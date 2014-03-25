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Güvenli sohbet uygulaması Telegram, 35 milyon kullanıcıya ulaştı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Güvenli sohbet uygulaması Telegram, 35 milyon kullanıcıya ulaştı

Sadece metin tabanlı olmakla birlikte uçtan uca bir güvenli iletişim sağladığı için popüler olan mesajlaşma uygulaması Telegram, kullanıcı sayısını da artırıyor.

Bulut altyapısı üzerinden mesajları şifreleyen ve hiçbir şekilde kaydını tutmadığını belirten Telegram, 35 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Günlük aktif kullanıcı sayısı 15 milyon iken, son 30 günde 8 milyar mesaj atıldı.

Uygulama özellikle WhatsApp'ın Facebook tarafından satın alınması sonrasında patladı ve günde 5 milyon indirme rakamını gördü. Uygulama mesajları şifrelediği gibi Gizli Sohbet özelliği ile her iki tarafın cihazındaki konuşmaları da siliyor. Ayrıca sesli mesaj ve arka planda indirme şeklinde özellikler de mevcut. 





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hakobb 2 yıl
telegram whatsapp'a 10 basar ama etrafimda cok kullanan yok bilg.da bile kullanmasi cok iyi dosya yollama falan bide sesli goruntulu gorusme gelse fena olur.
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e-Militarist 2 yıl
İlk kararlı sürüm yayınlandı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

desktop.telegram.org/...
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carter 5 yıl
Denemek lazım, artık whatsapp iyice ayağa düştü.
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thanatos13 5 yıl
hiç bir şey güvenli değil
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Kulak Misafiri 5 yıl
Bugün tutmadığını söyler, yarın popülaritesi arttıktan sonra gizli anlaşma yapar hatta buna mecbur kalır bilgileri satmaya başlar. Zaten rahat bırakmazlar biraz daha tercih edilirde.
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BekirTemel 5 yıl
Bizim memlekette pek kullanıldığına inanmıyorum.Çünkü bizde daha çok en çok indirilenlere bakarak sohbet uygulamaları indiriliyor ve kullanıcılar orada yoğunlaşıyor popülaritesini arttırması lazım reklam vesaire artık nasıl yapacaksa.
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aycibin 5 yıl
kim kullanıyor bunu sorusunun cevabı.whatsapp 450 milyondan fazla kullanıcısı varken 35 milyon nedir arkadaş
yani en iyi ihtimalle whatsapp kullanan 13 kişiden birinin bunu kullanma ihtimali var.eminimki türkiye'de oran çok daha azdır.

apple da parmak izlerini gizli tuttuğunu,kimseyle paylaşmadığını söylüyordu.bunlar pazarlama için kullanılan süslü laflar.inanmayın.
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01001101 5 yıl
ben kullanıyorum hatta arkadaşımın tavsiyesi ile başladım, kullanan çevrem az ama kullananlar ile artık watsapp değil buradan konuşuyoruz
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Eufrat 5 yıl
Güvenli ama turkiyede halen kullanilmiyor çözemedim
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gkn_ymz 5 yıl
192 kişilik rehberimde bir Allah'ın kulu kullanmıyor, birde tam Türkçe değil yanlış hatırlamıyorsam...
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AirSupport 5 yıl
Artık böyle uygulamalar gerekli çünkü kimsenin özelimize karışmasını isteniyoruz lütfen bu programdan büyük şirketlerin haberi olmasın
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aloha44 5 yıl
Türkiyedeki aktif kullanıcı sayısı kaç acaba?
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