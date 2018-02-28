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HBO, Fahrenheit 451 filminin ilk fragmanını yayınladı

Ray Bradbury'nin klasik bilim-kurgu romanı Fahrenheit 451'den uyarlanan HBO filmi için ilk fragman yayınlandı. Distopik bir gelecekte geçen film, bu yıl izleyiciler ile buluşacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bilim-kurgu edebiyatının en önemli eserlerinden Fahrenheit 451, film oluyor. Game of Thrones ve Westworld gibi popüler dizilerin yanı sıra The Normal Heart, The Wizard of Lies ve Too Big to Fail gibi ödüllü filmler de çeken HBO, Ray Bradbury'nin klasik romanını filme dönüştürüyor. Bu yıl yayınlanacak Fahrenheit 451 filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO, filmden ilk fragmanı yayınladı.
Bütün kitapların yasaklandığı ve yakıldığı distopik bir gelecekte geçen Fahrenheit 451, işi kitapları yakmak olan genç itfaiyeci Guy Montag'ın hikayesini anlatıyor. Guy, genç bir kızla tanıştıktan sonra kararlarını ve yaptıkları işin toplum üzerindeki etkilerini sorgulamaya başlıyor.
Yönetmenliğini Ramin Bahrani (99 Homes)'nin üstlendiği Fahrenheit 451'in başrollerinde Michael B. Jordan, Michael Shannon, Sofia Boutella, Laura Harrier, Keir Dullea, Martin Donovan, Grace Lynn Kung ve Jane Moffatt yer alıyor. Fahrenheit 451, mayıs ayında yayınlanacak.
 

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