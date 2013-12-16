Güney Kore oyun bağımlılığına savaş açtı

Haber Editörü
Dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan ve Samsung ve LG gibi iki önemli elektronik devinin anavatanı olan Güney Kore, teknolojinin getirdiği dezavantajlara da en çok maruz kalan ülkelerden.
Ülkeden gelen bilgilere göre Güney Kore hükümeti çevrimiçi oyun bağımlılığını, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile aynı statüye sokacak bir kanun tasarısı hazırlıyor.
Hükümetin bu tasarısı ailelerin ve dini grupların desteğini kazanırken, oyuncular ve internet endüstrisinin ise alarma geçmesine sebep oldu. Zira video oyunlarındaki reklam gelirinin yüzde 1'i ile rehabilitasyon merkezleri kurulması öngörülüyor.
Güney Kore'de çevrimiçi oyun bağımlılığı giderek büyüyen bir sorun ve oyun bağımlısı bir ailenin bebeklerini açlıktan ölüme terketmeleri toplumda büyük bir ekti yaratmıştı. 2011 yılından bu yana 16 yaşından küçüklerin gece yarısından sonra oyun oynaması yasak.
Ülkede yaklaşık 125 000 gencin tedavi gerektirecek derecede oyun bağımlısı olduğu tahmin ediliyor. Okul dönemindeki gençlerin 15 saate varan sürelerde çevrimiçi oyun oynadıkları belirtiliyor. Anketlere göre Güney Kore öğrencilerin okulda en çok mutsuz oldukları ülkelerin başında geliyor.
Ancak oyun sektörü karara tepkili. Hem oyun bağımlılığının alkol ve uyuşturucu ile aynı kefeye konulması hem de rehabilitasyon kesintisi sektörün sonunu getirebilir. Sektör temsilcileri yaklaşık 100 000 çalışana sahip olduklarını ve bunların uyuşturucu imalatçısı gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu vurguluyor.
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/11/south-korea-online-gaming-addiction Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sen yine şanslısın oyun oynayarak en azından hayal gücüne bişeyler katmışsındır, reflekslerin artmıştır, ne bileyim en azından 2-3 kelime yabancı dil öğrenmişsindir.
Bugünün gençlerine bak? Konu dışı, twitter, facebook, whatsapp, x sözlük, y sözlük... Bizim ülkemizde oyuna değil sosyal medyaya savaş açılmalı, hayatını sosyal medya'da yaşayan insanlar var, sokakta görsen yüzüne bile bakmayacağın adam, internette kendi imparatorluğunu kurmuş, kendini lord zannediyor.
Şimdiki gençlerin derdi, sosyal medyada cool, havalı ve ünlü olmak. Bunun için girmedikleri şekil yok, resimlerine denk geliyorum bazılarının, ulan diyorum bir insan bunu kendine nasıl yapar, hiç mi kendine saygısı yok bunların.
Bizim zamanımızda en azından rekabeti öğrenirdik, şimdi ödül bile veriyorlar iyi oyun oynayana, e-spor denilen bişey var. Biz birbirimizle, noob, ezik, oynamayı bilmiyor diye alay ederdik, şimdikiler tipe bak lan, ne biçim resim lan o, ayy kaşların çok kalın, resmi az like aldı diye deprasyona girenler, intihar edenler var.
Yat kalk şükret yani haline, ucuz atlatmışsın :)
Çok değil bundan 7-8 sene evvel bizim sokakta bir internet cafe açıldı.O zamana kadar sokakta günde 10 maç yapmadan günü bitirmeyen biz internet cafe açıldıktan sonra cafeden çıkamaz olmuştuk.50 masalık cafe her saat full çeker olmuştu.Knight online`lar counter`lar half life`lar ..O anlar keyifliydi ama geçen her dakikam boşada gitmişti.Bana o oyunlar ne kattı ? hiç ama hiçbirşey
Bu yüzden Güney Kore`nin bu konudaki tutumunu bende destekliyorum.Yakın bir zamanda bizdede böyle bir uygulama konmasını isterim.