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Güney Kore oyun bağımlılığına savaş açtı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Güney Kore oyun bağımlılığına savaş açtı

Dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan ve Samsung ve LG gibi iki önemli elektronik devinin anavatanı olan Güney Kore, teknolojinin getirdiği dezavantajlara da en çok maruz kalan ülkelerden.

Ülkeden gelen bilgilere göre Güney Kore hükümeti çevrimiçi oyun bağımlılığını, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile aynı statüye sokacak bir kanun tasarısı hazırlıyor.

Hükümetin bu tasarısı ailelerin ve dini grupların desteğini kazanırken, oyuncular ve internet endüstrisinin ise alarma geçmesine sebep oldu. Zira video oyunlarındaki reklam gelirinin yüzde 1'i ile rehabilitasyon merkezleri kurulması öngörülüyor.

Güney Kore'de çevrimiçi oyun bağımlılığı giderek büyüyen bir sorun ve oyun bağımlısı bir ailenin bebeklerini açlıktan ölüme terketmeleri toplumda büyük bir ekti yaratmıştı. 2011 yılından bu yana 16 yaşından küçüklerin gece yarısından sonra oyun oynaması yasak. 

Ülkede yaklaşık 125 000 gencin tedavi gerektirecek derecede oyun bağımlısı olduğu tahmin ediliyor. Okul dönemindeki gençlerin 15 saate varan sürelerde çevrimiçi oyun oynadıkları belirtiliyor. Anketlere göre Güney Kore öğrencilerin okulda en çok mutsuz oldukları ülkelerin başında geliyor.

Ancak oyun sektörü karara tepkili. Hem oyun bağımlılığının alkol ve uyuşturucu ile aynı kefeye konulması hem de rehabilitasyon kesintisi sektörün sonunu getirebilir. Sektör temsilcileri yaklaşık 100 000 çalışana sahip olduklarını ve bunların uyuşturucu imalatçısı gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu vurguluyor.  

http://www.theguardian.com/world/2013/dec/11/south-korea-online-gaming-addiction Yorum Yaz
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Miasmus 5 yıl en beğenilen giogo
giogo

Bilgisayar oyunları kadar bağımlılık yapan birşey yok.

Çok değil bundan 7-8 sene evvel bizim sokakta bir internet cafe açıldı.O zamana kadar sokakta günde 10 maç yapmadan günü bitirmeyen biz internet cafe açıldıktan sonra cafeden çıkamaz olmuştuk.50 masalık cafe her saat full çeker olmuştu.Knight online`lar counter`lar half life`lar ..O anlar keyifliydi ama geçen her dakikam boşada gitmişti.Bana o oyunlar ne kattı ? hiç ama hiçbirşey

Bu yüzden Güney Kore`nin bu konudaki tutumunu bende destekliyorum.Yakın bir zamanda bizdede böyle bir uygulama konmasını isterim.

Sen yine şanslısın oyun oynayarak en azından hayal gücüne bişeyler katmışsındır, reflekslerin artmıştır, ne bileyim en azından 2-3 kelime yabancı dil öğrenmişsindir.

Bugünün gençlerine bak? Konu dışı, twitter, facebook, whatsapp, x sözlük, y sözlük... Bizim ülkemizde oyuna değil sosyal medyaya savaş açılmalı, hayatını sosyal medya'da yaşayan insanlar var, sokakta görsen yüzüne bile bakmayacağın adam, internette kendi imparatorluğunu kurmuş, kendini lord zannediyor.

Şimdiki gençlerin derdi, sosyal medyada cool, havalı ve ünlü olmak. Bunun için girmedikleri şekil yok, resimlerine denk geliyorum bazılarının, ulan diyorum bir insan bunu kendine nasıl yapar, hiç mi kendine saygısı yok bunların.

Bizim zamanımızda en azından rekabeti öğrenirdik, şimdi ödül bile veriyorlar iyi oyun oynayana, e-spor denilen bişey var. Biz birbirimizle, noob, ezik, oynamayı bilmiyor diye alay ederdik, şimdikiler tipe bak lan, ne biçim resim lan o, ayy kaşların çok kalın, resmi az like aldı diye deprasyona girenler, intihar edenler var.


