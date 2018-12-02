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Uzmanlar uyarıyor: Fortnite uyuşturucu gibi

Ebeveynlerin Fortnite gibi aşırı bağımlılık yapan oyunlara karşı çocuklarını korumaları gerekiyor. Bu konuyu ihmal etmek işin sonunu rehabilitasyon kamplarına kadar götürebilir.
5 ay
25,7b
1
41
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin oyun dünyasına damga vuran yapımlarından Fortnite popülerliğini katlayarak arttırırken psikolojik araştırmalara konu olmaya başladı. Aşırı derecede bağımlılık yapan oyun uyuşturucuya benzetiliyor.

Aşırı bağımlılık

Hayatta kalma tarzında geliştirilen Fortnite oyunu 200 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Sadece kozmetik ürünler olmasına karşın aşırı bir ilgi gören oyun içi mağaza 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Psikologlar ise Fortnite bağımlılığı konusunda endişeli ve ailelerden dikkatli olmalarını istiyor. Aşırı para harcamalarının yanı sıra rehabilitasyon kamplarına gönderilen çocuklar olduğuna dikkat çekiliyor.

Ayrıca Bkz. "Stickman yaratıcısından farklı bir PvP shooter oyunu"

Davranış bilimleri uzmanı Lorraine Marer oyunun aynı bir uyuşturucu gibi etki ettiğini ve bir kere yakaladığında kesinlikle bırakmadığını dile getiriyor. Marer ailelerin Fortnite oynarken çocuklarını nasıl kontrol edeceğini bilemediğini ve sonrasında çocukların tamamen kontrolden çıktığını belirtiyor.

Michael Jacobus ise yönettiği rehabilitasyon kampında Fortnite bağımlılığının artış gösterdiğini ifade ediyor. Bu kamplarda çocukların sosyal medya ve oyun bağımlılıklarından kurtularak topluma entegrasyonu sağlanıyor.

Elbette bu konuda yapacak çok fazla teknik müdahale yok zira bu oyunların amacı zaten mümkün olduğunca fazla kullanıcıları kendisine çekebilmek. Yani en büyük iş ebeveynlere düşüyor.

 

https://www.tweaktown.com/news/64030/fortnite-like-heroin-addiction-specialist/index.html Yorum Yaz
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Hyperchondriac 5 ay en beğenilen
Uzmanlar Knight Online oynamamislar..
1 Yanıt Yanıtla +58
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Valentino 5 ay
İğrenç bir oyun. Velet eğlendirir.
3 Yanıt Yanıtla +27
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wolferto 5 ay
akşam hangi ana haber bültenini izlediniz ekrem bey .ama genelde fortnite reklam yapmak için böyle şeylere başvurduğunuda biliyoruz.hangi oyun bağımlılık yapıyor denildimi millet ona abanıyor
akşam hangi ana haber bültenini izlediniz ekrem bey .ama genelde fortnite reklam yapmak için böyle şeylere başvurduğunuda biliyoruz.hangi oyun bağımlılık yapıyo...
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arekamint 2 ay
hangi oyuna bu yakıştırmayı yapmadılar ki ?
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PENDRAG0N 2 ay
show tv haberi gibi başlık.
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gamermelisa 2 ay
zaten oynayamıyorum problem yok benim için
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scorpion20 2 ay gamermelisa
iyi tarafından bakmayı öğrenmek
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LSCARL 2 ay
Bu oyun tamamen milleti delirtmek için yapılmış. Oyuna başlayacaksanız başlamayın herkes çok iyi oynuyor, şöyle kısa bir örnek vereyim adam sizi gördüğünde çat çat merdiven duvar merdiven duvar üstünüze çıkar çat merdiveni editler aşağıya iner ve pompalıyla öldürür. Kısacası oyun
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Fashionality 5 ay
o da bir tur bagimlilik mi bilmiyorum ama bir ara minecraft firtinasi vardi her tarafta
online degildi belki ama bir basladiginda saatlerini aliyordu
saatlerce iki tahtayi birlestirip ev yapicam diye ugrasiyordu millet
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IcyTea Lemon 5 ay
Böylesine saçma sapan bi oyuna bağımlı olanın beyin yaşı 10 dur.
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scorpionnn 5 ay
pugs da bu oyunda irec otesi para veripte oynamam
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Ciginix 5 ay
Herkes kendi zamanında ki oyunu yazmış ve bağımlılığın daha fazla olduğunu söylemiş ama aslında öyle değil.
Yeni kuşağın bağımlılık oyunu bu, psikopat gibi oynuyorlar.
Aynı benim kuşağın deli gibi UO oynadığı zaman gibi.
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Ohol Oula 5 ay
Torbacılarda Fortnite bulunmuyor.
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Curimo 5 ay
Saçma sapan, vakit öldürmekten öteye gidemeyen kişiye hiçbirşey katmayan ergen oyunları, bence yasaklanmalı...
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