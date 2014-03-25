Güvenli sohbet uygulaması Telegram, 35 milyon kullanıcıya ulaştı





Sadece metin tabanlı olmakla birlikte uçtan uca bir güvenli iletişim sağladığı için popüler olan mesajlaşma uygulaması Telegram, kullanıcı sayısını da artırıyor.





Bulut altyapısı üzerinden mesajları şifreleyen ve hiçbir şekilde kaydını tutmadığını belirten Telegram, 35 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Günlük aktif kullanıcı sayısı 15 milyon iken, son 30 günde 8 milyar mesaj atıldı.





Uygulama özellikle WhatsApp'ın Facebook tarafından satın alınması sonrasında patladı ve günde 5 milyon indirme rakamını gördü. Uygulama mesajları şifrelediği gibi Gizli Sohbet özelliği ile her iki tarafın cihazındaki konuşmaları da siliyor. Ayrıca sesli mesaj ve arka planda indirme şeklinde özellikler de mevcut.















