Gulfstream, dünyanın en uzun menzilli iş jeti G650ER'i duyurdu

İş hayatına yönelik olarak sivil uçaklar hazırlayan Gulfstream havacılık şirketi, dünyanın en uzun menzilli iş jeti G650ER'i duyurdu.

Geçtiğimiz dönemde yapılan testlerde 0.925 Mach hız ile dünyanın en hızlı sivil hava aracı ünvanını kazanan Gulfstream G650'nin üzerine konumlandırılan G650ER, dünyanın en uzun menzilli iş jeti unvanını 0.85 Mach hızında 13,890km yol alabiliyor olmasıyla kazanıyor. Kanatlarında taşıdığı ekstra yakıt ile elde ettiği bu değeriyle G650'den 926 km daha fazla yol alabilen G60ER, bu sayede New York ile Hong Kong, Dallas ile Dubai ve San Francisco ile Delhi arasında durmadan görev yapabiliyor. Gücünü dünyaca ünlü Rolls-Royce tarafından geliştirilen BR725 motorlarından alan ve böylece yüksek performans yanında düşük yakıt tüketimi ile dikkat çeken gelişmiş hava aracı, G650 ile aynı kabin tasarımını, aviyonikleri ve sistemleri paylaşıyor.

Gulfstream G650ER'in şu anda Federal Havacılık İdaresi tarafından incelendiği ve her şeyin yolunda gitmesi haline 2015 yılında satışa çıkacağı belirtiliyor. Gulfstream G650 modelinin ise yakıt sisteminde yapılacak özel modifikasyonlar ile G650ER haline getirilebileceği de açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

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http://gulfstreamnews.com/news/gulfstream-introduces-the-new-g650er