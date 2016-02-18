Guardians of the Galaxy Vol 2'nin çekimlerine başlandı

Sevilen çizgi roman serilerini bir bir sinemaya uyarlayan Marvel, yıllar içinde oldukça geniş bir sinematik evren kurmayı başardı. Bu sinematik evrenin merkezinde Iron Man, Kaptan Amerika ve Thor gibi popüler kahramanlar yer alsa da, son yıllarda daha alternatif Marvel serileri de beyaz perdede şans bulmaya başladı. Marvel evreninin farklı köşelerini beyaz perdeye taşıyan bu filmlerin ilki, 2014 yılında vizyona giren Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) oldu.

Evrenin kontrolünü ele geçirmek isteyen radikal bir savaşçıyı durdurmak için bir araya gelen, birbirinden tuhaf beş suçlunun hikayesini anlatan film, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Dünya genelinde 773 milyon dolar hasılat elde eden film, tüm beklentileri aşarak Marvel'in en başarılı filmlerinden biri oldu. Durum böyle olunca devam filmi için de onay gecikmedi.





Bir süredir hazırlık aşamasında olan Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin çekimlerine bugün başlandı. Filmin çekimlerine başlandığını duyuran Marvel Studios, yeni filmin oyuncu kadrosunu da açıkladı. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper ve Vin Diesel'ın Galaksinin Koruyucuları olarak geri döneceği filmde; Michael Rooker (Yondu), Karen Gillan (Nebula) ve Sean Gunn (Kraglin) da ilk filmdeki rollerini tekrarlayacak.

Guardians of the Galaxy Vol. 2'de seriye dahil olacak yeni isimler ise Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki ve Chris Sullivan olacak. Seriye yeni dahil olan isimlerin hangi karakterleri canlandıracağı açıklanmamış olsa da, daha önce çıkan söylentiler Kurt Russell'ın Star-Lord'un babası olarak karşımıza çıkacağını gösteriyor.

Chris Pratt tarafından canlandırılan Star-Lord'un babası ve nereden geldiği hakkında cevaplar araması, ekibi yeni bir maceranın ortasına atacak. İlk filmi de yazıp yöneten James Gunn'ın yöneteceği Guardians of the Galaxy Vol. 2, 5 Mayıs 2017'de gösterime girecek.





http://deadline.com/2016/02/guardians-of-the-galaxy-2-kurt-russell-elizabeth-debicki-marvel-confirms-start-of-shoot-1201704010/