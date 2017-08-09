Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HBO'yu hackleyen siber suçlular kanaldan fidye istiyor

Geçtiğimiz hafta HBO'yu hackleyen siber suçlular, Amerikan kablolu kanalı ile iletişime geçerek fidye istedi. Fidye ödenmezse Game of Thrones senaryolarını ve kanalın iç yazışmaları sızdırılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,9b
1
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Game of Thrones, Westworld ve True Detective gibi başarılı dizileri ile tanınan Amerikalı kablolu kanalı HBO, geçtiğimiz hafta bir grup siber suçlu tarafından hacklenmiş ve yaklaşık 1.5 terabyte veri çalınmıştı. Aralarında Game of Thrones senaryolarının ve bazı dizi bölümlerinin de olduğu bu verileri ele geçiren hackerlar, HBO dizilerinden Ballers ve Room 104'ün yeni bölümlerini internete yüklemişti.
Dün sızıntılara kaldığı yerden devam eden hacker grubu, HBO'nun iç yazışmalarını gözler önüne seren e-postaları ve Game of Thrones'un bir sonraki bölümünü detaylı bir şekilde açıklayan belgeleri internete yükledi. Bu sızıntıdan kısa bir süre sonra HBO CEO'su Richard Plepler'e bir video yollayan hackerlar, bu video ile HBO'dan fidye istedi.
Daha önce 17 şirketi daha hacklediklerini ve bunlardan sadece 3'ünün istenen fidyeyi ödemeyi reddettiğini belirten hackerlar, HBO'nun en zorlu hedeflerinden biri olduğunu ancak 6 aylık uğraşın sonunda onları da hacklemeyi başardıklarını açıkladı.
Ele geçirdikleri verilerin önemini göstermek için Hollywood Reporter gibi çeşitli medya kuruluşları ile iletişime geçen hackerlar; HBO'nun dahili ağına ait şifreleri, Game of Thrones'un gelecek 5 bölümünün senaryolarını ve Game of Thrones oyuncularının kişisel telefon numaralarını ele geçirdiklerini gösteren belgeleri paylaştı.
Görünen o ki HBO'yu oldukça zor günler bekliyor. 2014 yılında Sony Pictures da hackerlar ile benzer bir deneyim yaşamış ve o olay Sony yöneticilerinin iç yazışmalarının sızdırılmasıyla sonuçlanmıştı. Bu sızıntı yüzünden stüdyonun birçok oyuncu ve yönetmen ile arası açılmış ve Sony Pictures'un o dönemdeki başkanı olan Amy Pascal istifa etmek zorunda kalmıştı.

Ele geçirilen veriler hackerların iddia ettiği kadar önemli olmayabilir

Konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan HBO sözcüsü; geçtiğimiz hafta gerçekleşen siber saldırının ardından bu tür bir sızıntı beklediklerini ancak şu ana kadar yaptıkları incelemelere göre ele geçirilen verilerin hackerların iddia ettiği kadar kayda değer olmadığını ifade etti
Variety de bugün yayınladığı özel haberde hackerlar tarafından paylaşılan belgelerden birinin sahte olduğunun anlaşıldığını açıkladı. Hackerların bu belge üzerinde oynama yaptığı ve böylece HBO CEO'su Richard Plepler'in e-posta hesabını da hacklemişler izlenimi vermek istedikleri ortaya çıktı. Bu da hackerların HBO'nun sistemine tamamen girdikleri yönündeki iddialarının yalan olabileceği şeklinde yorumlandı.
HBO çalınan verinin içeriğini tespit etmek ve hackerları bulmak için siber güvenlik şirketi Mandiant ve FBI ile birlikte çalışmaya devam ediyor.

Game of Thrones'un son bölümü izlenme rekorları kırdı

Öte yandan Game of Thrones sızıntılara rağmen yükselişini sürdürüyor. Dizinin geçtiğimiz pazar günü yayınlananThe Spoils of War bölümü, birkaç gün önce internete sızmış olmasına rağmen izlenme rekoru kırmayı başardı. Yayınlandığı saatte 10.2 milyon kişi tarafından izlenen The Spoils of War, bugüne kadar en çok izlenen Game of Thrones bölümü oldu.

http://www.hollywoodreporter.com/news/hbo-hackers-leak-top-executives-emails-1027417 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
redferrari 2 yıl
bence fidye işide saçma olabilir, korsan yayın yapan sitelerden bile reklam parası çarpsalar köşeyi dönerler gibi,, hbo nun paralı platforma geçmeside saçma ötesiydi,, ne güzel ntv yayınlıyordu,, çomaristan dijisi geldi parayı bastı aldı, ne oldu, çarşamba izledi millet ,, taa pazartesi mi beklenecekti,,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlindGuardianNN 2 yıl
Game of Thrones, Westworld ve True Detective gibi başarılı dizileri ile tanınan Amerikalı kablolu kanalı HBO, geçtiğimiz hafta bir grup siber suçlu tarafından hacklenmiş ve yaklaşık 1.5 terabyte veri çalınmıştı. Aralarında Game of Thrones senaryolarının ve bazı dizi bölümlerinin de olduğu bu verileri ele geçiren hackerlar, HBO dizilerinden Ballers ve Room 104'ün yeni bölümlerini internete yüklemişti.

