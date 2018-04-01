Coinmarketcap, kripto paraların değerini Lamborghini cinsinden gösterecek

LAMBO paritesi eklendi
Çok sayıda kripto para borsasından aldığı veriler ile kripto paraların anlık ortalama değerini gösteren web sitesi Coinmarketcap de 1 Nisan'da yaptığı güncellemeyle bu meşhur soru cümlesine yanıt veriyor. Bugüne kadar Coinmarketcap'te kripto paraların değerini; dolar, Bitcoin, Ether, Ripple, Bitcoin Cash veya Litecoin cinsinden görebilen kullanıcılar artık kripto paraların değerini Lamborghini cinsinden de görebilecek. Ayrıca kripto paraların toplam piyasa değeri ve son 24 saatteki işlem hacminin de Laborghini cinsinden değeri siteye eklendi. Henüz Coinmarketcap'in mobil uygulamalarında yer almayan bu özellik şu an için sadece web sitesi üzerinden kullanılabiliyor.
Tabi Coinmarketcap'in sağladığı bu yeni özelliğin 1 Nisan'da gelen güncellemeyle ortaya çıkması sürpriz değil. Görünen o ki Coinmarketcap, kripto para yatırımcılarının Lamborghini hayalini 1 Nisan şakası içinde değerlendirmeyi tercih etmiş. Tabi bu özellik bir güne özel bir durum mu yoksa artık sitede LAMBO paritesi de sürekli olarak yer alacak mı bilinmiyor ancak Twitter'da Coinmarketcap'in bu hamlesine karşılık kullanıcılardan gelen tepkiler olumlu yönde.
www.coinmarketcap.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu nasıl haber dalga mı geçiyorsunuz??
Gizelim teknoloji kendini guru sanan cakallarin eline dustu..
Soteyi voluk ile cocuk yon etiyor.