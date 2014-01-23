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Güney Kore 2020 yılında 5G altyapısını faaliyete sokmayı planlıyor

5 yıl
10,1b
1
66
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Güney Kore 2020 yılında 5G altyapısını faaliyete sokmayı planlıyor

Ülkemizde 3. nesil mobil iletişim altyapılarını ifade eden 3G teknolojileri kullanılırken, başta ABD, Güney Kore, Japonya ve Avrupa olmak üzere pek çok ülke 4G altyapılarına geçiş yapmış durumda. Ancak şimdiden 5G çalışmalarına da hız verildi. 

İngiltere'nin 5G projeleri için bütçe ayırdığı haberinden sonra Güney Kore'nin de 5G altyapı inşaası için çalışmalar yaptığı bilgisi geldi. 

Güney Kore'nin 5G çalışmalarını Samsung, LG, Korea Telecom ve SK Telecom gibi iletişim devlerinin kurduğu konsorsiyum yürütecek. Çalışmalara ayrılan bütçe ise 1.4 milyar dolar seviyesinde olacak. 

Güney Kore çalışmaların ilk testlerini 2017 yılında yapmayı planlarken, 2020 yılında ise 5G hizmetini son kullanıcıya sunmaya başlayacak. Aynı dönemlerde Çin ve Japonya da 5G altyapısına geçiş yapmayı planlıyor.

5. nesil iletişim teknolojileri ile hücresel ağlardan erişilen indirme hızları 1Gbps seviyesine kadar çıkabilecek. Böylece 800MB boyutunda bir film teorik olarak 1 saniyede indirilebilecek. Yapılan geliştirmelerle hız seviyesinin şu anki 4G LTE hızlarını 1000'e katlayacağı ifade ediliyor. Güney Kore bilindiği gibi LTE-A altyapısını ilk faaliyete geçiren ülke ünvanını da elinde bulunduruyor.  

http://androidspin.com/2014/01/23/south-korea-preparing-5g-network-launch-2020/ Yorum Yaz
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warrock61 5 yıl en beğenilen
Yıl 2020.
Turkcell:Türkiyenin 4G si Avrupanın 5G sinden daha hızlı.
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Bi50likdaha 5 yıl
Ulan bu adamlara biz Kore Savaşında yardım ettik , herifler nereye geldi biz nereye geldik , bir halt olmaz bu ülkeden , daha doğrusu halktan.
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selahattın ısık 5 yıl
Yurt dışında teknik biz de tarife rakamları havada uçuşuyor..
1 Yanıt Yanıtla +30
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sezgin87 5 yıl
TTnetin arkasinda kimler var iclerinde Türkiyeye karsı nasil bir kin var belli bu vatana bu halka verilmiş bir lanet tir TTnet
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sezgin87 5 yıl ekrem71
ekrem71









Ülkemizde 3. nesil mobil iletişim altyapılarını ifade eden 3G teknolojileri kullanılırken, başta ABD, Güney Kore, Japonya ve Avrupa olmak üzere pek çok ülke 4G altyapılarına geçiş yapmış durumda. Ancak şimdiden 5G çalışmalarına da hız verildi. 



İngiltere'nin 5G projeleri için bütçe ayırdığı haberinden sonra Güney Kore'nin de 5G altyapı inşaası için çalışmalar yaptığı bilgisi geldi. 



Güney Kore'nin 5G çalışmalarını Samsung, LG, Korea Telecom ve SK Telecom gibi iletişim devlerinin kurduğu konsorsiyum yürütecek. Çalışmalara ayrılan bütçe ise 1.4 milyar dolar seviyesinde olacak. 



Güney Kore çalışmaların ilk testlerini 2017 yılında yapmayı planlarken, 2020 yılında ise 5G hizmetini son kullanıcıya sunmaya başlayacak. Aynı dönemlerde Çin ve Japonya da 5G altyapısına geçiş yapmayı planlıyor.



