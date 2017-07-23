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WhatsApp'a nihayet gönderilen mesajı geri alma özelliği geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, gönderilen mesajı geri alma özelliğinin gelmesi uzunca bir süredir bekleniyor. Yeni raporlara göre bu özelik kısa süre içerisinde kullanılabilecek.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Hepimiz gönderdiğimiz bazı mesajları geri almak istemişizdir. Viber, Skype ve diğer bazı mesajlaşma servislerinin geri alma özelliği olsa da, WhatsApp henüz bunu gerçekleştiremiyor. @WABetaInfo tarafından gönderilen son tweet'e göre şirket bu özellikle ilgili bazı iyileştirmeler yapıyor ve çok yakında gönderdiğimiz -ve pişman olduğumuz- mesajları geri alabileceğiz.
Ayrıca Bkz. "Çin hükümeti Müslümanlara zorla casus uygulama yükletiyor"
Aslına bakarsanız bu özelliğin yılın ilk yarısında WhatsApp'a eklenmesi bekleniyordu ancak geliştirme sürecindeki bazı teknik sorunlar nedeniyle şirket bunu ertelemek zorunda kaldı. Tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağını hala bilmiyoruz ancak @WABetaInfo'nun paylaştığı görsele bakılırsa bu tarih çok uzağımızda değil.
WhatsApp geçtiğimiz Haziran ayında, gönderilen mesajı geri alma özelliğinin nasıl çalışacağını resmi web sitesinin "sıkça sorulan sorular" sayfasında açıklamış ve daha sonra bu sayfayı yayından kaldırmıştı. Şirketin belirttiğine göre bireysel veya grup sohbetinde kullanılabilecek bu özellik için zaman kısıtlaması olacak. Yani gönderdiğiniz mesajı 5 dakika içerisinde geri almanız lazım. Akti taktirde karşı tarafa ulaştırılmış olacak. Kullanıcılar geri alma işleminin başarılı olup olmadığını ise “mesaj geri alındı” ibaresini görerek anlayabilecek.

https://twitter.com/WABetaInfo/status/888123325460824064 Yorum Yaz
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HuNTeR_1907 1 yıl en beğenilen
Mesaj gönderilen telefonda çıkan bildirim ne olacak acaba? Bildirimde mesaj önizlemesini mi kaldıracaklar bu özellik için?
1 Yanıt Yanıtla +12
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DelikanliCekirge 1 yıl freedom77
Hocam yok arkadaş yanlış anlatmış

Siz mesajı attığınızda 5 dakika boyunca whatsapp kendi sunucularında mesajın içeriğine müdahale hakkı tanicak. Eğer bu 5 dakika içerisinde herhangi bir müdahalede bulunulmazsa mesajı geri alamiyacağız. Zaten bu özellik genelde hiç konuşmadığımız kişilere giden mesajlarda işe yaracağını düşünüyorum. Yani mesela samimi bir arkadaşınıza lan *** dersin fakat bir bakmışsınızki tarih hocanıza gönderilmiş mesaj. E bu mesajıda lak diye görme ihtimali çok az olduğu için geri alınabilecek.
Hocam yok arkadaş yanlış anlatmışSiz mesajı attığınızda 5 dakika boyunca whatsapp kendi sunucularında mesajın içeriğine müdahale hakkı tanicak. ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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ardaq 1 yıl
kısaca mesajı karşı taraf görmediği sürece 5 dakika süreniz var. 5 dakika içinde görürse gg
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fuckulteli 1 yıl
İnstagram daki gibi olmasın da, o kadar yazıyor sohbet ediyor, soruyor.. Sonra siliyor bendeki kopyaları da siliniyor.
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Ink 1 yıl
O mesajı kuzenim yollamis yalanina son.
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drjacob 1 yıl
çok fazla kullanmıyorum ama bir gün lazım olur illa ki kalsın kernarda
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Ironim 1 yıl
Geç bile kaldılar
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WoXeD 1 yıl
geri alma falan neysede şu kelime kelime yazanları engellemek için bişey geliştirsinler ya. çıldırıyorum. MSN zamanında da vardı böylesi şimdide.
benim aklıma gelen çözüm en az 3 space lik veya karakterlik cümleler kurulması tek kelimelik cümleler için dkda sınır olması
trk kızları pek sevmez ama bunu dakikada 60 kere "peki" diyerek trip atabildikleri için....
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neyro61 1 yıl
gelsin bir an önce çok iyi olacak.
fabrikadaki güvenliğe "seni seviyorum" diye yazmaktan olay çıkacak artık
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MaDMaxiBo 1 yıl
okumadığı sürece istediğimiz zaman geri alabilmeliyiz.
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Apple Inc 1 yıl
Bir güncelleme gelmiş tamda bu özellik geldi diye sevindim ama gelmemiş getiremediler gitti bi turlu
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Stanga 1 yıl Apple Inc
aynen gelen güncelleme bununla alakalı değil ufak tefek bug fix sanırım :)
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kadirirdem 1 yıl
Bekletme çok yanlış,görmediyse olur.
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extrabold 1 yıl
Skype olan lakin her zaman WhatsApp ta eksikliğini hissettiğimiz bir uygulama idi.Çok hoş olmuş .
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