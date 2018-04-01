Coinmarketcap, kripto paraların değerini Lamborghini cinsinden gösterecek

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Daha önce kripto para topluluklarını takip ettiyseniz "When Lambo?" sorusuyla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Yatırımcıların sahip oldukları kripto paralarla ne zaman Lamborghini marka otomobil alabileceklerini şakayla karışık bir dille sordukları bu soru cümlesi o kadar yaygınlık kazanmış durumda ki geçtiğimiz yıl bazı otomobil galerileri Bitcoin ile Lamborghini satmaya başlamıştı. Hatta bazı Bitcoin milyonerleri de Bitcoin'den elde ettikleri kazançlarla Lamborghini marka otomobiller satın alarak kripto paralar ile Lamborghini arasındaki ilişkiyi sağlamlaştırmış durumda.





LAMBO paritesi eklendi

Çok sayıda kripto para borsasından aldığı veriler ile kripto paraların anlık ortalama değerini gösteren web sitesi Coinmarketcap de 1 Nisan'da yaptığı güncellemeyle bu meşhur soru cümlesine yanıt veriyor. Bugüne kadar Coinmarketcap'te kripto paraların değerini; dolar, Bitcoin, Ether, Ripple, Bitcoin Cash veya Litecoin cinsinden görebilen kullanıcılar artık kripto paraların değerini Lamborghini cinsinden de görebilecek. Ayrıca kripto paraların toplam piyasa değeri ve son 24 saatteki işlem hacminin de Laborghini cinsinden değeri siteye eklendi. Henüz Coinmarketcap'in mobil uygulamalarında yer almayan bu özellik şu an için sadece web sitesi üzerinden kullanılabiliyor.





Tabi Coinmarketcap'in sağladığı bu yeni özelliğin 1 Nisan'da gelen güncellemeyle ortaya çıkması sürpriz değil. Görünen o ki Coinmarketcap, kripto para yatırımcılarının Lamborghini hayalini 1 Nisan şakası içinde değerlendirmeyi tercih etmiş. Tabi bu özellik bir güne özel bir durum mu yoksa artık sitede LAMBO paritesi de sürekli olarak yer alacak mı bilinmiyor ancak Twitter'da Coinmarketcap'in bu hamlesine karşılık kullanıcılardan gelen tepkiler olumlu yönde.

www.coinmarketcap.com