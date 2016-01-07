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Güneş enerjili aksiyon kamerası

Aksiyon kameraları son dönemde çok fazla bir yenilik getirmiyor. CES 2016 fuarında tanıtılan Activeon Solar X sürece güneş enerjisi dahil ediyor olmasıyla farkılaşmayı başarıyor.
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Güneş enerjili aksiyon kamerası

CES 2016 fuarı kapsamında detaylarına burada yer verdiğimiz birçok aksiyon kamerası duyuruldu. Birbirlerine genel olarak benzeyen ve daha çok sanal gerçekliğe odaklanan bu modeller arasına çok daha farklı bir seçenek eklendi.
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı kapsamında tanıtılan Activeon Solar X, 4K video çekebilen bir aksiyon kamerası. Bünyesinde 2-inç boyutunda dokunmatik bir ekran yer aldığı ve WiFi üzerinden iOS ile Android cihazlara görüntü aktarımı yapabildiği belirtilen kamera, dahili bataryasıyla 2 saatlik bir batarya ömrü sunuyor ancak farkını güneş enerjisinden yararlanabiliyor olmasıyla koyuyor. 
Yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere bünyesinde "X Station" isimli ufak güneş panelleri yer alan kamera, güneş altında sadece 30 dakika kalarak bataryasını %80 oranında doldurabiliyor ve böylece gündüz yapılan çekimlerde ekstra dört saat daha aktif olarak görev yapabiliyor. Yani toplamda altı saat gibi oldukça uzun bir batarya süresi elde ediliyor.
450$ fiyat etiketiyle satışa çıkacağı belirtilen güneş destekli aksiyon kamerası Activeon Solar X, raflardaki yerini ise Mart ayından sonra alacak. 

http://www.engadget.com/2016/01/07/solar-powered-action-camera-charges-itself-in-about-an-hour/ Yorum Yaz
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