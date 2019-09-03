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Güncelleme: Netflix, RTÜK'e lisans başvurusunda bulundu

Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Türkiye'nin izleme alışkanlıklarını değiştiren ve büyük başarı yakalayan Netflix, RTÜK yönetmeliğinden dolayı Türkiye'den çekilmek zorunda kalabilir.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Güncelleme: Netflix, RTÜK'e lisans başvurusunda bulundu
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Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RTÜK) çok tartışılan ‘dijital yayınlara sansür’ yönetmeliği 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre Netflix, BluTV, BeIN CONNECT gibi dijital yayın platformlarının RTÜK’ten lisans satın alması, denetlenmeyi kabul etmesi ve karlarının bir bölümünü Kurum’a ödemesi gerekiyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte başta Netflix olmak üzere dijital yayın platformlarının nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Söylentilere göre Netflix, RTÜK’ün yönetmeliğini kabullenmeyecek ve Türkiye’den çekilme kararı alacak.

"Netflix, lisans başvurusunda bulunmadı" 

İnternet Hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in paylaştığı bilgilere göre RTÜK’ün dijital yayın lisansı için 320 şirket başvuruda bulundu ve bu şirketler arasında Netflix bulunmuyor.

Yönetmeliğe göre yayıncı kuruluşların yönetmelik yayınlandıktan sonra 1 ay içerisinde lisans başvurusunda bulunması gerekiyordu. Bu süre sona erdi. Yayın lisansı için Netflix’in 100 bin TL yatırması, üyeliklerden elde ettiği yıllık gelirinin binde 5’ini RTÜK’e vermeyi kabul etmesi ve RTÜK’ün uygun bulmadığı içerikleri yayından kaldırmayı kabul etmesi gerekiyordu. Fakat yönetmeliğe göre 100 bin TL vermek yerine 5 bin TL karşılığında 3+3 aylık toplam 6 aylık lisans çıkartılabiliyor. Bu ücretin yatırılmasının ardından 100 bin TL’lik lisansın alınmaması durumunda yayıncıya erişim engeli getiriliyor.

Ankara Barosu, RTÜK’ün bu yönetmeliğinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’a dava açtı. Ankara Barosu, ifade ve haber alma özgürlüğünün engellendiğini gerekçe göstererek söz konusu yürütmenin durdurulmasını talep etti. Dava, yaklaşık 3 hafta önce açıldı.

Netflix çekilirse yönetmelik değişir

Söylentilere göre Netflix, Türkiye’deki durumu hakkında bugün resmi bir açıklama yapacak. Netflix, yönetmelik maddelerinin net ifadelere sahip olmadığını, neredeyse tüm maddelerin ucunun açık olduğunu ve dijital yayınlara bu tarz müdahalenin doğru olmadığını gerekçe göstererek Türkiye’den çekilebilir. Netflix’in böyle bir duruş sergilemesi, yönetmeliğin yenilenmesine neden olabilir. Zira dijital yayıncılık dediğimiz zaman Netflix, Türkiye’de ve Dünya’da alışkanlıkları değiştiren bir role büründü. Böyle güçlü bir oyuncunun ülkemizden çekilmek zorunda kalması, kamuoyu baskısından dolayı RTÜK’ü zorlayacaktır.

 
Güncelleme: Netflix lisans başvurusunda bulundu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından paylaşılan bilgiye göre 600'ün üzerinde şirket lisans başvurusunda bulundu. Netflix, BluTV, PuhuTV, TV+, VodafoneTV, BeinConnect ve Tivibu lisans başvurusunda bulunan şirketler arasında yer alıyor.
 
Netflix, resmi açıklama için ABD'de günün başlamasını bekliyor. Yaklaşık 2-3 saat içerisinde Netflix'in ABD ve Türkiye hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yapılacaktır. Netflix, bugüne kadar hiç bir ülkede devlet tarafından denetim altına alınmadığı için konu küresel çapta önem taşıyor. Netflix'in Türkiye'den çekilip çekilmeyeceğine yönelik kesin kanıya varmak için bu açıklamayı beklememiz gerek.

Güncelleme 2: Netflix, yayına devam edeceğini açıkladı 

Netflix Sözcüsü: “İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”
Saygılarımızla,
NETFLIX TÜRKİYE
 


