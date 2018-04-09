Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye güneş enerjisi kapasitesiyle Avrupa'da yedinci!

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA), 2017 yılı yenilenebilir enerji de kurulu kapasite miktarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye güneşte Avrupa'da 7, dünyada 13'üncü sırada.
1 yıl
3,7b
1
33
Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türkiye güneş enerjisi kapasitesiyle Avrupa'da yedinci!
Tam Boyutta Gör

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA), 2017 yılı yenilenebilir enerjide kurulu kapasite verileri belli oldu. Açıklanan verilere göre 2017 yılında dünya genelinde kurulu toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 2 milyon 179 bin megavata ulaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 8,3 oranında artış gerçekleşti.

Türkiye'de kurulu toplam kapasite 38 bin 725 megavat

Hidroelektrik santraller (HES) de dâhil olmak üzere Türkiye’de 2017 yılı sonunda kurulu toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 38 bin 725 megavat olarak belirlendi. 2016 yılında bu kapasite 34 bin 439 megavat büyüklüğündeydi.

IRENA verilerine göre 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye’de kurulu yenilenebilir enerji kapasiteleri arasında en büyük payı 27 bin 273 megavat hidroelektrik santralleri oluşturuyor.

Türkiye Avrupa'da 7'inci, dünyada 13'üncü

Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu kapasitesi 3 bin 422 megavat olarak ölçüldü. Bu rakam, diğer ülkeler ile kıyaslandığında iyi seviyede duruyor. Türkiye, güneş enerjisindeki kurulu gücü ile Avrupa’da 7’inci sırada, dünya genelinde ise 13’üncü sırada yer alıyor.

Yılbaşından itibaren yeni kapasiteler devreye alındı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin Mart sonu verilerine göre Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi 4 bin 590 megavata ulaştı.


2017 sonu itibariyle güneş enerjisinde Avrupa’da ilk 10:

  • Almanya 42 bin 396 megavat
  • İtalya 19 bin 698 megavat
  • İngiltere 12 bin 791 megavat
  • Fransa 8 bin 195 megavat
  • İspanya 7 bin 278 megavat
  • Belçika 3 bin 571 megavat
  • Türkiye 3 bin 422 megavat
  • Yunanistan 2 bin 604 megavat
  • Hollanda 2 bin 590 megavat
  • Çekya 2 bin 61 megavat

Rüzgârda ise Türkiye’de 6 bin 516 megavat kapasite olduğu belirlendi. YEKA ihaleleri ile hem güneş hem de rüzgârda kurulu kapasitenin daha da artması hedefleniyor. Dünyada rüzgâr ve güneş enerjisinde kurulu en büyük kapasite Çin’de bulunuyor. Çin’in rüzgâr enerjisi kapasitesi 164 bin megavat, güneş enerjisi 130 bin megavat büyüklüğünde. IRENA tarafından açıklanan verilerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Civitas Terrana 1 yıl en beğenilen
36 - 42 kuzey enleminde bulunan ülkemizi, yılın 3 mevsimi güneş görmeyen Avrupa'yla kıyslamak ve buradan AKP'ye pay biçmek inanılmaz.
Ha bir de minnacık Belçika (30 bin kilometrekare) bizden (780 bin km2) çok daha falza yararlanıyor Güneş enerjisinden. Bence sevinmek değil utanmak gerekiyor.
Ben bu istatistiğe bakınca utanıyorum, sinirleniyorum. Minnacık Belçika'yı geçememek utanç vericidir.
36 - 42 kuzey enleminde bulunan ülkemizi, yılın 3 mevsimi güneş görmeyen Avrupa'yla kıyslamak ve buradan AKP'ye pay biçmek inanılmaz.Ha bir de minnacık Be...
Devamını Gör
Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 1 yıl
Elektriğin kWh fiyatı düşmedikten sonra veya vergiler bana hizmet olarak dönmedikten sonra çöp...
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Predestination- 1 yıl
Güneşimiz rüzgarımız yerli değil. Güneş ışığı uzaydan, rüzgar doğu-batı-kuzey-güneyden geliyor. Akp'nin suçu.
3 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
Kaç megawatt olduğunun ne önemi var. Kullanılan elektriğin içindeki oranı önemli. Bırak Türkiye'yi avrupada İstanbul kadar kaç ülke var ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
teknoseyirde bilim ve teknoloji notları konusunda bahsi geçmişti bu şekilde enerji depolamanın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniko1 1 yıl
Güneşin uğramadığı Kuzey Avrupa ülkeleri bize fark atmış burada gururlanacak bir şey yok açıkçası.Ayrıca bu kıyaslama sıralama üzerinden yapılmamalı çünkü ilk 3 sıradaki ülkelerden aşağı doğru gittikçe fark bariz şekilde açılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jonywayt 1 yıl mipa90
mipa90
ironi





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryso 1 yıl
Türkiye için bu enerji seviyeleri halen çok yetersiz, 8-10 bin ila İngiltere ve Fransa arasında yer almalıyız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X_S!nS! 1 yıl
Memleketin her tarafina gereksiz harcamalar yapacalarina adam enerji uretecek seyler yapsalardi bugun elektrigi rahat rahat kullanirdik en azindan
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 1 yıl
Alan olarak bizden çok daha küçük ve nükleer santralleri olan Almanya aynı zamanda güneş enerjisi yatırımında da öne çıkmış fazlasıyla. Hani hep örnek verilir ya o kadar santralleri var falan diye Nükleer konularında ondan dolayı dikkat etmek lazım bu yatırıma da.
Fransa ise bize ölçüm olarak yakın ve santralleri yine fazla ama güneş için de yatırım yapmış. Ve bu ülkelerin güneşten faydalanma imkanları daha kısıtlı. Üstüne bu ülke güneş enerjisi ile yolu birleştirmede de adım attı diye hatırlıyorum.
Neyse ülkemizde de yatırımlar var ama ivme yetersiz geliyor :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jonywayt 1 yıl mipa90
mipa90
türkiyenin en büyük 2. enerji üreticisi enka akp kurumudur birde onu da ekleyelim lütfen mehape cehape zihniyeti gelmeden

