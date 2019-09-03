Güncelleme: Netflix, RTÜK'e lisans başvurusunda bulundu

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte başta Netflix olmak üzere dijital yayın platformlarının nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Söylentilere göre Netflix, RTÜK’ün yönetmeliğini kabullenmeyecek ve Türkiye’den çekilme kararı alacak.
"Netflix, lisans başvurusunda bulunmadı"
İnternet Hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in paylaştığı bilgilere göre RTÜK’ün dijital yayın lisansı için 320 şirket başvuruda bulundu ve bu şirketler arasında Netflix bulunmuyor.
Yönetmeliğe göre yayıncı kuruluşların yönetmelik yayınlandıktan sonra 1 ay içerisinde lisans başvurusunda bulunması gerekiyordu. Bu süre sona erdi. Yayın lisansı için Netflix’in 100 bin TL yatırması, üyeliklerden elde ettiği yıllık gelirinin binde 5’ini RTÜK’e vermeyi kabul etmesi ve RTÜK’ün uygun bulmadığı içerikleri yayından kaldırmayı kabul etmesi gerekiyordu. Fakat yönetmeliğe göre 100 bin TL vermek yerine 5 bin TL karşılığında 3+3 aylık toplam 6 aylık lisans çıkartılabiliyor. Bu ücretin yatırılmasının ardından 100 bin TL’lik lisansın alınmaması durumunda yayıncıya erişim engeli getiriliyor.
Ankara Barosu, RTÜK’ün bu yönetmeliğinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’a dava açtı. Ankara Barosu, ifade ve haber alma özgürlüğünün engellendiğini gerekçe göstererek söz konusu yürütmenin durdurulmasını talep etti. Dava, yaklaşık 3 hafta önce açıldı.
Netflix çekilirse yönetmelik değişir
Söylentilere göre Netflix, Türkiye’deki durumu hakkında bugün resmi bir açıklama yapacak. Netflix, yönetmelik maddelerinin net ifadelere sahip olmadığını, neredeyse tüm maddelerin ucunun açık olduğunu ve dijital yayınlara bu tarz müdahalenin doğru olmadığını gerekçe göstererek Türkiye’den çekilebilir. Netflix’in böyle bir duruş sergilemesi, yönetmeliğin yenilenmesine neden olabilir. Zira dijital yayıncılık dediğimiz zaman Netflix, Türkiye’de ve Dünya’da alışkanlıkları değiştiren bir role büründü. Böyle güçlü bir oyuncunun ülkemizden çekilmek zorunda kalması, kamuoyu baskısından dolayı RTÜK’ü zorlayacaktır.
Güncelleme: Netflix lisans başvurusunda bulundu
Güncelleme 2: Netflix, yayına devam edeceğini açıkladı
Saygılarımızla,
NETFLIX TÜRKİYE
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Ahahaha. Sizce bu yonetmeligi yapanlarin umrunda olur mu?
-Netflix cekiliyormus
-Eeee napaghh
-En onemli firma buymus ama
-Para vermiyorsa bizim icin onemi yoghh....