Dün sızıntılara kaldığı yerden devam eden hacker grubu, HBO'nun iç yazışmalarını gözler önüne seren e-postaları ve Game of Thrones'un bir sonraki bölümünü detaylı bir şekilde açıklayan belgeleri internete yükledi. Bu sızıntıdan kısa bir süre sonra HBO CEO'su Richard Plepler'e bir video yollayan hackerlar, bu video ile HBO'dan fidye istedi.

Daha önce 17 şirketi daha hacklediklerini ve bunlardan sadece 3'ünün istenen fidyeyi ödemeyi reddettiğini belirten hackerlar, HBO'nun en zorlu hedeflerinden biri olduğunu ancak 6 aylık uğraşın sonunda onları da hacklemeyi başardıklarını açıkladı.
diğer konudada denildiği gibi, reklam amaçlı olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnadoluEfes 2 yıl
Hacker'ların Türkiyeden olmadığı belli 1.5 terabyte'lık veri çalınmış o kadar veriyi Türkiyedeki internet sağlayıcıları ile indirmeye kalksan 20 gün sürer :D:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 2 yıl
Bu büyüklükte bir proje için doğru düzgün bir güvenlik sistemi yok mu? İkide bir hackleniyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
n_geen 2 yıl
4. bölümü normal şekilde izledim. Tadı çıkmazdı öyle kalitesiz izlemek :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Bu işi yapmak yıllar emeği ve yetenek ister helal olsun ama helal kazanç değil. Hacker adamını zeki insanlardır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 2 yıl
böyle salaklık olur mu milyonlarca dolarlık işi pcden çaldırıyorsunuz...
benim çalışanım olacak kazığa oturturum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MDV 2 yıl
film ve dizilerin hackerlar tarafindan calinmasi yeni reklam modasi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 2 yıl
Şimdi bütün bölümleri yayınlasalar kesin dayanamaz izlerim :) 240 olsa bile :(
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 2 yıl
Bu tür suçlularda terörist sınıfına dahil edilip on göre cezalandırılmalı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl 01myavuz
01myavuz
Bu tür suçlularda terörist sınıfına dahil edilip on göre cezalandırılmalı.

Siber suç zaten.Cezası olmalı dönem teknoloji dönemi insanlar sokakta değil internette geziyor.Oraya kaydı pazar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3939 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Game of Thrones, hbo ve
6 etiket daha hacker siber suçlar Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl WhatsApp Beta'ya fotoğraf filtreleri geldi 2 yıl Sudaki ağır metalleri yüzde 99'a kadar temizleyen materyal 2 yıl Facebook'tan YouTube'a ve Netflix'e rakip seç-izle servisi: Facebook Watch 2 yıl Sony, okul verilerini blockchain ile saklayacak 2 yıl Amazon’dan 80 Euro’ya 8 Euro Hediye! 2 yıl iPhone 8 orijinal kılıfları da sızdırıldı 2 yıl YotaPhone 3 detaylanıyor 2 yıl Hindistan’da internet arşivi erişime kapatıldı 2 yıl iPhone 8 ekrana bakıldığında bildirimleri sessize alabilir 2 yıl TSK'ya 529 adet yeni Kirpi geliyor 2 yıl Carmageddon: Crashers ile yıkıma devam 2 yıl Araştırmacılar hastalıkları tedavi eden çip geliştirdi 2 yıl AMD Ryzen Threadripper 1950x kutusundan çıkıyor 2 yıl AMD Ryzen Threadripper montaj rehberi 2 yıl Android Nougat yavaş ilerliyor: Kullanım oranı %13.5 2 yıl Japan Display tamamen OLED üretimine yöneliyor 2 yıl i7-8700K benchmark testi sonuçları sızdırıldı 2 yıl Mercedes yayalar için harici hava yastığının patentini almış 2 yıl Instagram kullanıcıları artık birlikte canlı yayın yapabilecekler 2 yıl Bitcoinin piyasa değeri 60 milyar dolara dayandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN HBO'yu hackleyen siber suçlular kanaldan fidye istiyor Sonraki Samsung Galaxy A7 (2017) için Android 7.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 2 yıl LG'nin yeni tableti T-Mobile'ın web sitesinde göründü 2 yıl Eski dizel aracını getiren VW müşterilerine 10 bin euro indirim 2 yıl Milli savaş uçağı için ithalat engellerine düzenleme 2 yıl General Motors Çin'de 5.300$'lık elektrikli otomobil satmaya başladı 2 yıl Ryzen Threadripper test edildi, hız aşırtıldı: Nefes kesen sonuçlar! 2 yıl Disney, Netflix'le yollarını ayırıyor: Disney kendi içerik platformunu oluşturacak 2 yıl Meizu’dan arka ekranlı yeni bir akıllı telefon geliyor 2 yıl Mazda, Skyactiv-X benzinli motorlarında dizel teknolojisi kullanacak 2 yıl Uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör tavsiyeleri 2 yıl Intel’den devrim: Cetvel tipi SSD sürücüler 2 yıl YouTube, kazanç ikonlarını ayrıntılı hale getirdi 2 yıl Hotspot Shield VPN şikayetleri artıyor 2 yıl Micron NVMe SSD’lerde kapasite rekoru kırdı 2 yıl Ryzen Threadripper rakibinden %32 daha hızlı 2 yıl JetBlue'dan yeni nesil müşteri hizmetleri platformu 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 için tüm renk seçenekleri burada 2 yıl Firefox tarayıcısı sanal gerçeklik özelliğine kavuştu 2 yıl Intel 14-18 çekirdekli Skylake-X işlemcilerini duyurdu 2 yıl ABD askeri üsleri tehdit eden drone'ları vuracak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim