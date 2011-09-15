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HD dokunmatik ekrana sahip olacağı söylenen HTC Vigor'un basın görseli yayınlandı

7 yıl
22,7b
1
29
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Global pazarda sözü geçen akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin, 20 Eylül'de New York'da düzenleyeceği önemli etkinliğe artık geri sayımın başladığı şu günlerde, yeni modellerle ilgili farklı detaylar gelmeye devam ediyor.
Uzunca bir süredir hakkında pek çok spekülasyon yayınlanan Vigor, söylentilere göre firmanın 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana (boyut: 4.3-inç) sahip ilk akıllı telefon çözümü olacak. Gelen bu bilginin dışında 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemci, Adreno 220 grafik birimi ve 1 GB RAM üçlüsünün güç vereceği belirtilen akıllı telefonun, Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemini ve Sense 3.5 arayüzünü kullanması bekleniyor.
Ayrıca 16 GB dahili flash bellek, Beats Audio desteği, 2 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel ana kamera söylentiler arasında yer alıyor. HTC cephesinde gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

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Guest-761228E1E 7 yıl
Beats Audio desteği var, HD çözünürlüklü olması bekleniyor, 8 megapiksel kamera var daha ne olsun
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ali282 7 yıl
gelirmi tr ye ne zaman gelir acaba
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1tiger1 7 yıl
Bu telefon sgs2 1-2 ay sonra satisa sunulsaydi kesinlikle htc yok satardi.Htc yanlis yapti
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ali282 7 yıl
albenisi ynedir bu telefonun. dobly ses teknolojisi varmı ekran çzöünürlüğü yüksek mi, kamerası nasıl.bunlar tam belli değil.stero hoparlör varmı.
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DH Misafiri 7 yıl
Bence güzel olacak bende bekliyorum ama optik mause desire deki gibi bir şey daha güzel olur lazım oluyor çünkü
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Silver Eagle 7 yıl
Ozellikler super bence 2000tlnin altinda fiyati olursa guzel olur...
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Mühendis Kafası 7 yıl Silver Eagle
ThqmLeson

Ozellikler super bence 2000tlnin altinda fiyati olursa guzel olur...


iPhone değil ki bu...

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sahoron 7 yıl
Öle hemen amoled den daha iyi olmuş demekle olmaz hani resimle videolar nerde? Lg kalitesini görmek istiyorsanız 2xe bakın tasarım icinde bakabilirsiniz Lg fanları
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Bl00dyHell 7 yıl
Tasarım güzel olmuş ama HTC artık benzer tasarımları takip etmeye başladı. Tasarımda farklılık yapmalılar bence.
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ATOM ANT 7 yıl
beats var diye alacağım
umarım iyi olacaktır sesi
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silver021 7 yıl
HTC nin tasarımda bir fark yaratması gerek artık ya :) tamam hoş güzel tasarımlar ama hepsi birbirinin kopyası neredeyse.
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Foo Fighters 7 yıl

silver021

HTC nin tasarımda bir fark yaratması gerek artık ya :) tamam hoş güzel tasarımlar ama hepsi birbirinin kopyası neredeyse.


Bende uyuz oluyorum bu tasarimlarina ama htc stili oyle dusunmk lazm.
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Awesome 7 yıl silver021
Sonunda karizmatik ve oturaklı bir isim bulmuşlar. Vigor !

Ne öyle Sensations, Incredible S filan. Vigor, Desire, Wildfire böyle güzel isimler kullansınlar.

silver021

HTC nin tasarımda bir fark yaratması gerek artık ya :) tamam hoş güzel tasarımlar ama hepsi birbirinin kopyası neredeyse.

Her telefonu birbirinden çok farklı tasarımlara sahip değil belki ama hepsinin tasarımı ayrı güzel.
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NowOrN3wer 7 yıl
htc den vazgeçmememin sebebi Sense arayüzü o oldukca 4 ever htc cayongen mod 7 yükledim telefon inanımlaz basit geldi vede hiç fonksiyonel değildi ama sonra allahtan iossense buldum adt de sonuna kadar sense
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oktay7272 7 yıl
Bence Süper ama HTC bence biraz geç kaldı bu özellikler için samsung galaxy s2 satışları sensetion ı geçti oysaki HTC baştan bu özellikleri koyabilirdi ama yinede geç olsun güç olmasın İşte HTC Farkı budur sense arayüzünün hakkını sonunda verecek ...
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