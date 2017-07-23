WhatsApp'a nihayet gönderilen mesajı geri alma özelliği geliyor

Hepimiz gönderdiğimiz bazı mesajları geri almak istemişizdir. Viber, Skype ve diğer bazı mesajlaşma servislerinin geri alma özelliği olsa da, WhatsApp henüz bunu gerçekleştiremiyor. @WABetaInfo tarafından gönderilen son tweet'e göre şirket bu özellikle ilgili bazı iyileştirmeler yapıyor ve çok yakında gönderdiğimiz -ve pişman olduğumuz- mesajları geri alabileceğiz.

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Aslına bakarsanız bu özelliğin yılın ilk yarısında WhatsApp'a eklenmesi bekleniyordu ancak geliştirme sürecindeki bazı teknik sorunlar nedeniyle şirket bunu ertelemek zorunda kaldı. Tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağını hala bilmiyoruz ancak @WABetaInfo'nun paylaştığı görsele bakılırsa bu tarih çok uzağımızda değil.

WhatsApp geçtiğimiz Haziran ayında, gönderilen mesajı geri alma özelliğinin nasıl çalışacağını resmi web sitesinin "sıkça sorulan sorular" sayfasında açıklamış ve daha sonra bu sayfayı yayından kaldırmıştı. Şirketin belirttiğine göre bireysel veya grup sohbetinde kullanılabilecek bu özellik için zaman kısıtlaması olacak. Yani gönderdiğiniz mesajı 5 dakika içerisinde geri almanız lazım. Akti taktirde karşı tarafa ulaştırılmış olacak. Kullanıcılar geri alma işleminin başarılı olup olmadığını ise “mesaj geri alındı” ibaresini görerek anlayabilecek.

https://twitter.com/WABetaInfo/status/888123325460824064