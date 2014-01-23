Güney Kore 2020 yılında 5G altyapısını faaliyete sokmayı planlıyor





Ülkemizde 3. nesil mobil iletişim altyapılarını ifade eden 3G teknolojileri kullanılırken, başta ABD, Güney Kore, Japonya ve Avrupa olmak üzere pek çok ülke 4G altyapılarına geçiş yapmış durumda. Ancak şimdiden 5G çalışmalarına da hız verildi.





İngiltere'nin 5G projeleri için bütçe ayırdığı haberinden sonra Güney Kore'nin de 5G altyapı inşaası için çalışmalar yaptığı bilgisi geldi.





Güney Kore'nin 5G çalışmalarını Samsung, LG, Korea Telecom ve SK Telecom gibi iletişim devlerinin kurduğu konsorsiyum yürütecek. Çalışmalara ayrılan bütçe ise 1.4 milyar dolar seviyesinde olacak.





Güney Kore çalışmaların ilk testlerini 2017 yılında yapmayı planlarken, 2020 yılında ise 5G hizmetini son kullanıcıya sunmaya başlayacak. Aynı dönemlerde Çin ve Japonya da 5G altyapısına geçiş yapmayı planlıyor.





5. nesil iletişim teknolojileri ile hücresel ağlardan erişilen indirme hızları 1Gbps seviyesine kadar çıkabilecek. Böylece 800MB boyutunda bir film teorik olarak 1 saniyede indirilebilecek. Yapılan geliştirmelerle hız seviyesinin şu anki 4G LTE hızlarını 1000'e katlayacağı ifade ediliyor. Güney Kore bilindiği gibi LTE-A altyapısını ilk faaliyete geçiren ülke ünvanını da elinde bulunduruyor.

http://androidspin.com/2014/01/23/south-korea-preparing-5g-network-launch-2020/