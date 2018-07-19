Griffin:"Gençler kripto paralardan uzak dursun"

Citadel hedge fonunun CEO'su ve kurucusu Ken Griffin, yaptığı bir konuşmada, kripto paralar karşısında takındığı olumsuz tutumu yineleyen açıklamalarda bulundu.

New York'taki Delivering Alpha Conference'da konuşan Griffin; genç yatırımcıların, dijital para birimlerine yatırım yapmamalarını söyledi. Ünlü CEO, gençlerin daha üretken işlerde yer almaları gerektiğini vurguladı.

Griffin, kripto paralar hakkındaki bu görüşünü daha da sağlamlaştırmak amacıyla; milyarder müşterilerinden hiçbirinin dijital para birimlerine yatırım yapmayı önermediklerini söyledi. Griffin:" Kripto para satın almam gerektiğini söyleyen tek bir portföy yöneticim bile yok." dedi.

Yaptığı konuşmada, şirketin genelinin inanmadığı bir ürüne likidite sağlamayacaklarını belirten Ken Griffin, kripto paralara hiçbir şekilde ihtiyaç olmadığını sözlerine ekledi.

2017 yılının sonlarında, 17. yüzyılda Hollanda'da olan lale çılgınlığıyla şimdiki kripto para piyasasının demirbaşı Bitcoin'i karşılaştıran Griffin; bu piyasanın "balon" olduğunu ve büyük zararlar vererek patlayacağını söylemişti.

1990 yılında kurulan Citadel hedge fonunun ürün değeri 30 milyar doların üzerinde. Söz konusu hedge fonu, dünyanın en eskilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

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