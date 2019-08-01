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Netflix, BluTV gibi dijital platformlara RTÜK sansürü geldi! İşte tüm detaylar:

Uzun süredir sakındığımız şey gerçek oldu. Netflix, BeIN Connect gibi platformlara resmen RTÜK sansürü geldi. RTÜK bu platformlardaki içerikleri denetleyip ceza kesebilecek.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix, BluTV gibi dijital platformlara RTÜK sansürü geldi! İşte tüm detaylar:
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Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK), dijital yayıncılığın kaderini değiştirecek bir yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınladı. Yönetmelik ile birlikte internet üzerindeki yayınlar RTÜK tarafından denetlenecek ve yayın yapabilmek için RTÜK’ten lisans satın almak gerekecek.

RTÜK denetimi Netflix, BluTV, puhutv, BeIN CONNECT gibi dijital platformları ve internet üzerinden canlı yayın yapan TV ve radyo kanallarını kapsıyor.

YouTube şimdilik denetim kapsamında değil

YouTube, Twitch gibi platformlar şu an için yönetmelik kapsamında bulunmasa da yönetmeliğin maddeleri ucu açık bir şekilde hazırlanmış. İlerleyen zamanda YouTube’ da RTÜK denetimi kapsamına girebilir. YouTube Premium, yakın zamanda ülkemizde kullanıma sunuldu ve film/dizi yapımcıları içeriklerini YouTube Originals olarak yayınlayabilecek. Bu sistemin Netflix Orijinal içeriklerinden pek farkı yok. Hiçbir şekilde bireysel içerikler, denetim kapsamına alınmayacak.

RTÜK dilerse dijital platformun tamamına, belirli bir içeriği engelleme hakkına sahip olacak. Dilediği içeriği yayından ve sunuculardan kaldırabilecek.

Lisans ücretine ek olarak gelirin bir bölümü RTÜK'e gidecek 

Dijital platformların, hizmet sunabilmesi için RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alması gerekecek. Üç tipte yayın lisansı çeşidi var. İnternet ortamından radyo yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-RD yayın lisansı, internet ortamından televizyon yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-TV yayın lisansı, internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-İBYH yayın lisansı veriliyor. İNTERNET-RD yayın lisansı ücreti 10 bin Türk lirası; İNTERNET-TV yayın lisansı ücreti 100 bin Türk lirası; İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücreti 100.000 Türk lirası olarak belirlendi.

Sadece lisans ücreti vermek yetmeyecek. Ücretli abonelik satan kuruluşların yıllık net satışlarından elde ettiği gelirin binde beşini, her yılın Nisan ayında RTÜK’e yatırması gerekecek. Lisans almadan yayın yapan kuruluşlara para cezası ve yayın yasağı uygulanacak.

Taraflı içerik yapana 'engel' 

Yönetmeliğe göre medya kuruluşlarının “tarafsız, hakkaniyet ölçüsünde ve ayrımcılık içermeyen” yayın yapması gerekiyor. Yayın lisansı verilen kuruluşlar, çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde yayınlara ebeveyn kontrolünü sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlü olacak. Çocukların üye olamayacağı veya abonelik içerisinde profil özellikleri sunan kuruluşlar bu yükümlülüğün kapsamına girmeyecek.

RTÜK’ün tam olarak neye izin vereceği, neye izin vermeyeceği bilinmiyor. TV’de ve radyoda en ufak şeye dahi sansür uygulanırken dijital platformlarda büyük bir serbestlik var. Geleneksel yayın yapanlar ile dijital yayın yapanlar arasında sansür farklılığı olabilir zira TV’de bir içeriğe denk gelerek izlemek mümkünken, dijital platformlarda bilinçli olarak o içeriğe ulaşılıyor. Umarız Netflix, BeIN Connect, YouTube gibi platformların özgürlüğü kısıtlanmaz.




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Byperest 6 gün en beğenilen
Dijital yayıncılar kapatın abi Türkiye'deki kepenkleri. Ofisi olan Türkiye'deki ofisi de kapatsın. Niye istihdam yaratıyorsunuz birader? Sizden resmi hizmet mizmet istemiyoruz. Almanya üzerinden İngilizce hizmet istiyoruz sizden. Türkçe altyazılar hariç, orijinal Türkçe içerik dahil her şeyi kaldırın. Abonelik de dolar, euro olsun. Bok mu var ortadoğu çöplüğüne hizmet veriyorsunuz? Burada ben güzeller güzeli iktidarıma kızmıyorum. Niye kızayım?
Dijital yayıncıya kızarım. Gelme kardeşim verme resmi hizmeti. Tanıma Türkiyeyi. Yurtdışındaki Türkler için yapıyom de.
Dijital yayıncılar kapatın abi Türkiye'deki kepenkleri. Ofisi olan Türkiye'deki ofisi de kapatsın. Niye istihdam yaratıyorsunuz birader? Sizden resmi hizmet miz...
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8 Yanıt Yanıtla +665
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Booker DeWitt 6 gün
Tiksiniyorum şu hükümetten. Bölelim abi ülkeyi üçe beşe. Kim nasıl, hangi insanlarla yaşamak istiyorsa orada yaşasın. Ben mecbur muyum 80 milyon abuk subuk insanın yöneltildiği kanunlarla yönetilmeye?
Tiksiniyorum şu hükümetten. Bölelim abi ülkeyi üçe beşe. Kim nasıl, hangi insanlarla yaşamak istiyorsa orada yaşasın. Ben mecbur muyum 80 milyon abuk subuk insa...
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9 Yanıt Yanıtla +422
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__Nikolaus__ 6 gün Nyanko Sensei
İzleme o zaman , git atv izle , ben gayet memnunum bu şekilde hiçbir sansürün hiçbir ayrımcılıgın olmamasına.
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Sleeep 6 sa.
Bi bu eksikti
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BlackLead 6 sa.
Netflix sosyal medya hesapları günlerdir durgun. Rtük'ün ayın 1 'inde açıklamış olduğu yeni yasadan beri ne netflix türkiye hesabında ne de instagram hesabımda paylaşım yapılmıyor. Normalde günde en az 2-3 kere paylaşım yaparlardı.
Gerçekten ortada bir sansür tehlikesi ve bunun sonucu olarak netflix'in türkiye'den çekilmesiyle alakalı şeyler dönüyor olabilir. Sanırım şuan rtükle görüşmeler devam ediyor ve orta yol bulunmaya çalışılıyor.
Zira sosyal medya hesaplarının bu derece sessiz olmasının başka bir sebebini düşünemiyorum.
twitter.com/...
instagram.com/...
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Sedunar 1 gün yeni yorumcu
Eyyy netflix sen kimsin, eyyy amerika sen kimsin, eyyy dünya sen kimsin, eyyy uzay boşluğu sen kimsin, işte bizi yöneten kafa bu, kendi gibi düşünmeyen, kendi himayesi altına alamadığı herşeye ve herkese düşman, yakında netflix terör örgütü derse şaşırmam.
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BlackLead 1 gün
Sonunda insanların ne izleyeceğine burnunu sokma gafletinde de bulunmuş topluluk.
"Netflix ve benzeri dijital film ve dizi platformları milli kültürümüze, değerlerimize, toplumsal hassasiyetlerimize, aynı zamanda insanın doğasına, emeğine, sevgiye, dostluğa, dayanışma ruhuna aykırı, hatta düşmandır."
tgb.gen.tr/...
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sefa1451 1 gün
Erbakan gerici diyip sırtından bıçaklayanlar beğendi.
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10ff 1 gün
Çok şükür ya sonunda. Çok gerekliydi ben izlemiyordum ama toplumumuzu bozan bu gavur filmleridir. Kültür farkı çok yüksek. Bana kalsa yabancı filmler bile yasaklanmalı. Toplumun bütün pislikleri sansür olmaması yüzünden. Pislik Avrupa burayı da kendileri gibi lağıma çevirmeye çalışıyor. Son Müslüman kalesi Türkiye, taviz vermeyecektir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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abdusauk 1 gün 10ff
Sansür çözüm değildir. Ama siz de haklısınız. Yasak olmadan, küçücük çocukların beynini yıkamadan insanları arap masallarına inandıramazsınız. İnternet o yüzden sizin düşmanınız.
Topşumun bütün pislikleri eğitimsizlik, ve islamdan kaynaklanıyor.Çünkü islam sorgulamayı, bilimi yasaklar. Aslında siz müslümanlar o kadar ikiyüzlüsünüz ki. Hem bilime karşı çıkarsınız hem de hasta olunca koşa koşa hastaneye gidersiniz.
Son müslüman kalesi kısmına yorum yapmaya gerek yok kendi hayalinde yaşamaya devam.
2 Yanıt Yanıtla +4
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hakan_sp 1 gün
Arkadaşlar dün abd de aynı anda iki silahlı saldırı gerçekleşti bir yılda silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 537 yi buluyor. Daha önce de okullarda yaşanan katliamları biliyoruz. Umarım o ulusa benzemeyiz benim kaygım bu, çünkü gerçekten abd tv de gördüğünüz gibi değil. Kadın arkadaşımız gitmişti hangi şehir unuttum gece sokağa çıkamadı zenciler çok tehlikeliymiş. Adaletsiz gelir dağılımı aç insan çok. Ben avrupayı biraz gezdim umarım almanya isveç finlandiya gibi ülkelere benzeriz.
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aykut3535 2 gün captain_turkiye
Bırak bu işleri kardeşim ben çocuklar için zararlı içeriklerden bahsediyorum sen olayı nerelere getirdin sen istediğin kadar hakaret diline başvur ben düşüncemi savunuyorum.
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captain_turkiye 2 gün aykut3535
Hakaret eden sensin. Benim yazdıklarım belli. Zorla mı izletiyorlar, aile filtresi, internet içerikleri falan dedim lafı çevirmeye başladın. Kafan güzel belli ki onu anladık ama bari yalan söyleme.

Dediğim gibi bunu senin daha öncede yaptığını gördüm ve notumu aldım. Senin gibi çok var forumda. Biriniz farklı taktik uygulayın. Sıkışınca hemen yalan, laf çevirme, hakaret.
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detanaoq 2 gün yeni yorumcu
bazı tiplerde sansürü savunsun diye yırtınıyor ya...
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Kulak Misafiri 2 gün
Başlık bir kere kışkırtıcı. Milleti galeyana getiriyor. RTÜK “sansürü” yerine “denetimi” yazılsa daha iyi olurdu. Sonra, RTÜK denetimi hangi kanalda kendini hissettiriyor ki, bu kadar galeyana geliniyor onu da anlamıyorum. Mafya dizileri gırla gidiyor, bazı dizilerde erotizm dozu yüksek, adam öldürme, çatışma sahneleri zaten rutin artık. Ee buna izin veren RTÜK, Netflix’e mi izin vermeyecek. Abartılacak bir durum değil bence.
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