Netflix, BluTV gibi dijital platformlara RTÜK sansürü geldi! İşte tüm detaylar:

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Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK), dijital yayıncılığın kaderini değiştirecek bir yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınladı. Yönetmelik ile birlikte internet üzerindeki yayınlar RTÜK tarafından denetlenecek ve yayın yapabilmek için RTÜK’ten lisans satın almak gerekecek.

RTÜK denetimi Netflix, BluTV, puhutv, BeIN CONNECT gibi dijital platformları ve internet üzerinden canlı yayın yapan TV ve radyo kanallarını kapsıyor.

YouTube şimdilik denetim kapsamında değil

YouTube, Twitch gibi platformlar şu an için yönetmelik kapsamında bulunmasa da yönetmeliğin maddeleri ucu açık bir şekilde hazırlanmış. İlerleyen zamanda YouTube’ da RTÜK denetimi kapsamına girebilir. YouTube Premium, yakın zamanda ülkemizde kullanıma sunuldu ve film/dizi yapımcıları içeriklerini YouTube Originals olarak yayınlayabilecek. Bu sistemin Netflix Orijinal içeriklerinden pek farkı yok. Hiçbir şekilde bireysel içerikler, denetim kapsamına alınmayacak.

RTÜK dilerse dijital platformun tamamına, belirli bir içeriği engelleme hakkına sahip olacak. Dilediği içeriği yayından ve sunuculardan kaldırabilecek.

Lisans ücretine ek olarak gelirin bir bölümü RTÜK'e gidecek

Dijital platformların, hizmet sunabilmesi için RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alması gerekecek. Üç tipte yayın lisansı çeşidi var. İnternet ortamından radyo yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-RD yayın lisansı, internet ortamından televizyon yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-TV yayın lisansı, internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-İBYH yayın lisansı veriliyor. İNTERNET-RD yayın lisansı ücreti 10 bin Türk lirası; İNTERNET-TV yayın lisansı ücreti 100 bin Türk lirası; İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücreti 100.000 Türk lirası olarak belirlendi.

Sadece lisans ücreti vermek yetmeyecek. Ücretli abonelik satan kuruluşların yıllık net satışlarından elde ettiği gelirin binde beşini, her yılın Nisan ayında RTÜK’e yatırması gerekecek. Lisans almadan yayın yapan kuruluşlara para cezası ve yayın yasağı uygulanacak.

Taraflı içerik yapana 'engel'

Yönetmeliğe göre medya kuruluşlarının “tarafsız, hakkaniyet ölçüsünde ve ayrımcılık içermeyen” yayın yapması gerekiyor. Yayın lisansı verilen kuruluşlar, çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde yayınlara ebeveyn kontrolünü sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlü olacak. Çocukların üye olamayacağı veya abonelik içerisinde profil özellikleri sunan kuruluşlar bu yükümlülüğün kapsamına girmeyecek.

RTÜK’ün tam olarak neye izin vereceği, neye izin vermeyeceği bilinmiyor. TV’de ve radyoda en ufak şeye dahi sansür uygulanırken dijital platformlarda büyük bir serbestlik var. Geleneksel yayın yapanlar ile dijital yayın yapanlar arasında sansür farklılığı olabilir zira TV’de bir içeriğe denk gelerek izlemek mümkünken, dijital platformlarda bilinçli olarak o içeriğe ulaşılıyor. Umarız Netflix, BeIN Connect, YouTube gibi platformların özgürlüğü kısıtlanmaz.