
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gamblerbarbo 7 yıl
bi haberde kitaplarin yerine ipad geciyor deniyordu,heralde griffin akillilik etmis sonucta isyerlerinde veya evde 30 tane ipadi ayni anda sarj etmek gerekmeyebilir
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