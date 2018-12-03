Güncellenmiş AirPods modeli gelecek yıl, yenilenmiş AirPods modeli ise 2020 yılında gelecek

iPhone kullanıcılarına kablosuz ses aktarımı sunarak yeni bir trendi başlatan AirPods kulaklıkları Apple’ın en hızlı büyüyen aksesuarı olarak kabul ediliyor. Analizler önümüzdeki iki yıl içerisinde önemli hamleler bekliyor.

Ardı ardına gelecek

Geçen yıl piyasaya sürüldüğünde 14-16 milyon arasında bir satış rakamına imza atan AirPods kulaklıkların bu yıl yenilenmesi bekleniyordu ancak AirPower kablosuz şarj plakasının gecikmesi bunu etkiledi ve herhangi bir tanıtım olmadı.

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Apple tedarik zincirini iyi takip eden analiz uzmanı Ming-Chi Kuo en iyi ihtimalle gelecek yıl başlarında yeni bir AirPods modelini piyasaya süreceğini düşünüyor. Donanım anlamında bazı iyileştirmeler olacak yeni AirPods ayrıca kablosuz bir şarj kılıfına sahip olacak.

Tasarım anlamında değişim ise 2020 yılı başlarında gerçekleşecek. Apple’ın bazı kozmetik değişiklikler ile yenilenmiş AirPods modelini 2020 yılının ilk aylarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Yani Bahar etkinliği esnasında.

Apple’ın Mac entegrasyonuna da sıcak baktığını belirten Kuo böylece 1 milyardan fazla cihazı barındıran ekosistemin avantajını arkasına alacağını düşünüyor. Zira iPhone kullanıcılarının sadece yüzde 5’inde AirPods ürünü mevcut.

Bu yıl 28 milyon civarında satış yapacağı tahmin edilen AirPods modelinin gelecek yıl 55 milyon rakamına, 2020 yılında 80 milyon rakamına, 2021 yılında ise 110 milyon rakamına ulaşacağı ön görüsü yapılıyor.