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Fakirdepocu 2 gün en beğenilen
"Netflix’in böyle bir duruş sergilemesi, yönetmeliğin yenilenmesine neden olabilir."
Ahahaha. Sizce bu yonetmeligi yapanlarin umrunda olur mu?
-Netflix cekiliyormus
-Eeee napaghh
-En onemli firma buymus ama
-Para vermiyorsa bizim icin onemi yoghh....
"Netflix’in böyle bir duruş sergilemesi, yönetmeliğin yenilenmesine neden olabilir." Ahahaha. Sizce bu yonetmeligi yapanlarin umrunda olur mu? -Netflix c...
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Yanıtla +77
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murdocklawless 2 gün
ben olsam bende çekilirdim. bu ülkenin saçmalıkları ile uğraşılmaz.
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darkaura 2 gün
abdulhamit devrine geri donus. abdulhamit han zamaninda yunanistana karsi kazanilan savasin ardindan masa basinda giriti yunanistana birakinca osmanli gazetelerinde GRT harflerinin yanyana kullanilmasi bile sansure ugramis. giriti cagristir diye. boyle boyle halki cok guzel uyutmuslar. oyleki osmanli tarihinin en buyuk toprak kayiplarini yasayan padisahini halk bugun bile buyuk hakan olarak anar. bu yuzden sansur tehlikelidir, bilginin ozgur dolasmaladigi toplumlar yonunu sasirir, pusulasi yanlis yone bakar, neticesinde dususleri ve geri kalmalari kacinilmazdir.
abdulhamit devrine geri donus. abdulhamit han zamaninda yunanistana karsi kazanilan savasin ardindan masa basinda giriti yunanistana birakinca osmanli gazeteler...
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2 Yanıt Yanıtla +50
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Violet Evergarden 2 gün
Biz sorunun köküne inmiyoruz. Elin oğlunun yabancı yapım şirketi ülkeyi terk etmiyor diye seviniyoruz
Sebebi? 1980 cuntasının tepemize dayattığı rtük sayesinde
2009-2012 yılları arasında cunta ile kafamızı miken AKP, istediğni alınca her nedense 1980 darbesini bir kenara bırakıp, kendisi adeta cuntayı aratmayacak adımlar atmaya başladı
Yahu kardeşim kimse devletin "dadılık" yapmasını istemiyor. Tamam televizyonunuz sizin olsun, onu kaybettik zaten içeriği zengin kız, fakir oğlan, veya tam tersi konuları ele alan 2.5 saatlik ömür törpüsünde neyi sansürlüyorsanız sansürleyin. Elinizden tutan yok. Takılın kafanıza göre.Konulu porno film'den hallice Türk dizileriniz ile ne halt ediyorsanız edin.
Neymiş "çocuklar etkileniyormuş"
zibilyontane filtre var, aç birini birader tutan mı var?
veriyorlar eline tableti akşama kadar 4 yaşındaki çocuk tablet pandikliyor, adıda "cocuk yetiştirmek" oluyor
Gözüm sen zaten aile ilgisi göstermeyerek, çocugu instagram'a resim atmak için doğurdugunda o çocugu kaybettin. Yeme burda bizi.
Oldu olacak parasını verdiğim üründe neyi izleyip izlemeyeceğimi haşmetli devletimize soralım.
rahat bırakın şu interneti yahu.
1 Yanıt Yanıtla +3
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krstarica 1 gün Violet Evergarden
Amac denetlemek falan degil asil olay huzursuzluk etmek, televizyonu izleyen kesim artik Akp secmeni her seye evet diyen tipler sansur koysa, zaten tepki cekmez. Ancak internette zaten akp li orani cok cok az, troller haric hal boyle olunca tepki olusturmak asil hedefleri. Tepkiyi olusturmanin bir sebebi var elbette, toplumsal kutuplastirmayi arttirmak, bir kesimi terorist ilan edip, siyaset yapmak politika yapmak, halkin diger kismina emzik vermek. En buyuk sebebini de soylememeyim. Gerek yok. Az cok tahmin edersiniz. Bkz. Suriye
Yoksa savastan kacan , terorist suriyelileri dusundugu kadar halkini dusunmeyen egitim sisteminin icine edenlerin ulkenin, aydin kesiminin izledigi ozel yayin platformundan etkilenen cocuklarinin psikolojisini dusunecek degil.
Dini cemaatlerde cocuklara hallenenler de zaten netflix game of thrones bagimlilariydi😉
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AnadoluEfes 2 gün
Gözlerini toprak doyursun diyorum başka birşey demiyorum sırf bu yüzden netflix ve bluetv üyeliğimi iptal ettirdim
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enizam 2 gün
Elinde kadeh veya sigara var diye ekranın yarısı japon miki filmi gibi buzlu cam olacaksa, alıp o filmi bir zahmet...
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ürüng ayıg toyon 2 gün
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Rahatlatan açıklama.
Eğer Netflix'de bu ülkeden kaçıp gitseydi,20-35 yaş arasından biraz daha oy kaybı yaşayacaktı Akp emin olun,zira:Über yasak,Wiki yasak,Paypal yok,alkol fahiş vergili vs.Bunlara birde Netflix eklenecekti.
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-dehşet- 2 gün
Metelik işlemez benden artık.
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thehspeed 2 gün
tamam şimdi ne oldu... devam edelim mi? yoksa hazır ödeme yapılmamışken kapatıp başka yollar mı? deneyelim? yoksa eski usüle mi dönelim....

Türkiye'den çekilmiyorsa yurtdışı üyelik yapsak olmazmı...?
almanya vs... xbox'tan HDR izliyorum... çok arada derede kaldım...

üfff yıl olmuş 2020 uğraştığımız işe bak sansür...[8\|]
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kalpsiz23 2 gün
Ben uyeyim izlemeye devam ediyorum..TV izlemiyorum cunku
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Haplo 2 gün
Yapmayın beyler, nereden alıyorsunuz bu çekilme duyumlarını? Mesut Çevik aylardır defalarca söylemedi mi "Netflix, o ülkenin şartları ne ise uyarız diyor" diye?
Ama bana göre Netflix'in Türkiyeden çekilmesi izleyiciler açısından daha hayırlı olurdu. Şimdi o 1.5 milyon üye neyin sansürlenip neyin sansürlenmediğini, hangi içeriğin kaldırılıp hangi içeriğin kaldırılmadığını dahi bilmeden Netflix'e para vermeye devam edecek. Farkına varırlarsa da "izleyemediğim şeye niye para ödüyorum ki" diye tepki koyup abonelik iptal ettirmeye başlayacaklar.
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RaymonD7 2 gün
netflix yerinde olsam çekilirim bunlarlamı uğraşıcam
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Thingol 2 gün
RTÜK üyeleri hakkında "ifade ve haber alma özgürlüğünü engelleme" suçundan dava açılmalı bence. Ankara Barosu'nun davası bir an önce sonuçlanır da yürütme durdurulur inşallah.
Yargı, artık hükümet yerine biraz da halkın tarafında olmalı. Çok istiyorsa Ebubekir bey kendi evinde dilediğince sansür uygulasın. Kusura bakmasın da benim evimde ne izleneceğine karışmak onun haddi değil
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