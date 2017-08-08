Netflix çizgi roman yayınevi Millarworld'ü satın aldı

Orijinal içerik alanında yakaladığı büyük başarı ile hızlı bir yükselişe geçen Netflix, faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor. Şirket, ünlü çizgi roman yazarı Mark Millar tarafından kurulan çizgi roman yayınevi Millarworld'u satın alarak tarihindeki ilk kez başka bir şirketi bünyesine kattı.

Daha önce sinemaya da uyarlanan Kick-Ass, Wanted ve Kingsman gibi ünlü çizgi roman serilerinin yaratıcısı olan Mark Millar, 2004 yılında kurduğu Millarworld yayınevi ile kendi eserlerini tek çatı altında birleştirmişti. Netflix tarafından satın alınan yayınevi bundan sonra da yeni çizgi romanlar hazırlayıp yayınlamaya devam edecek.

Netflix'in çizgi roman yayınevini satın almasındaki başlıca amacı Millarworld'a ait çizgi roman serilerini orijinal dizi ve filmlere dönüştürmek. Netflix tarafından yayınlanan basın açıklamasında; Millarworld'ün satın alınmasının ilgi çekici karakterler ve hikayeler içeren fikri mülkiyetler toplama yolunda atılmış ilk adım olduğu belirtildi.

Netflix, Millarworld'u satın almak için ne kadar ödediğini açıklamadı ancak Mark Millar tarafından yapılan açıklamalar yayınevi için ödenen ücretin kayda değer bir meblağ olduğunu gösteriyor. Geleceğin önemli bir parçası olarak gördüğü Netflix'e katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Millar, bugüne kadar çizgi roman dünyasında bu seviyede sadece iki satın almanın gerçekleştiğini söyledi.

Netflix bu dev anlaşma kapsamında hem Millarworld'un var olan çizgi roman serilerini dizi ve filme dönüştürecek, hem de ileride çıkacak yeni serilerin haklarını elinde bulunduracak.

http://deadline.com/2017/08/netflix-acquires-kingsman-kick-ass-comic-publisher-millarworld-mark-millar-ted-sarandos-1202143833/