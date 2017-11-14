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[Güncellendi] Gearbest'ten hayvansever DH üyelerine 50 özel hediye!

Gearbest ve Donanımhaber işbirliğiyle düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvan dostlarımızı besleyen ziyaretçilerimize 50 adet özel ürün hediye ediyoruz.
1 yıl
8,4b
1
531
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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[Güncellendi] Gearbest'ten hayvansever DH üyelerine 50 özel hediye!
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Güncelleme: Çekilişin kazananları canlı yayında belli oldu. Çekilişi kazananların 11 Aralık Pazartesi gün sonuna bilgileri iletmesi gerekiyor.
Çekilişi kazanan arkadaşların forum üzerinden GearBest.com profiline özel mesaj ile bilgilerini şu şablonda göndermesi gerekiyor. Ödüllerin gönderimi bir hafta içerisinde GearBest tarafından yapılacak. Bilgilerin 11 Aralık Pazartesiye kadar gönderilmesi gerekiyor.
First name : AD
Last Name : SOYAD
Phone Number : TELEFON NUMARASI
Email : MAİL ADRESİNİZ
Adress : ADRESİNİZ
City : İLÇE
Country : ÜLKE
State : İL
Zip postal code : POSTA KODU
Facebook Profil Linki:
Kazandığınız ürün:
 

Çekilişin Kazananları:

ameka - Akıllı IP Kamera
Teufel - Akıllı IP Kamera
xLmNt13 - Akıllı IP Kamera
özket -  Anet A8
tiresome -  Bluedio T2
datt -  Chuwi
SiEorDiE -  CK888
kirikpiston - Cube i8 
LacWer -  Dome Kamera
ezimuse - El Feneri
tolgahan22 - El Feneri
Johny Constantine - El Feneri
stone2003 - FuriBee 4K
kron0S - Lenovo HW01
fantastik17 - Lenovo HW01
Kustumize - Lenovo HW01
BigBr@tHer - Megir
Jabroni - Megir
kasai - Megir
_ERH@N_ - Megir
MythEagle - Megir
boombip - Mi Piston
ISTAR - Mi Piston
DualWing - Mi Piston
ArmaganT - Mi Piston
tuilde - Mi Piston
erkandede27 - Mi TV Box
kadirt - Mi Wifi Genişletici
Deve Katili - Mi Wifi Genişletici
kaand12@ - Mi Wifi Genişletici
dhyeyolgosterenadam - Mi Wifi Genişletici
Sabriyed  - Mi Wifi Genişletici
caylak1907  - S9 Mini Drone
CATBALCA - S9 Mini Drone
McCarty  - S9 Mini Drone
L30N - Projeksiyon
Mosmeg - SSD 
aktivist-X - Xiaomi 20L Çanta
muratcangm - Xiaomi 20L Çanta
Blgrçoban - Xiaomi 20L Çanta
They Killed Kenny - Xiaomi Mouse
.eRCaN. - Xiaomi Mouse
Rambo_FT  - Xiaomi Mouse
cengaver24 - Yeelight RGB
pajlevic - Yeelight RGB
az093 - Yeelight RGB
smyuksel - Yeelight RGB
SihirliElLambasi - Yeelight RGB
... 
Gearbest ve Donanımhaber işbirliğiyle 50 adet ürün hediye ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz çekiliş sonucunda üç boyutlu yazıcı, SSD, tablet bilgisayar, aksiyon kamerası gibi özenle seçtiğimiz 50 adet üründen biri senin olabilir.

Siz Donanımhaber ziyaretçilerinin kazancının yanında sokaktaki hayvan dostlarımızın da mutlu olmasını istediğimiz için küçük bir şartımız bulunuyor: Sokaktaki hayvan dostlarımızı beslemek.


Vereceğimiz toplam 50 adet üründen birini kazanabilmek için sokaktaki hayvan dostlarımız için kapınızın önüne bir kap su, mama veya yemek koymalısınız. Hayvanları beslerkenki fotoğrafınızı yorum olarak atmalı ve ayrıca forumdaki konuda "Öne Çıkar" butonuna tıklamalı veya ilk mesajın beğen butonuna basmalısınız.

[Güncellendi] Gearbest'ten hayvansever DH üyelerine 50 özel hediye!

