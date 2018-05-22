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Güneş paneli kurulum maliyeti düşürülecek

Çatıda elektrik üretiminin serbest bırakılması ve ihtiyaç fazlası elektriği sisteme satılabilmesi güneşe olan ilgiyi arttırdı. Ayrıca maliyetin yüksek olması nedeniyle kuruluma vergi kolaylığı geliyor
1 yıl
7,2b
1
18
Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Güneş paneli kurulum maliyeti düşürülecek
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Ülkemizde son dönemde yapılan düzenlemeler ile lisans almadan çatıda elektrik üretimine kolaylık getiriliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) tarafından 2018’in başlarında yürürlüğe alınan “çatı mevzuatı” olarak bilinen düzenleme ile çatıdan elektrik üretimi serbest bırakıldı. Şimdi de maliyeti düşürmek amacıyla harç ve vergi kolaylıkları getiriliyor.

Şubat ayında yürürlüğe giren düzenleme ile aboneler konutların çatı ya da dış cephesine koyacağı güneş panelleriyle lisans almadan kendi elektriğini üretecek ve fazlasını sisteme 10 yıl boyunca 13 KwP/saat başına 0.133 dolara satacak. Güneş paneli kurulum maliyetlerinden dolayı şuan pek cazip durmayan bu sisteme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından birtakım kolaylıklar getiriliyor. 

80 bin liralık kurulum ücreti 50 bin liraya düşecek

Günümüzde 10 kw bir güneş paneli kurulumu 15 bin euroya yani 80 bin TL’ye mal oluyor. Euro’nun artması nedeniyle bu rakam her geçen gün yükseliyor. Enerji Bakanlığı’nın: proje çizim ve onay, harçlar, iletim ve dağıtım bedelleri, KDV ve diğer maliyetlerde yapacağı iyileştirmeyle 80 bin liralık tutarın, 50 bin liraya kadar düşebileceği belirtiliyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) 2017 yılı verilerine göre Türkiye, güneş enerjisinde toplam kurulu gücü ile Avrupa’da 7’inci sırada, dünya genelinde ise 13’üncü sırada yer alıyor. Kurulu kapasite 3 bin 422 megavat olarak ölçüldü.
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Lumibrite 1 yıl en beğenilen

Dolar, Euro bu şekilde gittiği müddetçe istedikleri kadar vergi düşürsünler, ürün maliyeti yine artacaktır.
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salgado3046 1 yıl
Yukarıda şair devlet(hükümet)ekonomik olarak zor durumda olduğu için daha az geçirecek demek istemiştir. Cevap şıkkı B diyoruz. Hayır kalsın.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Düşürülsün tabii ki. Güneş enerji panelleri ne kadar fazla olursa o kadar enerji maliyetlerinden tasarruf ederiz. Ülkecek en fazla ihtiyaaç duyduğumuz şeylerden birisi bu. Malum, enerjide dışa bağımlıyız.
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427 12 ay
Muharrem ince yenilenebilir enerji deyince tutuştular :D
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TIGERSHARK 12 ay 427
Ben muharrem incenin yerinde olsam kıbrısa baştan aşşağı (ışığı ayna vasıtası ile bir merkeze verilen) güneş panelleri donatarak Türkiye nin elektrik ihtiyacını karşılarım diye bir vaatte bulunurum bu memlekete çok faydası olur
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Public_Enemy 1 yıl
makale yazılıp yayınlana na kadar güncelliğini kaybetmiş, 80binTL dediği oldu şu an nerdeyse 90bin TL
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arel.gr 1 yıl
çatıda elektrik üretim girişimi kredisiyle elden giden evler var.
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kadirirdem 1 yıl
Bunca vergilerin ve kurun artmasına rağmen düşerse helal olsun.
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Lumibrite 1 yıl en beğenilen

Dolar, Euro bu şekilde gittiği müddetçe istedikleri kadar vergi düşürsünler, ürün maliyeti yine artacaktır.
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kaazto28 1 yıl
13 kWp/saat nedir anlamadım. kWh fiyatı nedir bilen var mı? Şu anda kWh 0.42 kuruştan alıyoruz tuketici olarak
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muratai 1 yıl kaazto28
kaazto28
13 kWp/saat nedir anlamadım. kWh fiyatı nedir bilen var mı? Şu anda kWh 0.42 kuruştan alıyoruz tuketici olarak

kwp = kilowatt peak.
saatte üretebileceği maks. kwH yani.
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vozy 1 yıl
Harcama: proje çizim ve onay, harçlar(?), iletim ve dağıtım bedelleri(?), KDV ve diğer maliyetler(?)
Peki bu proje kaç yıla kendini amorti edecek?
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Tugrul_512bit 1 yıl
"Çatıda elektrik üretiminin serbest bırakılması"
Nedense bitcoin kazıcıları çoğalınca bu yönteme başvuruldu. Normalde kötüye kullanım yüzünden olması gereken bir yasak, kötüye kullanım olunca kalkıyor.
Garip. Ayrıca elektriğin özelleştirilmesinin de özelleştirilmesi gibi. Zengine yararı var sanki daha çok. Devlet kendi cebinden karşılasa herşeyini? Her eve kurulum yapsa?
(bitcoin kazmak niye kötü olsunki diye soracaksınız. peki ya "kazıcılar" aslında birilerinin belki de bir tanıdığınızın şifrelerini kırıyorsa?)
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BumberShoot 1 yıl Tugrul_512bit
Bitcoin ile ilgili atıp tutmadan önce blockchain ne onu öğrenmenizi tavsiye ederim
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