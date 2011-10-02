Griffin Multidock sistemi aynı anda 30 iPad'i şarj ediyor ve senkronize oluyor

Bireysel kullanılan tablet cihazlarının senkronizasyon veya şarj etme işlemleri kullanıcılar tarafından bilgisayar üzerinden veya farklı yerlerde bulunabilen prizler tarafından kolayca yapılabiliyor. Ancak fazla sayıda ve toplu olarak kullanılan tablet cihazları bu konuda oldukça büyük bir sorun yaratıyor.





Apple ürünlerine yönelik aksesuar ve uygulamalarıyla tanınan Griffin firması bu sıkıntıyı ortadan kaldıracak bir dock ünitesini iPad kullanıcılarının beğenisine sundu. Multidock adı verilen ünite güç bağlantısı ile aynı anda 10 adet iPad'i şarj edebiliyor ve bir Mac ile senkronize olabiliyor.





Zincirleme bağlantı yapıldığı takdirde aynı anda 30 adet iPad şarj edebiliyor ve tek bir Mac ile senkronize olabiliyor.





Sunucu kabinine benzeyen dock ünitesi 47.2cm uzunluğa sahip. Fiyatı da işletmelere hitap edecek şekilde 700$ olarak belirlenmiş.