HD dokunmatik ekrana sahip olacağı söylenen HTC Vigor'un basın görseli yayınlandı

Global pazarda sözü geçen akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin, 20 Eylül'de New York'da düzenleyeceği önemli etkinliğe artık geri sayımın başladığı şu günlerde, yeni modellerle ilgili farklı detaylar gelmeye devam ediyor.

Uzunca bir süredir hakkında pek çok spekülasyon yayınlanan Vigor, söylentilere göre firmanın 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana (boyut: 4.3-inç) sahip ilk akıllı telefon çözümü olacak. Gelen bu bilginin dışında 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemci, Adreno 220 grafik birimi ve 1 GB RAM üçlüsünün güç vereceği belirtilen akıllı telefonun, Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemini ve Sense 3.5 arayüzünü kullanması bekleniyor.



Ayrıca 16 GB dahili flash bellek, Beats Audio desteği, 2 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel ana kamera söylentiler arasında yer alıyor. HTC cephesinde gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

