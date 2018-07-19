Griffin:"Gençler kripto paralardan uzak dursun"

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Citadel hedge fonunun CEO'su ve kurucusu Ken Griffin, yaptığı bir konuşmada, kripto paralar karşısında takındığı olumsuz tutumu yineleyen açıklamalarda bulundu.
New York'taki Delivering Alpha Conference'da konuşan Griffin; genç yatırımcıların, dijital para birimlerine yatırım yapmamalarını söyledi. Ünlü CEO, gençlerin daha üretken işlerde yer almaları gerektiğini vurguladı.
Griffin, kripto paralar hakkındaki bu görüşünü daha da sağlamlaştırmak amacıyla; milyarder müşterilerinden hiçbirinin dijital para birimlerine yatırım yapmayı önermediklerini söyledi. Griffin:" Kripto para satın almam gerektiğini söyleyen tek bir portföy yöneticim bile yok." dedi.
Yaptığı konuşmada, şirketin genelinin inanmadığı bir ürüne likidite sağlamayacaklarını belirten Ken Griffin, kripto paralara hiçbir şekilde ihtiyaç olmadığını sözlerine ekledi.
2017 yılının sonlarında, 17. yüzyılda Hollanda'da olan lale çılgınlığıyla şimdiki kripto para piyasasının demirbaşı Bitcoin'i karşılaştıran Griffin; bu piyasanın "balon" olduğunu ve büyük zararlar vererek patlayacağını söylemişti.
1990 yılında kurulan Citadel hedge fonunun ürün değeri 30 milyar doların üzerinde. Söz konusu hedge fonu, dünyanın en eskilerinden biri olma özelliğini taşıyor.
https://cointelegraph.com/news/peter-gabriel-former-genesis-frontman-invests-in-blockchain-startup-for-food-transport Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gençlere tavsiyem Almanya Liginden uzak dursun çok şaibe var ...
Biz 1990 da kurulduk ama Bitcoin 4 yılda 600 TL değerden öyle bir yükseldi ki çok kıskandık deseydi de olurdu...
Ama sorun kazanmak değil kazandıktan sonra ne yapacağını bilmekte yatıyor işte bunu hiç bir genç yapamaz ve yapamıyor.
Kripto parası değer kazansa daha da değerlenmesi için çıkamaz ve hırsı yükselir. Çıksa göze arkada kalır, niye çıktım belki daha da çok kazanırım der. Ya da çıksa bu sefer de başka bir şeyde şansını denemek ister işe yatırım yapmak gelmez aklına. Şanslı sanır kendini. Kaybetse yine hırs yapar aklı kaybettiği parada kalır hayatı boyu bu kumarı oynamaya devam eder.
O yüzden bilmediğiniz işlere bulaşmayın okuyun iş sahibi olun bildiğiniz yoldan para kazanın, sizi fena yolarlar gençler, aman diyim.