Bu koşulları yerine getiren kullanıcılar çekilişe katılacak. Katılımlar 30 Kasım 23:59’da sona erecek. Şanslı 50 kişi, Gearbest Türkiye Youtube kanalından yapılacak çekiliş ile canlı yayında belli olacak.


Gearbest Türkiye Alışveriş Konusu 

Ödüller, sahiplerine Gearbest tarafından ücretsiz bir şekilde gönderilecek. Çekiliş sonucunda vereceğimiz ürünler:

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Mythology 1 yıl
Apartman önündeki kediler. Sayısı giderek çoğaldı :D

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Kışın sırtımda 10 kilo mamayla yürümek bayağı zorlamıştı :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Apartman önündeki kediler. Sayısı giderek çoğaldı :DKışın sırtımda 10 kilo mamayla yürümek bayağı...
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Devian 1 yıl
O kadar çok fotoğraf var ki :) Bu canlar arabayla geldiğimi gördükleri anda otoparka girişten itibaren koşa koşa peşimden gelirler mamacılar :) Atos / Portos / aramis
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Genelde bütün sokak köpekleri ben çok sever :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sebebini sormayın :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
O kadar çok fotoğraf var ki :) Bu canlar arabayla geldiğimi gördükleri anda otoparka girişten itibaren koşa koşa peşimden gelirler mamacılar :) Atos / Portos /...
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Yanıtla +51
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kasai 1 yıl
Evde bir şımarığım mevcut (Van olur kendileri). Şirketimin penceresine gelerek ahbap olduğum ufaklığım var (resmini atacağım) ayrıca parkta birçokları mevcut. Kampanyaya katılırım fakat ödüle gerek yok. Eğer kazanırsam ürün bedeli kadar mama vs gönderin yeterli. Kesinlikle gerekli yerlere ulaştırılacaktır. Teşekkürler böyle bir düşünce için.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Evde bir şımarığım mevcut (Van olur kendileri). Şirketimin penceresine gelerek ahbap olduğum ufaklığım var (resmini atacağım) ayrıca parkta birçokları mevcut. ...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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GearBest.com 1 yıl
Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
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özket 1 yıl
Anet a8 geldi teşekkürler.
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fantastik17 1 yıl
Bileklik geldi teşekkürler Gearbest :)
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az093 1 yıl
Led lamba sorunsuz şekilde elime geçti. Teşekkür ediyorum :)
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MythEagle 1 yıl
Öyle sağlam forum ki ne attığım öm ler gidiyor ne yetkililerden cevap geliyor ben son gönderim altına alıntı yapmışım bir sıkıntı olduğunu, halen yok bilgi göndermemişsiniz yok şöyle deniyor daha ne yapayım,nede bir çözüm sunuluyor
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MythEagle 1 yıl
Öyle sağlam forum ki ne attığım öm ler gidiyor ne yetkililerden cevap geliyor ben son gönderim altına alıntı yapmışım bir sıkıntı olduğunu, halen yok bilgi göndermemişsiniz yok şöyle deniyor daha ne yapayım,nede bir çözüm sunuluyor
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Rambo_FT 1 yıl
Ne mail geldi ne hediye. Bu nasıl bir muameledir?
1 Yanıt Yanıtla
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GearBest.com 1 yıl Rambo_FT
Özelden mail adresinizi iletin lütfen. Bazı müşterilerimize mail gönderilmemiş olabilir.. üstlerimden bilgi alayım.
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Kustumize 1 yıl
Teşekkürler. MNG kargo ile geldi şaşırdım.
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_ERH@N_ 1 yıl
Biraz önce hediye teslim aldım teşekkür ederim.
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tiresome 1 yıl
Banada mail falan gelmedi bilgilerin hepsini eksisiz vermiştim
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GearBest.com 1 yıl

Bilgilendirme:
Bize bilgi ulaştıran bazı müşterilerimizin bilgilerindeki bazı eksiklikler sebebiyle henüz hediyelerin gönderimi sağlanamamıştır.
En kısa zamanda tüm hediyeler gönderilecek ve tarafınıza bilgi verilecektir.
Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte; sağlıklı, mutlu ve de huzurlu günler dileriz.
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Mosmeg 1 yıl GearBest.com
Benim kazandığım ssd nolucak acaba ? :(
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Mosmeg 1 yıl GearBest.com
Bende eksiksiz doldurdum ama ne mail geldi ne mesaj :/ ?
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