[Güncellendi] Gearbest'ten hayvansever DH üyelerine 50 özel hediye!

Güncelleme: Çekilişin kazananları canlı yayında belli oldu. Çekilişi kazananların 11 Aralık Pazartesi gün sonuna bilgileri iletmesi gerekiyor.
Çekilişi kazanan arkadaşların forum üzerinden GearBest.com profiline özel mesaj ile bilgilerini şu şablonda göndermesi gerekiyor. Ödüllerin gönderimi bir hafta içerisinde GearBest tarafından yapılacak. Bilgilerin 11 Aralık Pazartesiye kadar gönderilmesi gerekiyor.
First name : AD
Last Name : SOYAD
Phone Number : TELEFON NUMARASI
Email : MAİL ADRESİNİZ
Adress : ADRESİNİZ
City : İLÇE
Country : ÜLKE
State : İL
Zip postal code : POSTA KODU
Facebook Profil Linki:
Kazandığınız ürün:
Last Name : SOYAD
Phone Number : TELEFON NUMARASI
Email : MAİL ADRESİNİZ
Adress : ADRESİNİZ
City : İLÇE
Country : ÜLKE
State : İL
Zip postal code : POSTA KODU
Facebook Profil Linki:
Kazandığınız ürün:
Çekilişin Kazananları:
ameka - Akıllı IP Kamera
Teufel - Akıllı IP Kamera
xLmNt13 - Akıllı IP Kamera
özket - Anet A8
tiresome - Bluedio T2
datt - Chuwi
SiEorDiE - CK888
kirikpiston - Cube i8
LacWer - Dome Kamera
ezimuse - El Feneri
tolgahan22 - El Feneri
Johny Constantine - El Feneri
Her Kuyuya Taş Atan Deli - El Feneri
stone2003 - FuriBee 4K
kron0S - Lenovo HW01
fantastik17 - Lenovo HW01
Kustumize - Lenovo HW01
BigBr@tHer - Megir
Jabroni - Megir
kasai - Megir
boombip - Mi Piston
ISTAR - Mi Piston
DualWing - Mi Piston
ArmaganT - Mi Piston
tuilde - Mi Piston
erkandede27 - Mi TV Box
kadirt - Mi Wifi Genişletici
Deve Katili - Mi Wifi Genişletici
kaand12@ - Mi Wifi Genişletici
dhyeyolgosterenadam - Mi Wifi Genişletici
Sabriyed - Mi Wifi Genişletici
caylak1907 - S9 Mini Drone
CATBALCA - S9 Mini Drone
McCarty - S9 Mini Drone
L30N - Projeksiyon
Mosmeg - SSD
aktivist-X - Xiaomi 20L Çanta
muratcangm - Xiaomi 20L Çanta
Blgrçoban - Xiaomi 20L Çanta
They Killed Kenny - Xiaomi Mouse
.eRCaN. - Xiaomi Mouse
Rambo_FT - Xiaomi Mouse
cengaver24 - Yeelight RGB
pajlevic - Yeelight RGB
az093 - Yeelight RGB
smyuksel - Yeelight RGB
SihirliElLambasi - Yeelight RGB
...
Gearbest ve Donanımhaber işbirliğiyle 50 adet ürün hediye ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz çekiliş sonucunda üç boyutlu yazıcı, SSD, tablet bilgisayar, aksiyon kamerası gibi özenle seçtiğimiz 50 adet üründen biri senin olabilir.
Siz Donanımhaber ziyaretçilerinin kazancının yanında sokaktaki hayvan dostlarımızın da mutlu olmasını istediğimiz için küçük bir şartımız bulunuyor: Sokaktaki hayvan dostlarımızı beslemek.
Vereceğimiz toplam 50 adet üründen birini kazanabilmek için sokaktaki hayvan dostlarımız için kapınızın önüne bir kap su, mama veya yemek koymalısınız. Hayvanları beslerkenki fotoğrafınızı yorum olarak atmalı ve ayrıca forumdaki konuda "Öne Çıkar" butonuna tıklamalı veya ilk mesajın beğen butonuna basmalısınız.
Bu koşulları yerine getiren kullanıcılar çekilişe katılacak. Katılımlar 30 Kasım 23:59’da sona erecek. Şanslı 50 kişi, Gearbest Türkiye Youtube kanalından yapılacak çekiliş ile canlı yayında belli olacak.
Gearbest Türkiye Alışveriş Konusu
Ödüller, sahiplerine Gearbest tarafından ücretsiz bir şekilde gönderilecek. Çekiliş sonucunda vereceğimiz ürünler:
Anet A8 3D Yazıcı / x1
S320 Projektör / x1
Xiaomi Mi TV BOX / x1
UltraFire El Feneri / x5
S9 RC Quadcopter / x3
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kışın sırtımda 10 kilo mamayla yürümek bayağı zorlamıştı :)
Genelde bütün sokak köpekleri ben çok sever :)
Sebebini sormayın :)