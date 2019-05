[Güncellendi] Gearbest'ten hayvansever DH üyelerine 50 özel hediye!

Tam Boyutta Gör

Güncelleme: Çekilişin kazananları canlı yayında belli oldu. Çekilişi kazananların 11 Aralık Pazartesi gün sonuna bilgileri iletmesi gerekiyor.

Çekilişi kazanan arkadaşların forum üzerinden GearBest.com profiline özel mesaj ile bilgilerini şu şablonda göndermesi gerekiyor. Ödüllerin gönderimi bir hafta içerisinde GearBest tarafından yapılacak. Bilgilerin 11 Aralık Pazartesiye kadar gönderilmesi gerekiyor.

First name : AD

Last Name : SOYAD

Phone Number : TELEFON NUMARASI

Email : MAİL ADRESİNİZ

Adress : ADRESİNİZ

City : İLÇE

Country : ÜLKE

State : İL

Zip postal code : POSTA KODU

Facebook Profil Linki:

Kazandığınız ürün:



Çekilişin Kazananları:

ameka - Akıllı IP Kamera

Teufel - Akıllı IP Kamera

xLmNt13 - Akıllı IP Kamera

erkandede27 - Mi TV Box

kadirt - Mi Wifi Genişletici

dhyeyolgosterenadam - Mi Wifi Genişletici

Sabriyed - Mi Wifi Genişletici

caylak1907 - S9 Mini Drone

CATBALCA - S9 Mini Drone

McCarty - S9 Mini Drone

muratcangm - Xiaomi 20L Çanta

Blgrçoban - Xiaomi 20L Çanta

Gearbest ve Donanımhaber işbirliğiyle 50 adet ürün hediye ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz çekiliş sonucunda üç boyutlu yazıcı, SSD, tablet bilgisayar, aksiyon kamerası gibi özenle seçtiğimiz 50 adet üründen biri senin olabilir.

Siz Donanımhaber ziyaretçilerinin kazancının yanında sokaktaki hayvan dostlarımızın da mutlu olmasını istediğimiz için küçük bir şartımız bulunuyor: Sokaktaki hayvan dostlarımızı beslemek.





Vereceğimiz toplam 50 adet üründen birini kazanabilmek için sokaktaki hayvan dostlarımız için kapınızın önüne bir kap su, mama veya yemek koymalısınız. Hayvanları beslerkenki fotoğrafınızı yorum olarak atmalı ve ayrıca forumdaki konuda "Öne Çıkar" butonuna tıklamalı veya ilk mesajın beğen butonuna basmalısınız.

Bu koşulları yerine getiren kullanıcılar çekilişe katılacak. Katılımlar 30 Kasım 23:59’da sona erecek. Şanslı 50 kişi, Gearbest Türkiye Youtube kanalından yapılacak çekiliş ile canlı yayında belli olacak.





Ödüller, sahiplerine Gearbest tarafından ücretsiz bir şekilde gönderilecek. Çekiliş sonucunda vereceğimiz ürünler: