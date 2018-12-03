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Güncellenmiş AirPods modeli gelecek yıl, yenilenmiş AirPods modeli ise 2020 yılında gelecek

Aradan bir yıl geçmesine rağmen halen güncellenmeyen AirPods için önümüzdeki iki yıl oldukça önemli. Ardı ardına önce güncellenmiş modeli sonra da yenilenmiş modeli göreceğiz.
5 ay
7,1b
1
18
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone kullanıcılarına kablosuz ses aktarımı sunarak yeni bir trendi başlatan AirPods kulaklıkları Apple’ın en hızlı büyüyen aksesuarı olarak kabul ediliyor. Analizler önümüzdeki iki yıl içerisinde önemli hamleler bekliyor.

Ardı ardına gelecek

Geçen yıl piyasaya sürüldüğünde 14-16 milyon arasında bir satış rakamına imza atan AirPods kulaklıkların bu yıl yenilenmesi bekleniyordu ancak AirPower kablosuz şarj plakasının gecikmesi bunu etkiledi ve herhangi bir tanıtım olmadı.

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Apple tedarik zincirini iyi takip eden analiz uzmanı Ming-Chi Kuo en iyi ihtimalle gelecek yıl başlarında yeni bir AirPods modelini piyasaya süreceğini düşünüyor. Donanım anlamında bazı iyileştirmeler olacak yeni AirPods ayrıca kablosuz bir şarj kılıfına sahip olacak.

Tasarım anlamında değişim ise 2020 yılı başlarında gerçekleşecek. Apple’ın bazı kozmetik değişiklikler ile yenilenmiş AirPods modelini 2020 yılının ilk aylarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Yani Bahar etkinliği esnasında.

Apple’ın Mac entegrasyonuna da sıcak baktığını belirten Kuo böylece 1 milyardan fazla cihazı barındıran ekosistemin avantajını arkasına alacağını düşünüyor. Zira iPhone kullanıcılarının sadece yüzde 5’inde AirPods ürünü mevcut.

Bu yıl 28 milyon civarında satış yapacağı tahmin edilen AirPods modelinin gelecek yıl 55 milyon rakamına, 2020 yılında 80 milyon rakamına, 2021 yılında ise 110 milyon rakamına ulaşacağı ön görüsü yapılıyor.

 

https://www.macrumors.com/2018/12/02/kuo-airpods-wireless-charging-early-2019/ Yorum Yaz
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Escapetolife 5 ay en beğenilen
2020 yılında gelecek olan yenilenmiş Airpods modeli, 2023 yılında tekrar güncellenip 2026 yılında tekrar yenilenecek bu böyle devam edecek.
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mobilecom 5 ay
İphone x %93 pil performansı var değer mi değiştirmeye bu fiyattan?
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Emre.isikgoz 5 ay
şarj konusunda ve kullanışlılık açısından oldukça yeterli bir ürün
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EddyCue 5 ay
valla ses kalitesi earpods'tan cok iyi degil ama pratiklik ve ios uyumu olarak 10 numara kulaklik. ipad ve mac'im de oldugundan cok rahat gecis yapiliyor. iyi ki almisim.
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Tlg3 5 ay
Çok pahalı ya gerek yok
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Morichannnn 5 ay Tlg3
Türkiye şartlarında evet ama kullanmaya başladığınız zaman neden daha önce yapmamışlar ki? Diyorsunuz.
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-RAMMSTEIN- 5 ay
Şuanki versiyon bile çok çok yeterli...
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borukuzen 5 ay
Apple işlevi iyi denilebilecek bir ürünün tasarımını biraz zayıf tutmuyor mu? Mesela siyah ya da koyu farklı bir renk yapıp tasarımını rakipleri gibi daha iyi bir seviyeye getirebilirdi.
Acaba apple teknokojik gelişmeyi her zamanki gibi ufak ufak mı vermek istiyor yoksa kulaklıkta da yeni segmentler mi oluşturmaya çalışacak diye düşünmeden edemiyorum.
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erkanberk 5 ay
çok sık bisiklet sürüşlerine çıkan bir kardeşiniz olarak bu kulaklıklar kadar beni çileden çıkaran başka bi kulaklık kullanmadım. Rüzgar eser düşer, biraz zıplarsın düşer. Kulakta durmamak üzere tasarlanmış sanki. Ne yapıyosun ya bi kendine gel. Bir de neymiş yenisi gelecekmiş :))
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Morichannnn 5 ay erkanberk
Bildiğiniz üzere EarPods’lar tek tip kulak için üretiliyorlar. Airpodarda aynı tasarımda yapıldığı için earpod zaten uymuyorsa oda uymaz. Benim külahıma airpodslar tam uyuyor. Saatte 60 km esen rüzgarda bile düşmedi. Yani benim için sağlamlar.
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Bay Robot 5 ay erkanberk
Benim kulağımda ne yaparsam yapayım düşmüyor. Bence sen kulağına uygun bir kulaklık al.
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10ff 5 ay
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Escapetolife 5 ay en beğenilen
2020 yılında gelecek olan yenilenmiş Airpods modeli, 2023 yılında tekrar güncellenip 2026 yılında tekrar yenilenecek bu böyle devam edecek.
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koyunsavar 5 ay
Apple 31 sene arge yaptı stabilo airpods üretti bize ne düşer? Fiyatı çok düşük Herkes 3 set alsın stratejik ortaklarımız paraya ihtiyacı var.
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