Türkiye güneş enerjisi kapasitesiyle Avrupa'da yedinci!

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Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA), 2017 yılı yenilenebilir enerjide kurulu kapasite verileri belli oldu. Açıklanan verilere göre 2017 yılında dünya genelinde kurulu toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 2 milyon 179 bin megavata ulaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 8,3 oranında artış gerçekleşti.

Türkiye'de kurulu toplam kapasite 38 bin 725 megavat

Hidroelektrik santraller (HES) de dâhil olmak üzere Türkiye’de 2017 yılı sonunda kurulu toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 38 bin 725 megavat olarak belirlendi. 2016 yılında bu kapasite 34 bin 439 megavat büyüklüğündeydi.

IRENA verilerine göre 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye’de kurulu yenilenebilir enerji kapasiteleri arasında en büyük payı 27 bin 273 megavat hidroelektrik santralleri oluşturuyor.

Türkiye Avrupa'da 7'inci, dünyada 13'üncü

Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu kapasitesi 3 bin 422 megavat olarak ölçüldü. Bu rakam, diğer ülkeler ile kıyaslandığında iyi seviyede duruyor. Türkiye, güneş enerjisindeki kurulu gücü ile Avrupa’da 7’inci sırada, dünya genelinde ise 13’üncü sırada yer alıyor.

Yılbaşından itibaren yeni kapasiteler devreye alındı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin Mart sonu verilerine göre Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi 4 bin 590 megavata ulaştı.

2017 sonu itibariyle güneş enerjisinde Avrupa’da ilk 10:

Almanya 42 bin 396 megavat

İtalya 19 bin 698 megavat

İngiltere 12 bin 791 megavat

Fransa 8 bin 195 megavat

İspanya 7 bin 278 megavat

Belçika 3 bin 571 megavat

Türkiye 3 bin 422 megavat

Yunanistan 2 bin 604 megavat

Hollanda 2 bin 590 megavat

Çekya 2 bin 61 megavat

Rüzgârda ise Türkiye’de 6 bin 516 megavat kapasite olduğu belirlendi. YEKA ihaleleri ile hem güneş hem de rüzgârda kurulu kapasitenin daha da artması hedefleniyor. Dünyada rüzgâr ve güneş enerjisinde kurulu en büyük kapasite Çin’de bulunuyor. Çin’in rüzgâr enerjisi kapasitesi 164 bin megavat, güneş enerjisi 130 bin megavat büyüklüğünde. IRENA tarafından açıklanan verilerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.