Değişik bir yorum olmuş. Enka ve akp aynı cümlede. Neye göre bu şekilde yorumladınız merak ettim açıkçası
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mipa90 1 yıl jonywayt
ironi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 1 yıl
Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi kesinlikle değerlendirmemiz gereken teknolojiler. Bizim ülkemiz özellikle güneş enerjisinde avrupa ülkelerinden daha da verimli. 7. ciliğe üzülmeyelim ama hemen de sevinmeyelim zira nüfusa ve yüzölçümüne bakarsak oran aleyhimize. Örneğin aynı sıralamayı bir de nüfusa göre yapalım;
Almanya 82 milyon
İtalya 61 milyon
İngiltere 53 milyon
Fransa 67 milyon
İspanya 46 milyon
Belçika 11 milyon
Türkiye 80 milyon
Yunanistan 11 milyon
Hollanda 17 milyon
Çekya 11 milyon
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3743 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Enerji, güneş enerjisi ve
7 etiket daha enerji Türkiye Gündemi rüzgar enerjisi irena Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Alt kenarda da çentiğe hazır olun 1 yıl YouTube moderatörler tarafından yönetilen yeni bir çocuk uygulaması hazırlıyor 1 yıl 2019 iPhone modelleri için üçlü arka kamera iddiası 1 yıl iOS 11.3 güncellemesi, bazı iPhone 8'leri kullanılamaz hale getirdi 1 yıl 27.99'a sizi geleceğin mesleğine hazırlayacak bir kurs: Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi 1 yıl LG'nin yeni amiral gemisinin resmi görseli sızdırıldı: Karşınızda LG G7 ThinQ 1 yıl Skype Content Creator modu ile arama kaydı derli toplu hale getiriliyor 1 yıl Xiaomi'nin Black Shark oyuncu telefonu yeni görselle ortaya çıktı 1 yıl Bilişim teknolojilerine yapılan harcama 3.7 trilyon dolara ulaşacak 1 yıl Elektrikli bisiklet paylaşım girişimi Bizero, yeni bisikletini tanıttı 1 yıl Mercedes EQ S, elektrikli S Serisi 2020 yılında geliyor 1 yıl Game of Thrones yeni savaş sahnesiyle kendi rekorunu kırdı 1 yıl Microsoft Türkiye 25. yılını kutluyor 1 yıl Disney'in Avatar temalı parkına, filmde yer alan robot ekleniyor 1 yıl Spotify 24 Nisan tarihinde bir etkinlik düzenliyor 1 yıl Tesla hisselerindeki düşüş Panasonic'e de sıçradı 1 yıl HP, sökülebilir klavyeli Chromebook x2 tablet modelini tanıttı 1 yıl Snapchat beklenen geri dönüşü yaptı 1 yıl Yapay zeka destekli taşınabilir bitki: BonsAI 1 yıl Yeni God Of War'ı oynadık | 2si1 Oyun ve Teknoloji Programı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye güneş enerjisi kapasitesiyle Avrupa'da yedinci! Sonraki NASA çarpışma testlerinden görüntüler paylaştı 1 yıl Yerli otomobil, Turkcell mağazalarında da olacak 1 yıl OnePlus 6'nın fiyatı ve yeni görseli sızdırıldı 1 yıl Üçüncü parti Twitter uygulamalarının ömrü uzadı 1 yıl Facebook, Cambridge Analytica skandalından etkilenen 87 milyon kullanıcısını bilgilendirecek 1 yıl Apple, Trump'ın enerji politikasına tepki gösterdi 1 yıl Kırmızı renkli iPhone 8 ve 8 Plus duyuruldu! 1 yıl Hibrit motor, batarya, Savunma Sanayi gibi alanlara dudak uçuklatan teşvik 1 yıl NASA risk alıyor: Boeing'in ilk yolculuğu test değil gerçek bir görev olacak 1 yıl Bugatti CEO'su açıkladı: "Kim bir otomobile 3 milyon dolar verir?" 1 yıl Youtube, çocukların verilerini yasa dışı olarak topladığı gerekçesi ile şikayet edildi 1 yıl Fortnite iOS sürümü 15 milyon dolar gelir elde etti 1 yıl Alibaba Cloud resmi olarak Türkiye’de 1 yıl GTA V dünyanın en çok satan dijital medyası oldu 1 yıl Seat Arona'nın dizel versiyonu Türkiye'de satışa çıktı 1 yıl Sony Xperia telefonlarda gizli 120 Hz ekran modu olduğu ortaya çıktı 1 yıl NVIDIA 32 bit işletim sistemi desteğini sonlandırıyor 1 yıl iPhone 8 Product RED için siparişler bugün başlıyor iddiası 1 yıl Oppo’dan 5G için araştırma enstitüsü 1 yıl Solo: A Star Wars Story'nin yeni fragmanı yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim