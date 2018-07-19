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Griffin:"Gençler kripto paralardan uzak dursun"

Dünyanın en eski hedge fonlarından biri olan Citadel hedge fonunun kurucusu Ken Griffin, New York'taki bir konuşmasında, dijital paralar hakkında negatif yorumlarda bulundu.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Citadel hedge fonunun CEO'su ve kurucusu Ken Griffin, yaptığı bir konuşmada, kripto paralar karşısında takındığı olumsuz tutumu yineleyen açıklamalarda bulundu.
New York'taki Delivering Alpha Conference'da konuşan Griffin; genç yatırımcıların, dijital para birimlerine yatırım yapmamalarını söyledi. Ünlü CEO, gençlerin daha üretken işlerde yer almaları gerektiğini vurguladı.
Griffin, kripto paralar hakkındaki bu görüşünü daha da sağlamlaştırmak amacıyla; milyarder müşterilerinden hiçbirinin dijital para birimlerine yatırım yapmayı önermediklerini söyledi. Griffin:" Kripto para satın almam gerektiğini söyleyen tek bir portföy yöneticim bile yok." dedi.
Yaptığı konuşmada, şirketin genelinin inanmadığı bir ürüne likidite sağlamayacaklarını belirten Ken Griffin, kripto paralara hiçbir şekilde ihtiyaç olmadığını sözlerine ekledi. 
2017 yılının sonlarında, 17. yüzyılda Hollanda'da olan lale çılgınlığıyla şimdiki kripto para piyasasının demirbaşı Bitcoin'i karşılaştıran Griffin; bu piyasanın "balon" olduğunu ve büyük zararlar vererek patlayacağını söylemişti.
1990 yılında kurulan Citadel hedge fonunun ürün değeri 30 milyar doların üzerinde. Söz konusu hedge fonu, dünyanın en eskilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

https://cointelegraph.com/news/peter-gabriel-former-genesis-frontman-invests-in-blockchain-startup-for-food-transport Yorum Yaz
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ThePscho 8 ay
Bitcoin'i 2015 yılında duyduğumda keşke bol miktarda alsaydım. Sudan ucuzdu. Şimdi köşeyi dönmüştüm.
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shyne 8 ay
kripto para = dolar'ın sonu
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attci45 8 ay
Sonunda birisi gerçekçi konuşmuş.
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WienerWald 10 ay
2010 senesinde 1 milyon dolarlık falan bir yatırım yapsaydı böyle konuşur muydu acaba şuan
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DH Misafiri 10 ay
Ayrıca;
Gençlere tavsiyem Almanya Liginden uzak dursun çok şaibe var ...
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DisCoVeRY06 10 ay
Adam doğru söylemiş bu iş kumardan bile daha tehlikeli.2 ay önce 100k yaptığım yatırım hiç trade yapmadan hodl durumda 15k usd ye düştü.Lanet olsun diyorum başka birşey demiyorum..
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OverClocK1ng 10 ay
30 Milyar Dolar değeri olan şirket, $128.484.669.501 Coin Market Cap olan Coin den uzak durun demiş.
Biz 1990 da kurulduk ama Bitcoin 4 yılda 600 TL değerden öyle bir yükseldi ki çok kıskandık deseydi de olurdu...
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CooL_ROMEO 10 ay
Boş konuşuyorsunuz, yıl sonu 10 bin milyar milyon trilyar dolar olacak benden demesi. Ağlamayın sonra burda 10k dan girseydim keşke diye ..........
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MonitörKertenkelesi 10 ay
Kripto para kumardır. Gençler için 1 koy 100000000 al hayali çekici geliyor ve bütün burs paralarını ve harçlıklarını veya ailesinin kendisi için köşeye koyduğu parayı gözünü kırpmadan kriptoya yatıracak kadar tecrübesiz ve acemi ve cahil cesaretine sahip.
Ama sorun kazanmak değil kazandıktan sonra ne yapacağını bilmekte yatıyor işte bunu hiç bir genç yapamaz ve yapamıyor.
Kripto parası değer kazansa daha da değerlenmesi için çıkamaz ve hırsı yükselir. Çıksa göze arkada kalır, niye çıktım belki daha da çok kazanırım der. Ya da çıksa bu sefer de başka bir şeyde şansını denemek ister işe yatırım yapmak gelmez aklına. Şanslı sanır kendini. Kaybetse yine hırs yapar aklı kaybettiği parada kalır hayatı boyu bu kumarı oynamaya devam eder.
O yüzden bilmediğiniz işlere bulaşmayın okuyun iş sahibi olun bildiğiniz yoldan para kazanın, sizi fena yolarlar gençler, aman diyim.
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1BilimAdamı 10 ay
Piyasasının yükselme sebebi gençlerin ve yenilik isteyenlerin yatırım yapması sonrasındaysa zengin birkaç kişinin madem burda kar var diye yatırım yapması. Eğer birkaç büyük yerde yasaklanmaya başlarsa düşme dalgasının başlayacağını düşünüyorum.
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