5. nesil iletişim teknolojileri ile hücresel ağlardan erişilen indirme hızları 1Gbps seviyesine kadar çıkabilecek. Böylece 800MB boyutunda bir film teorik olarak 1 saniyede indirilebilecek. Yapılan geliştirmelerle hız seviyesinin şu anki 4G LTE hızlarını 1000'e katlayacağı ifade ediliyor. Güney Kore bilindiği gibi LTE-A altyapısını ilk faaliyete geçiren ülke ünvanını da elinde bulunduruyor.  

 

 


Kaynak:http://androidspin.com/2014/01/23/south-korea-preparing-5g-network-launch-2020/

TTnet ke soygunu vurgunu öğreniyoruz fena mı TTnet olmasa soygunu vurgunu kibarca insan soymayi dünyanın bütün internet firmalarini toplasan TTNET kadar güzel soygun vurgun gasp yapmayi öğretemez insana TTNetin soygunu akıl almaz matematik gibi
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DH Misafiri 5 yıl
Ben öğrendim beyler. Devletin içinde paralel 4G varmış. Fakat vatandaşa vermeyeceklermiş. Dağılın.
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impreza2004 5 yıl
arkadaşlar duyduğuma göre türkiyede 4g ye geçiş süreci direct olarak lte advanced denilen lte nin bir adım daha ileri teknolojisi olan 4.5 g(LTE-A) diye adlandırabileceğimiz şeyden başlayacakmış yani arada 4 g(LTE) yi atlayacağız.Fakat burada şu sorunda ortaya çıkıyor,şu anda sadece lg nin g2 adlı cihazı bu teknolojiyi destekliyor,iphone 5s ler bile bu teknolojiyi desteklemiyormuş 2000 tl ye aldığımız bi cihazda bu teknolojiyi kullanamayacağız garibime gitti yaa.Çöpe mi atalım i phone 5s leri?
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alemburda34 5 yıl
bizimkiler hızı düşürüyor 3G yazıyor telefında ama hızı sınırlıyorlar belli bir kotadan sonra kullandırmayacaksan ne diye 3G yazıyorsun.
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muratkaya 5 yıl
3g'yi şehir merkezinde yeni yeni kullanmaya başladık. İlçelerde durum vahim.
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RioDeJaneiro 5 yıl
2g nin bile düzgün çekmediği ülkemizde 3g var ,4G alt tabanı hazırlığı yapılıyor, 5G yi hiç düşünemiyorum
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berkkarabacak 5 yıl
@skewCurrent Yanlış hesap var. Söyle olmalı;
1Gbps=1000Mbps
8Mbps=1MB/s
1000Mbps=125MB/s
Yani 800MB dosyayı 1 saniyede indirmeniz olanaksız haberdeki değerlere göre.
Ha birde şu LTE'yi 1000'e katlama olayına bakalım;
Normal LTE 100-150 Mbps hızlara çıkabiliyor(LTE-A 1Gbps teorik olarak)100Mbps bile desek LTE'ye, 1000 katı 100Gbps eder. Bu hız baz istasyonunun, hatta onun bağlı olduğu omurganın bile hızı olamaz. Kulağa uydurmasyon gibi geliyor burada iddia edilenler.
Son zamanlarda dikkat ediyorum da çok fazla hatalı içerik oluyor. Bence yayınlanmadan evvel daha dikkatli inceleyin.
Saygılar...""
Milleti eleştirmeden önce kendi yazdığının doğrulunu kontrol et.1gbps 1000 değil 1024 mbps'a eşittir
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Tekno moomce 5 yıl
Hele bi 4G geçelim de Sonra adil kotaya sıra gelsiin sonuçta 3mbps değilmi türkiyedeki internet paketleri
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bYUğur 5 yıl
Biz daha 3G nin sığ sularında yüzerken millet okyanusları aşmış helal olsun ama
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1tiger1 5 yıl
Millet 5G'ye geçecek bizde 4G'ye yeni geçeceğiz.
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