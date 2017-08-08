Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix çizgi roman yayınevi Millarworld'ü satın aldı

Netflix tarihindeki ilk satın almaya imza atarak Mark Millar (Wanted, Kick-Ass)'ın çizgi roman yayınevi Millarworld'ü bünyesine kattı. Millarworld'un çizgi roman serileri dizi ve filmlere uyarlanacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,7b
1
1
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Orijinal içerik alanında yakaladığı büyük başarı ile hızlı bir yükselişe geçen Netflix, faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor. Şirket, ünlü çizgi roman yazarı Mark Millar tarafından kurulan çizgi roman yayınevi Millarworld'u satın alarak tarihindeki ilk kez başka bir şirketi bünyesine kattı.
Daha önce sinemaya da uyarlanan Kick-Ass, Wanted ve Kingsman gibi ünlü çizgi roman serilerinin yaratıcısı olan Mark Millar, 2004 yılında kurduğu Millarworld yayınevi ile kendi eserlerini tek çatı altında birleştirmişti. Netflix tarafından satın alınan yayınevi bundan sonra da yeni çizgi romanlar hazırlayıp yayınlamaya devam edecek.
Netflix'in çizgi roman yayınevini satın almasındaki başlıca amacı Millarworld'a ait çizgi roman serilerini orijinal dizi ve filmlere dönüştürmek. Netflix tarafından yayınlanan basın açıklamasında; Millarworld'ün satın alınmasının ilgi çekici karakterler ve hikayeler içeren fikri mülkiyetler toplama yolunda atılmış ilk adım olduğu belirtildi.
Netflix, Millarworld'u satın almak için ne kadar ödediğini açıklamadı ancak Mark Millar tarafından yapılan açıklamalar yayınevi için ödenen ücretin kayda değer bir meblağ olduğunu gösteriyor. Geleceğin önemli bir parçası olarak gördüğü Netflix'e katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Millar, bugüne kadar çizgi roman dünyasında bu seviyede sadece iki satın almanın gerçekleştiğini söyledi.
Netflix bu dev anlaşma kapsamında hem Millarworld'un var olan çizgi roman serilerini dizi ve filme dönüştürecek, hem de ileride çıkacak yeni serilerin haklarını elinde bulunduracak.

http://deadline.com/2017/08/netflix-acquires-kingsman-kick-ass-comic-publisher-millarworld-mark-millar-ted-sarandos-1202143833/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gxhero 2 yıl
Youtube film çekmeye başlamış netflix nezaman tube olayına girecek ben onu merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Performansıyla öne çıkan LED monitörler 2 yıl Deadpool 2'den yeni görüntüler yayınlandı 2 yıl Samsung'un bükülebilir boyun bantlı U Flex kulaklığı sahneye çıktı 2 yıl Hellblade: Senua’s Sacrifice'ta çok fazla ölürseniz kayıt dosyanız siliniyor 2 yıl Almanya ve Fransa teknoloji devlerine özel vergi düzenlemesi istiyor 2 yıl iPhone 8 bu kez yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı 2 yıl Organ nakillerinin başarısını arttıracak çalışma 2 yıl Değişen sokak işaretleri sürücüsüz araçları yanıltabilir 2 yıl YouTube'a uygulama içi mesajlaşma ve video paylaşım özelliği geldi 2 yıl İşte dünyanın en güçlü konsolu üzerinde Assassin’s Creed Origins oynanış videosu 2 yıl 2018 Volkswagen Jetta kamuflajsız olarak kameralara yakalandı 2 yıl Toshiba son kullanıcıya ilk 64-katmanlı SSD ürününü sunuyor 2 yıl Apple resmi Instagram hesabını açtı 2 yıl Flashpoint filminde Wonder Woman da yer alacak 2 yıl Cep telefonlarına yeni zam: TRT bandrolü artıyor! 2 yıl Samsung Galaxy S8 Active duyuruldu 2 yıl Apple Watch Series 3 için dairesel tasarım iddiası 2 yıl Titanfall Assault Bu Hafta Mobil Cihazlar için Çıkıyor 2 yıl Amazon ''mobil drone istasyonu'' patenti aldı 2 yıl Pilotsuz bir uçakta yolculuk etmek ister miydiniz? İşte araştırma sonuçları 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Netflix çizgi roman yayınevi Millarworld'ü satın aldı Sonraki Samsung Galaxy Note 8 ilk kez çalışır halde görüntülendi 2 yıl Ekrana entegre parmak izi okuyucu Galaxy Note 9’a kaldı 2 yıl ADATA XPG SX950 SSD incelemesi "3D NAND MLC'li, uzun ömürlü SSD" 2 yıl İşte dünyanın en güçlü roketi: Elon Musk'tan Falcon Heavy animasyonu 2 yıl Dizel soruşturması kapsamında Audi'nin tüm kârına el konulabilir 2 yıl İngiltere akıllı arabalara yeni güvenlik şartları getiriyor 2 yıl İşte Roketsan’ın uydu fırlatma aracından ilk tasarım görüntüsü 2 yıl 3 ebeveynli embriyo geliştiren doktor FDA tarafından uyarıldı 2 yıl Samsung'un patronu için 12 yıl hapis cezası isteniyor 2 yıl Elon Musk'tan büyük iddia: Perakendecilikte Apple'ı geçtik 2 yıl Terlemeden ter ölçümü yapabilen sensör geliştirildi 2 yıl 4K çözünürlüklü Apple TV, HDR10 ve Dolby Vision desteğiyle gelecek 2 yıl İngiltere kişisel veri korumasını arttırıyor: Google ve Facebook'a büyük cezalar gelebilir 2 yıl Razer Chroma tabanlı RGB LED şeritler duyuruldu 2 yıl Milli e-posta servisi 2018 sonunda hizmete girecek 2 yıl Google arama sonuçlarına hikayeler özelliği geliyor 2 yıl ASELSAN, ROKETSAN ve TAI’de metal yazıcı devrimi 2 yıl Facebook Groups uygulaması kapanıyor 2 yıl Spotify platformu Xbox One’a geliyor 2 yıl Cam gövdeli iPhone 7s Plus ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim