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HERE Haritalar, araçlardan veri toplayacak

Nokia ile bağları bugün resmi olarak kopan HERE Haritalar, gerçek zamanlı haritalar için araçlardan veri toplamayı hedefliyor. Otonom süreci hızlandıracak gelişmenin detayları haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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HERE Haritalar, araçlardan veri toplayacak
Özellikle Avrupa kıtasında sunduğu detaylı yönlendirmeler ile oldukça beğenilen ve geçtiğimiz Ağustos ayında Nokia tarafından Audi, BMW ile Mercedes'in oluşturduğu konsorsiyuma yaklaşık 3 milyar dolara satılan HERE Haritalar, bugün artık Nokia'ya resmi olarak elveda ediyor ve 6,500 kişilik ekip için yeni bir devir başlıyor.
HERE Haritalar'ın yeni döneminde ilk olarak araçlardan veri toplanma hedefleniyor. Şuan için 80 bin farklı kaynaktan veri toplayan ve aynı zamanda 3D görüntüleme araçlarıyla sokakları dolaşan ekip, artık gerçek zamanlı haritalar için Audi, BMW ve Daimler otomobil modellerinden anonim bilgiler toplamak içi önemli planlar gerçekleştiriyor. Buluta aktarılan bu veriler yol şartları hakkında örneğin bir kaza için çok hızlı şekilde anlık bilgiler sağlayabiliyor.
Bu sayede otonom otomobil modellerinin ihtiyaç duyacakları yeni nesil harita sistemlerini oluşturmayı amaçlayan ve bunu çok ilginç bir detay olarak bütün sektör ile tüketicilere açık hale getireceğini belirten HERE Haritalar, kurulacak teknik altyapı sayesinde de otonom araç gelişmelerinin hızlandırılacağını belirtiyor. Bildiğiz üzere otonom araçlar harita veriler sayesinde etkili şekilde hareket edebiliyor.
HERE Haritalar'ın bahsi geçen gerçek zamanlı harita sistemini rakiplerinden önce kurması onu bir an da tüm firmaların tercih etmek isteceği bir platform haline getirebilir ve böylece herkes güçlü bir çözüm daha kazanmış olur.

http://360.here.com/2015/12/07/new-world-here/ Yorum Yaz
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maximus8282 3 yıl en beğenilen
Nokia bunu satmayacaktı.
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MegaWolt38 3 yıl
İyi güzel ama eksiği çok, hala tam yönlendirme yapamıyor, güncel değil.
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kadirirdem 3 yıl
nokia'nın elindeki tek varlığıydı bence satmakla yanlış yaptı...
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Patren 3 yıl
nereye gittiğimi öğrenmeseler bari
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FreeRun 3 yıl
almanlar bu işi nasıl yapacak merak ediyorum, araç içi eğlence ve bu tür nagivasyon vs işlerinden hiç anlamıyorlar, 100 bin liralık arabaya usb girişi koymuyor adamalar.
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FromZeroToHero 3 yıl
Rusya'ya karşı hamle olarak bizde yandex yerine here uygulamasını mı kullanmalı ???
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esmerbuyucu 3 yıl FromZeroToHero
FromZeroToHero
Rusya'ya karşı hamle olarak bizde yandex yerine here uygulamasını mı kullanmalı ???

Kullan niye kullanmayasın. Yandrx sana kelepçe mi taktı
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dr20mouse 3 yıl
İnşallah aynen kullanmaya devam ederiz diycem ama bunu paraya dönüştürecek gibime geliyor Almanlar
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maximus8282 3 yıl en beğenilen
Nokia bunu satmayacaktı.
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