Güney Kore'de 27000 kişi Apple'dan şikayetçi

Geçtiğimiz ay Güney Kore'li Kim Hyung-Souk'un "iPhone'un kullanıcı bilgisi dışında konum bilgilerini kaydetmesi" sebebiyle Apple'a açtığı davayı kazanmasının ardından, Güney Kore'de Apple'a dava açanların sayısı 27000'e yükseldi.

Apple'ın Güney Kore operasyonuna karşı açılan davada kullanıcılar, konum bilgilerin toplanılmasından ötürü 930 dolarlık tazminat talep ederken; Güney Kore mahkemelerinin kullanıcıları haklı bulması halinde Apple, yaklaşık 25 milyon dolar ödeme yapmak zorunda kalacak. Cupertino'lu teknoloji firmasına bu ayın başında aynı gerekçeyle Kore İletişim Komisyonu tarafından 3 milyon dolarlık tazminat cezası verildiğini hatırlatalım.

27000 kişinin savunmasını üstlenenen Mirae Law şirketi, geçtiğimiz ay ana sayfasından "Sonunda. Apple'a karşı gerçek eylem. Şimdi burada." cümlesine yer verdikleri "sueapple.co.kr" sitesini hayata geçirerek Apple'ın uygulamasından rahatsız olan kullanıcılara destek vermeye başlamıştı.

Geçtiğimiz Nisan ayında iPhone'un kullanıcı bilgisi olmadan konum bilgilerini kaydetmesinin ortaya çıkması Amerika başta olmak üzere birçok ülkede ses getirmiş; fakat Apple yapmış olduğu açıklamalarla konuya açıklık getirerek, iOS 4.3.3 güncellemesiyle bu hatayı gidermişti.