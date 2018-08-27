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Gümüşhane Üniversitesi'nden yüzde 95'i yerli elektrikli otomobil

TÜBİTAK'ın desteğiyle Gümüşhane Üniversitesi'nden 13 kişilik ekibin geliştirdiği elektrikli otomobilin adı Tomara. Yüzde 95 yerli olarak tasarlandığı söylenen Tomara'nın tüm özellikleri haberimizde:
8 ay
12,4b
1
84
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Gümüşhane Üniversitesi'nden yüzde 95'i yerli elektrikli otomobil
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Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinden oluşan 13 kişilik ekip, otonom sürüşe sahip elektrikli otomobil tasarladı. TÜBİTAK’tan alınan destekle yüzde 95 yerli olarak dört ayda geliştirilen otomobile Tomara Şelalesi’ne dikkat çekmek amacıyla Tomara adı verildi.

Otonom kategorisinde ilk 5'e girdi 

Mekatronik Programı, Bilgisayar Programcılığı ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden oluşan ekip Tomara ile 6-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kocaeli’deki elektromobil, hidromobil ve otonom araçların yarıştığı “14. Efficiency Challenge Electric Vehicle” etkinliğinde boy gösterdi. 29 aracın yarıştığı otonom kategorisinde ilk 5 arasına giren Tomara, 39 aracın katıldığı 40 kilometrelik sürücülü yarışı da başarıyla tamamladı.

130 bin liraya mal oldu

Yaklaşık 130 bin liraya mal olan elektrikli ve otonom otomobilin 3 kilovat gücündeki bataryasının 2 saatte şarj olduğu ve maksimum 110 km/s hıza ulaşabildiği belirtildi. Seçilen pil büyüklüğüne göre 180-210 kilometre arasında sürüş menziline sahip olduğu söylenen Tomara’da direksiyona bağlı mekanik tahrikli step motoru ve frene bağlı servo motoru bulunuyor.

Gazı otomatik bilgisayardan kontrol edilebilen ve hızı sabitlenebilen otomobilin kalıplaması ve karbon fiber yapımının iki ay sürdüğü belirtiliyor. Şase ve elektronik yazılımının hazırlanması da iki ay süren aracın toplamda 4 ay gibi bir sürede hazır hale getirildiği söyleniyor. Tomara’nın yazılımları, donanımları ve mekaniği dahil her şeyinin üniversitede yapıldığı ifade edildi.


https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/universiteden-yuzde-95i-yerli-uretim-elektrikli-otomobil/1239358 Yorum Yaz
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Şaban Oğlu Şaban 8 ay en beğenilen
Lafı eveleyip gevelemeye gerek yok. Ortaya çıkan şey motorsiklet tekerlekli, elektrik motoru RC arabadan alınan bir hurda yığını. "Daha iyisini yapabiliyorsan" diyenlere de cevabım ben yapamıyorum. Ama yapılmışı şurada.
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Lafı eveleyip gevelemeye gerek yok. Ortaya çıkan şey motorsiklet tekerlekli, elektrik motoru RC arabadan alınan bir hurda yığını. "Daha iyisini yapabiliyorsan"...
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2 Yanıt Yanıtla +103
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msansertekin 8 ay
Şimdi buraya hayatında şu araç gibi bir işin çeyreğini yapmamış tipler gelip ahkam kesecek. Yok orası böyle olsaydı, yok şurasını beğenmedim.
Madem o kadar çok biliyorsun, çıkar bir tane de kendin yaparsın.
Yapmaya çalış da gör bakalım boş konuşmaya benziyor mu ?
Gençleri tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık, ellerine sağlık. Böyle böyle ilerleyeceğiz otomotiv alanında. Bugün bunu yapan, 10-15 sene sonra gider gerçeğini yapar.
Şimdi buraya hayatında şu araç gibi bir işin çeyreğini yapmamış tipler gelip ahkam kesecek. Yok orası böyle olsaydı, yok şurasını beğenmedim.Madem o kada...
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3 Yanıt Yanıtla +52
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kingarthasilker 8 ay
Yerli olmayan yüzde 5 heralde tasarım f12 berlinetta olmus bu
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1 Avatar
Xanax70 8 ay
Abi bu ne lastiği ? Bari standart ebatta lastik koysaydınız az görüntüsü bir işe yarasaydı. Ikına ıkına koca üniversite bunu mu yapmış ? O lastikle araç 300 km menzile sahip olsa ne..
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Dark Territory 8 ay
Senelerdir böyle araclar yapılıyo üniversiteler tarafından ama gerisi yok. Neye faydası var şimdi bu arabaların. Öğrencilerin tez projesinden öteye gidemeyen desteklenmeyen projeler faso fiso yani
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MarlonJD 8 ay
%95 neye göre %95 ?
Hacmine göre mi?
Parça sayısına göre mi?
Modül sayısına göre mi? Neye göre ?
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elektrontan 8 ay
gereksiz atılım
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DH Misafiri 8 ay
Yapamıyorsanız yapmayın be 130 bin lirayı ar-ge ye harcasanız çok daha güzel şeyler ortaya çıkar bunlar sadece iş olsun diye kıytırık bir hurda yapıyorlar
Öğrencilere bir şey demiyorum tabi sorun eğitim sisteminde almanlara bakıyorum adamlar bisiklet için 60.000 saat ar-ge yaptık diyor bisiklet lan bisiklet bunlar daha hiç bir araştırma yapmadan basıyorlar hurdayı bu şekilde hiç bir yere varamayız gençlerimi çok yanlış kullanıyorlar hatta bildiğiniz harcanıyor güzelim çocuklar
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pprodigyy 8 ay
Doğru yanlış birşeyler yapmaya çabalıyorlar.
En azından bu yönünü takdir edin yahu...
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DH Misafiri 8 ay
Bu ne la müskelet gibi
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sonersec 8 ay
Arabaya fren yapmayı unutmuşlar. Sadece hızlanabiliyor.
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dede17 8 ay
Kaza nasıl olmuş?
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fhrstw 8 ay
Yine bir kitle çok boş konuşmuş film ve edebiyatta eleştirmen olmak için illa kitap yazmak şiir yazmak yahut film yapmak zorunluluğu yoktur illaki eleştireceğiz. Bugün A firması milyar dolarlık değeriyle yaptığı ürünü eleştirmiyor muyuz? Yoksa fanatikleşip baba gavur yaptıysa vardır bir bildiği kafasında eski usul mutaassıp bakış açısıyla mı yaklaşıyoruz olaya. Özellikle yaptığı işlerde kalite arayanlar eleştirilmekten zevk duyarlar çünkü kendi eksik yönlerini ücretsiz hemde hiç para vermeden onlara ileten insanlara da teşekkürü borç bilirler. Eğer özgür düşünce fikri bu topraklarda var olmaz ise daha çooook abi almanlar amerikalılar yapmış geyikleri yaparız daha vehimi bunlar çocuklarımıza miras kalır. Burada bir diğer önemli husus eleştiriyi yaparken artısını ve eksisini dosdoğru söyleyip bu işlerle uğraşan insanları da küstürmemek lazım bu husus ziyadesiyle mühimdir diğer meseleler gibi.
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