HAVELSAN, İletee adında WhatsApp benzeri bir platform geliştiriyor

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HAVELSAN, İletee adını verdiği mesajlaşma ve görüşme platformu üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay’a göre, ileri teknolojilerle geliştirilen bu platformda WhatsApp’ın özelliklerinden daha fazlası olacak ve ondan çok daha güvenli olacak.

Sosyal medya platformlarının alternatiflerini yapmanın çok kolay olmadığını ifade eden Atalay, Türkiye’deki herhangi bir firmanın bir Facebook yapmasına engel hiçbir şeyin olmadığını, ancak Facebook’u Facebook yapanın sahip olduğu 1,5 milyar kullanıcı olduğunu belirtti. Kriptolu bir mesajlaşma ve görüşme platformu olacak İletee’nin sunucularının Türkiye’de olacağı belirtildi.

İletee yıl ortasında tanıtılacak

Atalay, yerli iletişim platformu olacak İletee’nin mesaj, sesli görüşme, görüntülü görüşme, e-posta, konum paylaşma, görüntüleme, not alma ve saklama gibi işlevleri gerçekleştireceğini söyledi. İletee’nin cep telefonunun içindeki güvenli bir alanda donanıma gömülü bir işletim sistemi üzerinden çalışacağını ifade eden Atalay şunları söyledi:

"Dışarıdan cep telefonu ele geçirilse ya da hacklense dahi haberleşmeniz güvenli hale gelecek. Bunu niye şimdi yapıyoruz? Çünkü 5 yıl önce öyle bir talep ve bu ihtiyacın farkındalığı yoktu. Artık bu talep oluştu, biz de buna yatırım yapmaya başladık. Ürünün prototipini çıkardık. Yıl ortasında tanıtımını yapacağız. Yıl sonuna kadar pazara sunmuş olacağız. Çok yakın zamanda yerli bir cep telefonu üreticisiyle bunu pazara sunmayı hedefliyoruz."

"Türkiye'deki haberleşme altyapıları Çinlilerin tekelinde"

Bugün Türkiye’deki haberleşme teknolojileri altyapılarının Çinli firmaların tekelinde olduğuna da değinen Atalay, “O firmaların ürünlerine yapılacak uzaktan bir müdahaleyle Türkiye'nin bütün haberleşme altyapısı susturulabilir. Eskiden şebekelerimizde çok fazla üreticinin ürünleri vardı, Avrupa'dan Amerika'dan, Uzak Doğu'dan ama bugün Türk telekomünikasyon sektörü neredeyse tekel olarak Çin firmalarının ürünlerinin hakimiyeti altında ve bu bir risk.” şeklinde konuştu.

https://aa.com.tr/tr/ekonomi/yerli-iletisim-platformu-iletee-geliyor/1123491