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Danıştaya 'Netflix sansürü' davası

Netlix, BeIN CONNECT, BluTV gibi dijital yayın platformlarına RTÜK denetimi getirildi. Ankara Barosu, bu kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu gerekçe göstererek durdurulma kararı talep etti.
1 gün
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25
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Danıştaya 'Netflix sansürü' davası
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Geçtiğimiz hafta yayınlanan yönetmelik ile internet yayınları da RTÜK denetimi kapsamına alınmıştı. Netlix, BeIN CONNECT, BluTV gibi internet üzerinden isteğe bağlı yayın yapan platformlar ve canlı yayın gerçekleştiren mecralar RTÜK’ten lisans satın almak ve RTÜK kurallarına uymak zorunda.

Yayınlara RTÜK denetimi getiren yönetmelik büyük tepki çekti. Maddelerin ucunun açık olması ve neye sansür uygulanıp, neye uygulanmayacağının net bir şekilde belirtilmemesi kafalarda soru işareti yarattı.

Ankara Barosu, söz konusu yönetmeliğin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’a dava açtı. Açıklamada, söz konusu yönetmelik ile getirilen düzenlemenin ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturacağı, bireylerin tercih hakkının önüne geçerek otokontrolün kamunun denetimine aktarılmasına neden olacağı vurgulandı.

Ankara Barosu, medya özgürlüğü gibi konulara vurgu yaptığı 7 sayfalık dava dilekçesinde RTÜK’ün savunması alınmadan yürütmenin durdurulmasını talep etti. Dava dilekçesinin tam metnine, haberimizin kaynak bölümündeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.




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Baxı 1 gün en beğenilen
İki büyük sebeple böyle bir karar çıktı.
Bence ilki lisans satmak ve vatandaşın cebindeki her kuruşa göz dikilmesidir. Vergi, haraç haraç zam zam haraç...
İkincisinde malûm sansür kafası doğru bilgiye rahatça ulaşama ki istediği gibi bir toplum şekillendirmektir.
Bunu yıllardır zaten yapıyorlardı. Zaten son 20 yılda ülkeyi getirdikleri halden bellidir.
Olaya sadece Netflix ve buradaki yayınlanan diziler ve bu dizilerdeki şiddet ve cinsellik olarak bakmamak lazım.
Adam senin para vererek aldığın platforma müdahale ediyor. Satın alabiliyorsan erişkin bir bireysindir zaten o kısmı belirtmeye gerek bile yok oysa.
İki gün sonra izleyeceğin bir araştırma yahut siyasi belgeseli sansürleyebilir.
Netflix yada puhu vb umrumda değil ,dizi filmler çok da önemli şeyler değil ama siyasi erkin daha önceki yaptıklarını bilince insan daha rahatsız oluyorum. İnsanın özgürlüğüne müdahale edilmesi rahatsız ediyor.
İki büyük sebeple böyle bir karar çıktı.Bence ilki lisans satmak ve vatandaşın cebindeki her kuruşa göz dikilmesidir. Vergi, haraç haraç zam zam haraç...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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zdniz 1 gün
Mahkemeyi takmazlarki padişahın istediği olur bir khk çıkardımı tamamdır. Nasılsa vezirlerinide topladı hemde din elden gidiyor diyip zamanında İzmirde ayaklanma çıkaran birinin torunuyla beraber nasılsa bizi ilgilendirmezmiş aldıkları maaşlar falan :D:D dini musallat edip kaosdan beslenen kişilerin eline kaldı bu ülke her başı sıkısınca kandırıldık derler olur biter
Mahkemeyi takmazlarki padişahın istediği olur bir khk çıkardımı tamamdır. Nasılsa vezirlerinide topladı hemde din elden gidiyor diyip zamanında İzmirde ayaklanm...
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Sirkadyen 1 gün NeroWin
Bahsi geçen ortam reşit bireylerin alacakları hizmetleri bilerek, parasını ödeyerek üye olduğu bir ortam. İnternet değil.
Devlet benim ne izleyip ne izleyemeyeceğime karışamaz.
Bahsi geçen ortam reşit bireylerin alacakları hizmetleri bilerek, parasını ödeyerek üye olduğu bir ortam. İnternet değil.Devlet benim ne izleyip ne izleye...
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Yanıtla +15
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E_Aydin35 13 sa.
Aptal yerli kanalları izleyip, onların bize dayattığı fii tarihinden kalma filmleri yada konusu birbirinin aynısı olan tonlarca diziyi izleyelim diye bu diretme..
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Act Of Faythe 16 sa.
tartışmayı bırakın dünya liderimizden iyi mi bileceksiniz.
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DH Misafiri 16 sa.
netflixide izlemeyi verin ne olur yani biseydende mahrum kalin ne kaybedersiniz ne netflixmi arkadas herseyde devlet dusmanligi yapmayin yok vergiymis yok suymus yok buymus cumhuriyet tarihinden bu yana ne gordunuzki bu hukumet gelene dek ne urettiniz ne gelistirdiniz bu devletin hukumet sorunu yok bu devletin muhalefet sorunu var gercek muhalefet sorunu var herseyi siz biliyorsunuz zaten uc bes sene okul okuyunca herseyi bildiginizi saniyorsunuz herkes eline bi iphone alinca herseyi bildigini saniyor
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DH Misafiri 16 sa.
Baştaki dangalakların ortaya attığı bir beceriksizlik örneği hepsi. Bir halk bu kadar baskı altına alınmaya çalışılırsa sonuçlarına da yetkili kişiler katlanmak zorunda kalırlar.Atatürk'ün Türkiye'sinde esaret işlemez. Dangalak oğlu dangalaklar bunu iiyi anlasın yoksa kafalarına vura vur anlatılır.
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DH Misafiri 16 sa.
ankara barosu, zamanında sokaklara çıkıp irtica irtica diye dolaşanlar bu barolar değil miydi?
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Goril1 17 sa.
Denetimsizlik kadar kötü bir şey var mı? Hem vergi vermeyeceksin, hem kafana göre yayın yapacaksın. Merak ettim Ankara barosu hakimleri Netflix'den maaş mı alıyorlar.
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BumberShoot 16 sa. Goril1
Netflix bluetv bein hepsi vergisini veriyor ayrıca ücretli servisler yani para karşılığı alıyorsun herkes ulaşamıyor
Bu gibi platformlara sansür koyacağına televizyon da yayınlanan uyuşturucu üreten ,silah kaçakçılığı yapan insan öldüren , aldatmayı özendiren dizileri denetlesinler
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alito 1 gün
Danıştayın da danıştığı yer, padişahın kendisi zaten. Barolar boşuna uğraşıyor, kepengi kapatıp gitsinler bence.
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batyaz 1 gün
Umarım ülkem daha özgür olur.
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BlackLead 1 gün
Reddedilecektir. :)
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ArifBey38 1 gün
İki nedeni falan yok, çok din'dar Akit istedi, AKP yaptırdı.
Hatta Diziler de kadın oyuncular da oynamasın
Çatışma sahneleri'nde boncuk tabanca kullanılsın
Diziler'de Sol el ile yemek yememe zorunluluğu da getirilsin.
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netflix, rtük ve
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