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Gulfstream, dünyanın en uzun menzilli iş jeti G650ER'i duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gulfstream, dünyanın en uzun menzilli iş jeti G650ER'i duyurdu
İş hayatına yönelik olarak sivil uçaklar hazırlayan Gulfstream havacılık şirketi, dünyanın en uzun menzilli iş jeti G650ER'i duyurdu.
Geçtiğimiz dönemde yapılan testlerde 0.925 Mach hız ile dünyanın en hızlı sivil hava aracı ünvanını kazanan Gulfstream G650'nin üzerine konumlandırılan G650ER, dünyanın en uzun menzilli iş jeti unvanını 0.85 Mach hızında 13,890km yol alabiliyor olmasıyla kazanıyor. Kanatlarında taşıdığı ekstra yakıt ile elde ettiği bu değeriyle G650'den 926 km daha fazla yol alabilen G60ER, bu sayede New York ile Hong Kong, Dallas ile Dubai ve San Francisco ile Delhi arasında durmadan görev yapabiliyor. Gücünü dünyaca ünlü Rolls-Royce tarafından geliştirilen BR725 motorlarından alan ve böylece yüksek performans yanında düşük yakıt tüketimi ile dikkat çeken gelişmiş hava aracı, G650 ile aynı kabin tasarımını, aviyonikleri ve sistemleri paylaşıyor.
Gulfstream G650ER'in şu anda Federal Havacılık İdaresi tarafından incelendiği ve her şeyin yolunda gitmesi haline 2015 yılında satışa çıkacağı belirtiliyor. Gulfstream G650 modelinin ise yakıt sisteminde yapılacak özel modifikasyonlar ile G650ER haline getirilebileceği de açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.
Not: Haberde yer alan görselin yüksek çözünürlüklü halini buradan indirebilirsiniz. 

http://gulfstreamnews.com/news/gulfstream-introduces-the-new-g650er Yorum Yaz
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meego 5 yıl en beğenilen
Arkadaşlar ufak bir bilgilendirme
1 Mach = 1226,5 km/saat
Dünaynın en hızlı yolcu uçağı olarak sayılan concorde takribi 2.8 mach hız yapar'dı.
Normal yolcu uçakları 1 mach'ın altında uçarlar.
ör. airbus 340 yolcu uçağının düz uçuş sürati genelde 0.80 mach tır.
bilgi ekşi sözlük.

Gelelim habere 0.85 Mach hızında 13,890km gerçekten çok iyi değer ama bize hiç bir etkisi yok.He ama Zenginlerin ilgisi olur.

Biz benzinin 5 lira mazotun 4,5lira olan ülkemizde en az yakan, mtvsi en az olan araçları biliriz. Şehir içinde 100km de ortalama yakıt tüketimi 4 litre gördük mü havaya uçarız.Bu yüzden bu haber zenginleri kapsıyor. :)

Not: mach degeri ekşi sözlükte yanlış verilmişti. Doğrusunu wikipediadan bulduk.
tenghis arkadaşımıza teşekkürler
Arkadaşlar ufak bir bilgilendirme1 Mach = 1226,5 km/saatDünaynın en hızlı yolcu uçağı olarak sayılan concorde takribi 2.8 mach hız yapar'dı.Nor...
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rentacar2 5 yıl
Avantajix ve enparayla tadından yenmez sağol admin kardeş
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kaptan666 5 yıl
Tüp taksak kilometrede kaç yakar acaba :)
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speedyrazor 5 yıl
ali agaoglu alir hemen bi tane :)
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DownClock01 5 yıl
Anlayamazsınız...
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Rapator 5 yıl
Video incelemesini yapacaz desek bir tane gönderirlermi acaba?...:))
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bafbaf 5 yıl
Ötekinin borcu bitmedi daha
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Elsa 5 yıl
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kolerak8 5 yıl
100 lira fazla verip bu jetten alayım çok teşekkürler donanımhaber jet seçimim konusunda yardımcı oldunuz
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syesil 5 yıl
Maketini alırız..
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KraftMK 5 yıl
Iste bu haberi bekliyordum.Birazdan siparis ediyimde kargolasinlar
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1BilimAdamı 5 yıl
İşte aradığım jet
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Metabolism 5 yıl
almışken 2-3 tane alayım da kenarda dursunlar
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