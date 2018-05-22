Güneş paneli kurulum maliyeti düşürülecek

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Ülkemizde son dönemde yapılan düzenlemeler ile lisans almadan çatıda elektrik üretimine kolaylık getiriliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) tarafından 2018’in başlarında yürürlüğe alınan “çatı mevzuatı” olarak bilinen düzenleme ile çatıdan elektrik üretimi serbest bırakıldı. Şimdi de maliyeti düşürmek amacıyla harç ve vergi kolaylıkları getiriliyor.

Şubat ayında yürürlüğe giren düzenleme ile aboneler konutların çatı ya da dış cephesine koyacağı güneş panelleriyle lisans almadan kendi elektriğini üretecek ve fazlasını sisteme 10 yıl boyunca 13 KwP/saat başına 0.133 dolara satacak. Güneş paneli kurulum maliyetlerinden dolayı şuan pek cazip durmayan bu sisteme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından birtakım kolaylıklar getiriliyor.

80 bin liralık kurulum ücreti 50 bin liraya düşecek

Günümüzde 10 kw bir güneş paneli kurulumu 15 bin euroya yani 80 bin TL’ye mal oluyor. Euro’nun artması nedeniyle bu rakam her geçen gün yükseliyor. Enerji Bakanlığı’nın: proje çizim ve onay, harçlar, iletim ve dağıtım bedelleri, KDV ve diğer maliyetlerde yapacağı iyileştirmeyle 80 bin liralık tutarın, 50 bin liraya kadar düşebileceği belirtiliyor.

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Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) 2017 yılı verilerine göre Türkiye, güneş enerjisinde toplam kurulu gücü ile Avrupa’da 7’inci sırada, dünya genelinde ise 13’üncü sırada yer alıyor. Kurulu kapasiteolarak ölçüldü.