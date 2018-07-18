Ardor %60 yükseldi

Kripto para piyasası içinde kendini çok fazla belli edebilme şansını bulamayan Ardor, CoinMarketCap'ten alınan bilgilere göre; son 24 saatte %60'lık bir yükseliş göstererek dikkatleri üzerine çekti.

Ardor'un bu ani yükselişinin arkasında, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'de listelenmesi olduğu söyleniyor. Söz konusu dijital para birimi, Binance'de listelemesinin ardından daha fazla işlem gördü ve bu işlemler arasında "satın alma" daha ağır bastığı için Ardor'un fiyatı yükseldi.

Ardor, şu an 263.193.410 dolarlık bir piyasa hacmine sahip ve CoinMarketCap'te, piyasa hacmine göre yapılan listelemede 51. sırada bulunuyor.

Barcelona merkezli bir kripto projesi olan Ardor, halihazırda 999 milyon token ile piyasada. NXT teknolojisi üzerine kurulu olan söz konusu dijital para biriminin madenciliğinin yapılmadığı biliniyor.

Binance üzerinde listelenen düşük fiyatlı birçok kripto para birimi ani yükselişlerin ardından ani düşüşler yaşıyor. Ardor, diğer dijital para birimlerinin aksine, farklı olan ağ yapısı sayesinde yükselmeye devam edebilir. Ya da 1-2 gün sonra düşüş yaşayan para birimleri gibi yalnızca "Binance büyüsüne" kapılmış olabilir.

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