Yat kalk şükret yani haline, ucuz atlatmışsın :)
giogoBilgisayar oyunları kadar bağımlılık yapan birşey yok.Çok değil bundan 7-8 sene evvel bizim sokakta bir internet cafe a...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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darkaura 5 yıl
Burda gercekden sorarlar sokakda oynadigin 10 mac sana ne katti. Oda vakit kaybi degilmi diye. Bence degil. Spor yapiyorsun, fiziksel kapasite ve vucud kontrolu artiyor. Zaten tum oyunlarinda amaci bu. Hayatta kullanacaginiz yetenekleri test edip keskinlestirmek. Ayni sekilde bilgisayar oyunuda refleksleri gelistiriyor, hizli dusunup dogru karar verme yetisini kuvvetlendiriyor, bilgisayar ve alet kullanma becerisini artiriyor. Bugun bilgisayar kullanmadan yapabilceginiz beyaz yakali bir is kaldi mi. Bu yuzden onemli bir beceri. Tam gecis.kusaginda bulundugumdan bilgisayar oyunu ile buyumus bir cocukla hic oyun oynamamis birinin farkini universite ve is hayatinda cok net goruyorum. Oyunla buyumus olanlar kriz anlarinda daha soguk kanli davranip hizli cozum uretebiliyor, kolay kolay panik yapmiyor. Kisaca her cesit oyunun bir katkisi vardir. Hali saha macininda counter strikeinda. Onemli olan.bagimlilik noktasina getirmemek. Ama bir kac dengesiz insan ayarini kaciriyor diye tum sektoru.ocu ilan etmekde yanlis.
Burda gercekden sorarlar sokakda oynadigin 10 mac sana ne katti. Oda vakit kaybi degilmi diye. Bence degil. Spor yapiyorsun, fiziksel kapasite ve vucud kontrolu...
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Yanıtla +29
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giogo 5 yıl
Bilgisayar oyunları kadar bağımlılık yapan birşey yok.
Çok değil bundan 7-8 sene evvel bizim sokakta bir internet cafe açıldı.O zamana kadar sokakta günde 10 maç yapmadan günü bitirmeyen biz internet cafe açıldıktan sonra cafeden çıkamaz olmuştuk.50 masalık cafe her saat full çeker olmuştu.Knight online`lar counter`lar half life`lar ..O anlar keyifliydi ama geçen her dakikam boşada gitmişti.Bana o oyunlar ne kattı ? hiç ama hiçbirşey
Bu yüzden Güney Kore`nin bu konudaki tutumunu bende destekliyorum.Yakın bir zamanda bizdede böyle bir uygulama konmasını isterim.
Bilgisayar oyunları kadar bağımlılık yapan birşey yok.Çok değil bundan 7-8 sene evvel bizim sokakta bir internet cafe açıldı.O zamana kadar sokakta günde 10...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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albay24 3 yıl
Manyak lan bunlar
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S.N.I.P.E.R 3 yıl
Herkese şart
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orithyia 3 yıl
üreten en cok kendileri yasak koyanda öyle :)
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FBYandex 5 yıl
Starcraft a yazik olur
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ø 5 yıl
İyi yapıyor. Bir Knight Online, Silroad, Metin 2 geldi 100.000'lerce genci keş yaptı çıktı.
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csheer 5 yıl
bilgisayar ortamı ve başında 2 saatten fazla kalınması sağlık için zararlı bır durum 2 saatı gecenler ıcın bunu tavsıye etmıyorum ozellıkle goz saglıgını cıddı derecede etkılıyor
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BekirTemel 5 yıl
Bu asya ülkelerinin savaş açmadığı şeyleri haber yapmak lazım zaten.
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Macropyre 5 yıl
Adamların ulusal kanalında bile star craft gibi bir oyun yayınlandığına bakılırsa durumları normal yani. Oyun ile yaşıyor adamlar. ellerinden oyunlarıda alırsanız hayata tutunacak bi amaçları kalmaz :D
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BitliKene 5 yıl
Adamlar klavyeye bakmadan Starcraft oynuyor normal bir şey :D Starcraft oynamayana kız vermiyorlar
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Lil Bloodred Ridin Hood 5 yıl
haklılar korede ciddi sorun bilgisayar bağımlılığı yüzünden ölenler var bir genç dota2 yi aralıksız 48 saat oynamış ve yemek yemeden sonu ölüm ayrıca korede karı koca bir oyuna bağımlı kalıp çocuklarına yemek vermeyi ihmal etmişler ve çocuk ölmüş işte bunlar kötü yanları hepsi gerçek hepsini internette gördüm bence türkiyedede yasak olmalı
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