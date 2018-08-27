Gümüşhane Üniversitesi'nden yüzde 95'i yerli elektrikli otomobil

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Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinden oluşan 13 kişilik ekip, otonom sürüşe sahip elektrikli otomobil tasarladı. TÜBİTAK’tan alınan destekle yüzde 95 yerli olarak dört ayda geliştirilen otomobile Tomara Şelalesi’ne dikkat çekmek amacıyla Tomara adı verildi.

Otonom kategorisinde ilk 5'e girdi

Mekatronik Programı, Bilgisayar Programcılığı ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden oluşan ekip Tomara ile 6-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kocaeli’deki elektromobil, hidromobil ve otonom araçların yarıştığı “14. Efficiency Challenge Electric Vehicle” etkinliğinde boy gösterdi. 29 aracın yarıştığı otonom kategorisinde ilk 5 arasına giren Tomara, 39 aracın katıldığı 40 kilometrelik sürücülü yarışı da başarıyla tamamladı.

130 bin liraya mal oldu

Yaklaşık 130 bin liraya mal olan elektrikli ve otonom otomobilin 3 kilovat gücündeki bataryasının 2 saatte şarj olduğu ve maksimum 110 km/s hıza ulaşabildiği belirtildi. Seçilen pil büyüklüğüne göre 180-210 kilometre arasında sürüş menziline sahip olduğu söylenen Tomara’da direksiyona bağlı mekanik tahrikli step motoru ve frene bağlı servo motoru bulunuyor.

Gazı otomatik bilgisayardan kontrol edilebilen ve hızı sabitlenebilen otomobilin kalıplaması ve karbon fiber yapımının iki ay sürdüğü belirtiliyor. Şase ve elektronik yazılımının hazırlanması da iki ay süren aracın toplamda 4 ay gibi bir sürede hazır hale getirildiği söyleniyor. Tomara’nın yazılımları, donanımları ve mekaniği dahil her şeyinin üniversitede yapıldığı ifade edildi.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/universiteden-yuzde-95i-yerli-uretim-elektrikli-otomobil/1239358