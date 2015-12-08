HERE Haritalar, araçlardan veri toplayacak

Özellikle Avrupa kıtasında sunduğu detaylı yönlendirmeler ile oldukça beğenilen ve geçtiğimiz Ağustos ayında Nokia tarafından Audi, BMW ile Mercedes'in oluşturduğu konsorsiyuma yaklaşık 3 milyar dolara satılan HERE Haritalar, bugün artık Nokia'ya resmi olarak elveda ediyor ve 6,500 kişilik ekip için yeni bir devir başlıyor.

HERE Haritalar'ın yeni döneminde ilk olarak araçlardan veri toplanma hedefleniyor. Şuan için 80 bin farklı kaynaktan veri toplayan ve aynı zamanda 3D görüntüleme araçlarıyla sokakları dolaşan ekip, artık gerçek zamanlı haritalar için Audi, BMW ve Daimler otomobil modellerinden anonim bilgiler toplamak içi önemli planlar gerçekleştiriyor. Buluta aktarılan bu veriler yol şartları hakkında örneğin bir kaza için çok hızlı şekilde anlık bilgiler sağlayabiliyor.

Bu sayede otonom otomobil modellerinin ihtiyaç duyacakları yeni nesil harita sistemlerini oluşturmayı amaçlayan ve bunu çok ilginç bir detay olarak bütün sektör ile tüketicilere açık hale getireceğini belirten HERE Haritalar, kurulacak teknik altyapı sayesinde de otonom araç gelişmelerinin hızlandırılacağını belirtiyor. Bildiğiz üzere otonom araçlar harita veriler sayesinde etkili şekilde hareket edebiliyor.

HERE Haritalar'ın bahsi geçen gerçek zamanlı harita sistemini rakiplerinden önce kurması onu bir an da tüm firmaların tercih etmek isteceği bir platform haline getirebilir ve böylece herkes güçlü bir çözüm daha kazanmış olur.

http://360.here.com/2015/12/07/new-world-here/