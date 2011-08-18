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Güney Kore'de 27000 kişi Apple'dan şikayetçi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,8b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay Güney Kore'li Kim Hyung-Souk'un "iPhone'un kullanıcı bilgisi dışında konum bilgilerini kaydetmesi" sebebiyle Apple'a açtığı davayı kazanmasının ardından, Güney Kore'de Apple'a dava açanların sayısı 27000'e yükseldi.

Apple'ın Güney Kore operasyonuna karşı açılan davada kullanıcılar, konum bilgilerin toplanılmasından ötürü 930 dolarlık tazminat talep ederken; Güney Kore mahkemelerinin kullanıcıları haklı bulması halinde Apple, yaklaşık 25 milyon dolar ödeme yapmak zorunda kalacak. Cupertino'lu teknoloji firmasına bu ayın başında aynı gerekçeyle Kore İletişim Komisyonu tarafından 3 milyon dolarlık tazminat cezası verildiğini hatırlatalım.

27000 kişinin savunmasını üstlenenen Mirae Law şirketi, geçtiğimiz ay ana sayfasından "Sonunda. Apple'a karşı gerçek eylem. Şimdi burada." cümlesine yer verdikleri "sueapple.co.kr" sitesini hayata geçirerek Apple'ın uygulamasından rahatsız olan kullanıcılara destek vermeye başlamıştı.
Geçtiğimiz Nisan ayında iPhone'un kullanıcı bilgisi olmadan konum bilgilerini kaydetmesinin ortaya çıkması Amerika başta olmak üzere birçok ülkede ses getirmiş; fakat Apple yapmış olduğu açıklamalarla konuya açıklık getirerek, iOS 4.3.3 güncellemesiyle bu hatayı gidermişti.

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ShafakCool 8 yıl en beğenilen
Apple bunu haketmişti. Samsung'a dava açınca Koreliler kızdı tabi :)
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AlkanExclusive 8 yıl
beğenmiyorlarsa samsung alsınlar..
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KroLyne93 8 yıl
korelilerin maşlllhı var :D
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eulogy 8 yıl

Bir kardeşimiz de samsung, kore , japonya, apple'ın kazandığı paralardan bahsedeceğine davaya konu olan olayın ehemmiyetinden bahsedeymiş keşke...
"kişinin bilgisi dışında konum bilgilerinin kaydedilmesi"
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#TheNightMare# 8 yıl
samsung ve google elmayı en sonunda soyup yiyecekler.
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mert1907 8 yıl
alito
Chidori
safak951Apple bunu haketmişti. Samsunga dava açınca Koreliler kızdı tabi :)
Aynen. Koreli ve japonlar çok milliyetçi insanlar.
mesela biz Türklerde 10 yıldır çok kuzu bir millet olduk. nereye güderlerse oraya gidiyoruz.

Sadece teknoloji alanında olsa bişey değilde son 10 yılda bambaşka bir yerlere gitti ülke.
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mert1907 8 yıl
Bu işte Samsung'un parmağı olabilir :D
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OverClocK1ng 8 yıl
O zaman biz Türk'ler de sayfa açalım.
Ama bizim sayfa sueapple değil sieapple olsun. Sieeee
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mehmetgirgin 8 yıl
sömürün apple ı soonuna kadar telefona o kadar para veriliyo
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detroit21 8 yıl
Nede olsa adamlarin sirketi tabi sikayetci olacaklar.Kendi ulkelerinde bile apple satiyorsa.
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Rainbow6 8 yıl
bu mobil platformlardaki bilgi toplama olayi nedir anlamiyorum android de bi uygulamayi calistirmak icin sacma sapan seylere onay istiyolar yani bi oyun oynamak icin programin sahibine neden telefonla arama izni veriyoruzki ... hem apple hemde android uygula ureticilerine hemde kendilerine ozel yasamla ilgili ceki duzen vermeliler yoksa daha cook milyon dolar kaybederler
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X-Slim 8 yıl
apple davalarda kaybettigi parayla bizim diş borclari ve somaliyi kalkindirirdi resmen bu zamana kadar
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pntgrmyk 8 yıl
apple elmayı yidi :D
Böyle giderlerse sonu yakındır.Adamlar haklarını aramışlar.Haklılar ;)
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