Güvenlik için Apk dosyalarına Google Play verisi eklenecek

Son yıllarda Android uygulamalarının güvenliğini sağlama konusunda hem mağaza hem de kullanıcı tarafında Google pek çok önemli yöntemi devreye soktu. Şimdi yeni bir etiketleme yöntemi geliyor.

Çevrim dışı hizmet

Google verimli bir interneti olmayan bölgelerde kullanıcıların Apk dosyalarını paylaşarak kurulum yapmalarından hareketle Distributed by Google Play şeklinde bir meta veri eklentisi kullanmaya başlayacak. Bu etiket Google Play onaylı mağazalardan dağıtılmış Apk dosyalarına eklenecek.

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Yeni yöntemin amacı elbette güvenilir kaynaklardan edinilmiş Apk dosyalarını tespit edebilmek ancak asıl olarak bu dosyaların kullanıcı çevrim içi olduğunda mağazadan gerekli güncellemeleri almasını sağlamak. Bu amaçla Apk dosyası tespit edildiğinde Google Play kütüphanesine eklenecek.

Geliştiricilerin bu yöntem için bir güncelleme yapmasına gerek yok. Google mağazaya yüklenmiş olan Apk dosyalarına bu işlemi kendisi uygulayacak. Yeni yöntemin yakında başlaması bekleniyor.