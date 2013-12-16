Güney Kore oyun bağımlılığına savaş açtı





Dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan ve Samsung ve LG gibi iki önemli elektronik devinin anavatanı olan Güney Kore, teknolojinin getirdiği dezavantajlara da en çok maruz kalan ülkelerden.





Ülkeden gelen bilgilere göre Güney Kore hükümeti çevrimiçi oyun bağımlılığını, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile aynı statüye sokacak bir kanun tasarısı hazırlıyor.





Hükümetin bu tasarısı ailelerin ve dini grupların desteğini kazanırken, oyuncular ve internet endüstrisinin ise alarma geçmesine sebep oldu. Zira video oyunlarındaki reklam gelirinin yüzde 1'i ile rehabilitasyon merkezleri kurulması öngörülüyor.





Güney Kore'de çevrimiçi oyun bağımlılığı giderek büyüyen bir sorun ve oyun bağımlısı bir ailenin bebeklerini açlıktan ölüme terketmeleri toplumda büyük bir ekti yaratmıştı. 2011 yılından bu yana 16 yaşından küçüklerin gece yarısından sonra oyun oynaması yasak.





Ülkede yaklaşık 125 000 gencin tedavi gerektirecek derecede oyun bağımlısı olduğu tahmin ediliyor. Okul dönemindeki gençlerin 15 saate varan sürelerde çevrimiçi oyun oynadıkları belirtiliyor. Anketlere göre Güney Kore öğrencilerin okulda en çok mutsuz oldukları ülkelerin başında geliyor.





Ancak oyun sektörü karara tepkili. Hem oyun bağımlılığının alkol ve uyuşturucu ile aynı kefeye konulması hem de rehabilitasyon kesintisi sektörün sonunu getirebilir. Sektör temsilcileri yaklaşık 100 000 çalışana sahip olduklarını ve bunların uyuşturucu imalatçısı gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu vurguluyor.

http://www.theguardian.com/world/2013/dec/11/south-korea-online-gaming-addiction