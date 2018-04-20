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HAVELSAN, İletee adında WhatsApp benzeri bir platform geliştiriyor

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, İletee adını verdikleri mesajlaşma ve görüşme platformu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Atalay, İletee'nin WhatsApp'tan çok daha güvenli olacağını belirtti.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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HAVELSAN, İletee adında WhatsApp benzeri bir platform geliştiriyor
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HAVELSAN, İletee adını verdiği mesajlaşma ve görüşme platformu üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay’a göre, ileri teknolojilerle geliştirilen bu platformda WhatsApp’ın özelliklerinden daha fazlası olacak ve ondan çok daha güvenli olacak.

Sosyal medya platformlarının alternatiflerini yapmanın çok kolay olmadığını ifade eden Atalay, Türkiye’deki herhangi bir firmanın bir Facebook yapmasına engel hiçbir şeyin olmadığını, ancak Facebook’u Facebook yapanın sahip olduğu 1,5 milyar kullanıcı olduğunu belirtti. Kriptolu bir mesajlaşma ve görüşme platformu olacak İletee’nin sunucularının Türkiye’de olacağı belirtildi.

İletee yıl ortasında tanıtılacak 

Atalay, yerli iletişim platformu olacak İletee’nin mesaj, sesli görüşme, görüntülü görüşme, e-posta, konum paylaşma, görüntüleme, not alma ve saklama gibi işlevleri gerçekleştireceğini söyledi. İletee’nin cep telefonunun içindeki güvenli bir alanda donanıma gömülü bir işletim sistemi üzerinden çalışacağını ifade eden Atalay şunları söyledi:

"Dışarıdan cep telefonu ele geçirilse ya da hacklense dahi haberleşmeniz güvenli hale gelecek. Bunu niye şimdi yapıyoruz? Çünkü 5 yıl önce öyle bir talep ve bu ihtiyacın farkındalığı yoktu. Artık bu talep oluştu, biz de buna yatırım yapmaya başladık. Ürünün prototipini çıkardık. Yıl ortasında tanıtımını yapacağız. Yıl sonuna kadar pazara sunmuş olacağız. Çok yakın zamanda yerli bir cep telefonu üreticisiyle bunu pazara sunmayı hedefliyoruz."

"Türkiye'deki haberleşme altyapıları Çinlilerin tekelinde" 

Bugün Türkiye’deki haberleşme teknolojileri altyapılarının Çinli firmaların tekelinde olduğuna da değinen Atalay, “O firmaların ürünlerine yapılacak uzaktan bir müdahaleyle Türkiye'nin bütün haberleşme altyapısı susturulabilir. Eskiden şebekelerimizde çok fazla üreticinin ürünleri vardı, Avrupa'dan Amerika'dan, Uzak Doğu'dan ama bugün Türk telekomünikasyon sektörü neredeyse tekel olarak Çin firmalarının ürünlerinin hakimiyeti altında ve bu bir risk.” şeklinde konuştu.


https://aa.com.tr/tr/ekonomi/yerli-iletisim-platformu-iletee-geliyor/1123491 Yorum Yaz
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AFK_is_now_AFK 1 yıl en beğenilen
Whatsapptan tek farkının hükümete anlık istihbarat sağlayacak olduğunu bilmeyen var mı
2 Yanıt Yanıtla +139
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nefendim 1 yıl
Önemli nokta
“WATSAP’dan çık daha givenli”
Lfkdkdkdkd
Yuvarlanarak güldüm
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ALKaraca 1 yıl
Havelsan ı severim ama uygulamasını kullanmam.Çünkü Türkiyenin gidişatı iyi değil.
Bu arada isim de saçma olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +52
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1 Avatar
DH Misafiri 6 ay
tee yi arastirin derim. sadece kamu kurumları ve TSK ya olacak gorunuyor.
bu yüzden son kullaniciyi hedeflemiyor. bu seviye güvenlik, kullanıcıya pahalıya patlar normalde. bir de bu teknolojiyi başkaları yapmadan patentlemisler diye duydum.
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dazlakkral 11 ay
Buyrun yerli ve milli arkadaşlar siz kullanın,ilerde siz de bi güzel fiş fişlenirsiniz

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dedemlililer 11 ay
Neymiş hükümet insanları gözetlermiş falan filan.Sanki şuan whtsapp'ın sahibi facebook sizi gözetlemiyor.Cambridge analytica şirketiyle beraber yapılan üçkağıtlara bakın.Facebook amerikanın yeni başkanını kendisi seçti.Ama size kalsanız whatsapp daha güvenli çünkü Facebook "Gözetlemiyor".Bu veriler illaki depolanacak elin amerikalısı depoluyacağına bizim havelsan depolasın.Ayrıca toplanan büyük miktar veri ile yapay zeka konusunda ileri gidebiliriz.Çünkü yapay zeka yapmak için önce insanların nasıl düşündüğünü bilmemiz gerekiyor.İnsanların nasıl düşündüğünü ise whatsapp gibi uygulamalarla toplanan veri sayesinde çözebiliriz.Hatta sadece mesajlaşma uygulaması yetmez çin gibi sosyal medyayı engelleyip kendi sistemlerimizi kurmalıyız ki dışarıya veri gitmesin.
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Jeopol 11 ay dedemlililer
Insanlar hukumete, adalete guvenebilse sorun olmayacak.
Ancak guvenemiyorlar. Bir gun daha cikmamis fontla yazilmis sahte delille uydurulmus bir suc ile mahkum edilebilirler.
Oysa veriler abd ya da baska ulkeye giderse o ulkeye gidersen ancak suclanabilirsin.
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Glitz 1 yıl
Havelsanın yapacağı diğerlerinin yaptığı dandik uygulamalar gibi olmayacaktır diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 1 yıl
arkadaslar bu urun once guvenlik kurumları, kamun kurumları kullanımına sunulacak anlaşılan.
son kullanıcı icin Havelsan hiç yazılım geliştirmiyor.
onlar icin iyi olacak!
bir de sondaki tee yi anlamadım!
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Jeopol 1 yıl
Nolur nolmaz indirmeyin. Ileride bir gun terorist ilan edilebilirsiniz
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Kartal Göz 1 yıl
Devletin önemli ve stratejik öneme sahip kademelerinde çalışıyor olsam gizli kalması gereken bilgilerin sızdırılmaması ve kurum güvenliği için kullanırdım ancak gündelik hayatta işim olmaz. Bence olması gereken de budur özellikle de şuan ki ülke yönetimindeki zihniyette...
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inexo 1 yıl
Farklılık olması gerekir orijinal özellikler olmalı. Yoksa google bile kaçıncı messengerini çıkardı olmadı
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Physicist_Emre 1 yıl
Önce turkcell sonra ptt mesenger şimdi de bu çıktı.
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Akhunturk 1 yıl
Milli milli diye bağır...Reklam yap...
Sonra ticari değere ulaşınca Araplara sat Almanlara sat...
Çukkaa :))
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havelsan, iletee ve
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