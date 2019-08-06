Danıştaya 'Netflix sansürü' davası

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Geçtiğimiz hafta yayınlanan yönetmelik ile internet yayınları da RTÜK denetimi kapsamına alınmıştı. Netlix, BeIN CONNECT, BluTV gibi internet üzerinden isteğe bağlı yayın yapan platformlar ve canlı yayın gerçekleştiren mecralar RTÜK’ten lisans satın almak ve RTÜK kurallarına uymak zorunda.

Yayınlara RTÜK denetimi getiren yönetmelik büyük tepki çekti. Maddelerin ucunun açık olması ve neye sansür uygulanıp, neye uygulanmayacağının net bir şekilde belirtilmemesi kafalarda soru işareti yarattı.

Ankara Barosu, söz konusu yönetmeliğin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’a dava açtı. Açıklamada, söz konusu yönetmelik ile getirilen düzenlemenin ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturacağı, bireylerin tercih hakkının önüne geçerek otokontrolün kamunun denetimine aktarılmasına neden olacağı vurgulandı.

Ankara Barosu, medya özgürlüğü gibi konulara vurgu yaptığı 7 sayfalık dava dilekçesinde RTÜK’ün savunması alınmadan yürütmenin durdurulmasını talep etti. Dava dilekçesinin tam metnine, haberimizin kaynak bölümündeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.