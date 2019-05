HBO'yu hackleyen siber suçlular kanaldan fidye istiyor

Game of Thrones, Westworld ve True Detective gibi başarılı dizileri ile tanınan Amerikalı kablolu kanalı HBO, geçtiğimiz hafta bir grup siber suçlu tarafından hacklenmiş ve yaklaşık 1.5 terabyte veri çalınmıştı. Aralarında Game of Thrones senaryolarının ve bazı dizi bölümlerinin de olduğu bu verileri ele geçiren hackerlar, HBO dizilerinden Ballers ve Room 104'ün yeni bölümlerini internete yüklemişti.

Dün sızıntılara kaldığı yerden devam eden hacker grubu, HBO'nun iç yazışmalarını gözler önüne seren e-postaları ve Game of Thrones'un bir sonraki bölümünü detaylı bir şekilde açıklayan belgeleri internete yükledi. Bu sızıntıdan kısa bir süre sonra HBO CEO'su Richard Plepler'e bir video yollayan hackerlar, bu video ile HBO'dan fidye istedi.

Daha önce 17 şirketi daha hacklediklerini ve bunlardan sadece 3'ünün istenen fidyeyi ödemeyi reddettiğini belirten hackerlar, HBO'nun en zorlu hedeflerinden biri olduğunu ancak 6 aylık uğraşın sonunda onları da hacklemeyi başardıklarını açıkladı.

Ele geçirdikleri verilerin önemini göstermek için Hollywood Reporter gibi çeşitli medya kuruluşları ile iletişime geçen hackerlar; HBO'nun dahili ağına ait şifreleri, Game of Thrones'un gelecek 5 bölümünün senaryolarını ve Game of Thrones oyuncularının kişisel telefon numaralarını ele geçirdiklerini gösteren belgeleri paylaştı.



Görünen o ki HBO'yu oldukça zor günler bekliyor. 2014 yılında Sony Pictures da hackerlar ile benzer bir deneyim yaşamış ve o olay Sony yöneticilerinin iç yazışmalarının sızdırılmasıyla sonuçlanmıştı. Bu sızıntı yüzünden stüdyonun birçok oyuncu ve yönetmen ile arası açılmış ve Sony Pictures'un o dönemdeki başkanı olan Amy Pascal istifa etmek zorunda kalmıştı.

Ele geçirilen veriler hackerların iddia ettiği kadar önemli olmayabilir

Konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan HBO sözcüsü; geçtiğimiz hafta gerçekleşen siber saldırının ardından bu tür bir sızıntı beklediklerini ancak şu ana kadar yaptıkları incelemelere göre ele geçirilen verilerin hackerların iddia ettiği kadar kayda değer olmadığını ifade etti

Variety de bugün yayınladığı özel haberde hackerlar tarafından paylaşılan belgelerden birinin sahte olduğunun anlaşıldığını açıkladı. Hackerların bu belge üzerinde oynama yaptığı ve böylece HBO CEO'su Richard Plepler'in e-posta hesabını da hacklemişler izlenimi vermek istedikleri ortaya çıktı. Bu da hackerların HBO'nun sistemine tamamen girdikleri yönündeki iddialarının yalan olabileceği şeklinde yorumlandı.

HBO çalınan verinin içeriğini tespit etmek ve hackerları bulmak için siber güvenlik şirketi Mandiant ve FBI ile birlikte çalışmaya devam ediyor.

Game of Thrones'un son bölümü izlenme rekorları kırdı

Öte yandan Game of Thrones sızıntılara rağmen yükselişini sürdürüyor. Dizinin geçtiğimiz pazar günü yayınlananThe Spoils of War bölümü, birkaç gün önce internete sızmış olmasına rağmen izlenme rekoru kırmayı başardı. Yayınlandığı saatte 10.2 milyon kişi tarafından izlenen The Spoils of War, bugüne kadar en çok izlenen Game of Thrones bölümü oldu.

http://www.hollywoodreporter.com/news/hbo-hackers-leak-top-executives-emails-1027417