Güncelleme yapmayan DJI Spark modelleri uçamayacak

DJI’ın oldukça beğenilen Spark drone modeli için önemli bir duyuru var. Bir süredir bazı Spark modellerinin havadayken çakılmasına neden olan batarya yönetim hatası giderildi. Kullanıcıların hızlı bir şekilde güncellemeyi kurması gerekiyor.

Zaman kısa

Firmadan yapılan duyuruya göre bazı Spark modellerinde düşmeye yol açan batarya yönetim hatasının giderildiği güncellemenin hemen kurulması gerekiyor zira 1 Eylül itibariyle güncelleme almamış Spark dronelarının uçmasına izin verilmeyecek.

Kullanıcılar mobil tarafta DJI GO4 uygulaması üzerinden veya masaüstünde DJI Assistant 2 yazılımı üzerinden güncellemeyi kurabilecek. DJI ilk kez bu kadar zorlayıcı bir güncelleme stratejisi izliyor. Yazılım hatasının başka araçlarda da ortaya çıkmasının önüne geçebilmek için böyle bir karar alınmış.

Ayrıca Bkz.

"AMD Radeon RX Vega stok sıkıntısı Ekim ayına kadar sürecek"

DJI’ın en küçük drone modeli olan Spark avuç içine sığabiliyor ve bir mobil uygulama ile kontrol ediliyor. Araç 30 metre yükseğe çıkabiliyor ve 6 metre ilerideki engelleri algılayabiliyor. WiFi üzerinden 100 metreye kadar kontrol edebildiğiniz araç 50Km/s hıza ulaşabiliyor ve tek şarj ile havada 16 dakika kalabiliyor.

El hareketlerine göre programlanan araç kullanıcısını takip ederek çeşitli fonksiyonları yerine getiriyor. Tepeden veya etrafta daireler çizerek çekimler yapıyor veya aşağı-yukarı yaparak farklı kolajlar ortaya çıkarıyor. Modeldeki 12MP çözünürlüğündeki kamera Full HD video kaydı yapabiliyor. Model ülkemizde de 2400TL-2800TL arasında değişen fiyatlara sahip.