Uzmanlar uyarıyor: Fortnite uyuşturucu gibi

Son dönemin oyun dünyasına damga vuran yapımlarından Fortnite popülerliğini katlayarak arttırırken psikolojik araştırmalara konu olmaya başladı. Aşırı derecede bağımlılık yapan oyun uyuşturucuya benzetiliyor.

Aşırı bağımlılık

Hayatta kalma tarzında geliştirilen Fortnite oyunu 200 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Sadece kozmetik ürünler olmasına karşın aşırı bir ilgi gören oyun içi mağaza 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Psikologlar ise Fortnite bağımlılığı konusunda endişeli ve ailelerden dikkatli olmalarını istiyor. Aşırı para harcamalarının yanı sıra rehabilitasyon kamplarına gönderilen çocuklar olduğuna dikkat çekiliyor.

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Davranış bilimleri uzmanı Lorraine Marer oyunun aynı bir uyuşturucu gibi etki ettiğini ve bir kere yakaladığında kesinlikle bırakmadığını dile getiriyor. Marer ailelerin Fortnite oynarken çocuklarını nasıl kontrol edeceğini bilemediğini ve sonrasında çocukların tamamen kontrolden çıktığını belirtiyor.

Michael Jacobus ise yönettiği rehabilitasyon kampında Fortnite bağımlılığının artış gösterdiğini ifade ediyor. Bu kamplarda çocukların sosyal medya ve oyun bağımlılıklarından kurtularak topluma entegrasyonu sağlanıyor.

Elbette bu konuda yapacak çok fazla teknik müdahale yok zira bu oyunların amacı zaten mümkün olduğunca fazla kullanıcıları kendisine çekebilmek. Yani en büyük iş ebeveynlere düşüyor.