Güncelleme: Netflix, RTÜK'e lisans başvurusunda bulundu

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Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RTÜK) çok tartışılan ‘dijital yayınlara sansür’ yönetmeliği 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre Netflix, BluTV, BeIN CONNECT gibi dijital yayın platformlarının RTÜK’ten lisans satın alması, denetlenmeyi kabul etmesi ve karlarının bir bölümünü Kurum’a ödemesi gerekiyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte başta Netflix olmak üzere dijital yayın platformlarının nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Söylentilere göre Netflix, RTÜK’ün yönetmeliğini kabullenmeyecek ve Türkiye’den çekilme kararı alacak.

"Netflix, lisans başvurusunda bulunmadı"

İnternet Hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in paylaştığı bilgilere göre RTÜK’ün dijital yayın lisansı için 320 şirket başvuruda bulundu ve bu şirketler arasında Netflix bulunmuyor.

Yönetmeliğe göre yayıncı kuruluşların yönetmelik yayınlandıktan sonra 1 ay içerisinde lisans başvurusunda bulunması gerekiyordu. Bu süre sona erdi. Yayın lisansı için Netflix’in 100 bin TL yatırması, üyeliklerden elde ettiği yıllık gelirinin binde 5’ini RTÜK’e vermeyi kabul etmesi ve RTÜK’ün uygun bulmadığı içerikleri yayından kaldırmayı kabul etmesi gerekiyordu. Fakat yönetmeliğe göre 100 bin TL vermek yerine 5 bin TL karşılığında 3+3 aylık toplam 6 aylık lisans çıkartılabiliyor. Bu ücretin yatırılmasının ardından 100 bin TL’lik lisansın alınmaması durumunda yayıncıya erişim engeli getiriliyor.

Ankara Barosu, RTÜK’ün bu yönetmeliğinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’a dava açtı. Ankara Barosu, ifade ve haber alma özgürlüğünün engellendiğini gerekçe göstererek söz konusu yürütmenin durdurulmasını talep etti. Dava, yaklaşık 3 hafta önce açıldı.

Netflix çekilirse yönetmelik değişir

Söylentilere göre Netflix, Türkiye’deki durumu hakkında bugün resmi bir açıklama yapacak. Netflix, yönetmelik maddelerinin net ifadelere sahip olmadığını, neredeyse tüm maddelerin ucunun açık olduğunu ve dijital yayınlara bu tarz müdahalenin doğru olmadığını gerekçe göstererek Türkiye’den çekilebilir. Netflix’in böyle bir duruş sergilemesi, yönetmeliğin yenilenmesine neden olabilir. Zira dijital yayıncılık dediğimiz zaman Netflix, Türkiye’de ve Dünya’da alışkanlıkları değiştiren bir role büründü. Böyle güçlü bir oyuncunun ülkemizden çekilmek zorunda kalması, kamuoyu baskısından dolayı RTÜK’ü zorlayacaktır.



Güncelleme: Netflix lisans başvurusunda bulundu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından paylaşılan bilgiye göre 600'ün üzerinde şirket lisans başvurusunda bulundu. Netflix, BluTV, PuhuTV, TV+, VodafoneTV, BeinConnect ve Tivibu lisans başvurusunda bulunan şirketler arasında yer alıyor.

Netflix, resmi açıklama için ABD'de günün başlamasını bekliyor. Yaklaşık 2-3 saat içerisinde Netflix'in ABD ve Türkiye hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yapılacaktır. Netflix, bugüne kadar hiç bir ülkede devlet tarafından denetim altına alınmadığı için konu küresel çapta önem taşıyor. Netflix'in Türkiye'den çekilip çekilmeyeceğine yönelik kesin kanıya varmak için bu açıklamayı beklememiz gerek.

Güncelleme 2: Netflix, yayına devam edeceğini açıkladı

Netflix Sözcüsü: “İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”

Saygılarımızla,

NETFLIX TÜRKİYE

