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HERE Haritalar da elden gidiyor

4 yıl
4,3b
1
32
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HERE Haritalar da elden gidiyor

Nokia'nın mobil cihaz bölümünü Microsoft'a satmasının ardından elde kalan birkaç hizmet ile varlığını devam ettirmeye çalıştığını görmüştük. Kısa süre önce rakip platformlara da gelen HERE Haritalar bunlardan birisi. Ancak gelen haberler iyi değil. 

Özellikle mobil cihaz bölümünün 7.2 milyar dolarlık satışı sonrasında Nokia zarar etmekten kurtuldu ve yaralarını yavaş yavaş sarmaya başladı. Kara geçmeyi de başaran şirket buna rağmen uzun vadeli borçlarından kurtulabilmiş değil. Firma şimdi elde avuçta ne varsa satmanın yollarını arıyor. 

Firmadan gelen açıklamada borç yükünün altından kalkabilmek adına HERE harita hizmetini satma opsiyonlarının masaya yatırıldığı bildirildi. Bu amaçla Nokia bir mali danışman arayışlarına girdi ve HERE hizmetini iyi bir rakama elden çıkarmak istiyor. 

HERE hizmetinin şu anki değeri 2.1 milyar dolar civarında. Yapılacak görüşmelerde bu fiyata veya üstüne alıcı bulursa Nokia için de nefes alma imkanı doğacak. Mobil cihaz bölümünün satışı ile böylece firmanın kasasına yaklaşık 9 milyar dolar girmiş olacak. 

Tabi firmanın harita hizmeti için 2008 yılında Navteq'i 8 milyar dolar karşılığında satın almış olduğunu hatırlarsak aslında HERE hizmetinin çok düşük bir fiyata alıcı bulduğunu hesaplayabiliriz. Ancak Nokia'nın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle 2.1 milyar dolar da iyi bir rakam olarak görülüyor. 

HERE hizmeti ile hali hazırda Uber, bir ortaklık firması ve bir Alman otomotiv devinin ilgilendiği belirtiliyor. Satın alma görüşmelerinin ise en erken bu ay bitmeden başlayacağı tahmin ediliyor. 

Eski adıyla Nokia Maps son kullanıcıya ulaşan ilk mobil harita hizmetlerinden birisi olması ile biliniyor. Bu bakımdan yılların tecrübesini barındıran hizmet bir dönem Google gibi rakiplerinden daha fazla beğeniliyordu. Ancak rakiplerinin hamlelerine karşılık veremeyince ve Nokia da pazar liderliğini kaybedince neredeyse azınlık durumuna düştü. Son dönemde diğer mobil platformlara göre optimize edilerek aradaki farkı kapatmaya çalıştı. Yine de hizmet pek çok konuda halen tercih edilen bir pozisyona sahip. 

Şimdilik HERE hizmetinin akibetinin ne olacağı belirsiz. Hizmet halen kullanımda ancak Uber veya BMW gibi firmaların bünyesine katıldığında bağımsız bir hizmetten ziyade arka planda çalışan bir hizmet haline gelebilir.  

http://www.slashgear.com/report-nokia-considering-sale-of-here-maps-business-11378513/ Yorum Yaz
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BekirHan 4 yıl en beğenilen
Okuyucu kalitesinin geldiği hale bak. Birisi param olsa ben alırım diyor, ötekisi get açsınlar diyor. İyi misiniz arkadaşlar? Böyle yorumlar yapmak için ne tüketiyorsunuz?
Okuyucu kalitesinin geldiği hale bak. Birisi param olsa ben alırım diyor, ötekisi get açsınlar diyor. İyi misiniz arkadaşlar? Böyle yorumlar yapmak için ne tüke...
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ponchik 4 yıl
Beyler o here guzelim igo nun bile cop haline gelmesine sebep oldu benim

Postaci miyim ben her yeri acik adresle bilayim millet yakininda bir poi veriyor ama here in daha bir tanesini buldugunu girmedim sahsen

Nokia gitsin ozune donsun bot fln yapsin
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Mr. Jingles 4 yıl ponchik
İlla her şeyi bulacak diye bir şey yok. Daha dün gece yarısında nöbetçi eczane arıyordum sokakta soracak bir tane insan yoktu. Nokia Maps sayesinde buldum. Böyle acil zamanlarda çok işe yarıyor.
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9unkarekoku 4 yıl
Ücretsiz olupda hem bu kadar düzgün çalışan, hem internet gerektirmeyen ve hemde reklamsız başka bir alternatifi yok bence. Umarım iyi bir alıcıya gider de belki daha iyi olur.
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izmirbay 4 yıl
Benim bir türlü anlayamayıp isyan ettiğim ise,
burnunun ucunu bile görmekten aciz sözümona
CEO müsveddelerinin milyonlarca dolar alıp böyle
şirketleri batırmaları... Ki, bunlar güya başarılı olup
özel sektörde yönetici oluyor. Başarısız ve dandik
olanlar kamuda kalıyor, devlet ve hükümet yönetiyorlar.

Ulan yeni mezun işletmeci, endüstri mühendisi, inovasyon
uzmanı veya her hangi bir mühendis ve hatta teknisyen
düzeyinde meraklı birileri yönetse bile böyle boka batmazlardı.
Üstelik milyon değil, 3-5 bin dolar maaşa.
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Bender B. Rodriquez 4 yıl
Here cok guzel bir uygulamaydi umarim iyi bir aliciya satilir.
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0MG90 4 yıl
HERE'ime dokunma!
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Kulak Misafiri 4 yıl
Ben hala kullanıyorum. Daha dün yol tarifi ile taksiciye tarif ettim. Güzel uygulama ben seviyorum. Başka uygulama aratmıyor en azından.
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symbiat 4 yıl
mert1907
Koskoca Nokianın bi WhatsApp kadar değerinin kalmaması çok üzücü. Gooleın harita servisinin yaygın olmasının tek sebebi Androidin yaygın olması. WPde HERE çok güzel bi deneyim sunuyordu. Bence acele etmemeliler zira tekrar dan mobil pazara girmeye niyetleri varsa ellerinde ki önemli kozlardan birisi olacaktır HERE.

Ona bakarsan koca THY de bir whatsapp yapmıyor :)
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umut_baris 4 yıl symbiat
symbiat

mert1907

Koskoca Nokianın bi WhatsApp kadar değerinin kalmaması çok üzücü. Gooleın harita servisinin yaygın olmasının tek sebebi Androidin yaygın olması. WPde HERE çok güzel bi deneyim sunuyordu. Bence acele etmemeliler zira tekrar dan mobil pazara girmeye niyetleri varsa ellerinde ki önemli kozlardan birisi olacaktır HERE.


Ona bakarsan koca THY de bir whatsapp yapmıyor :)

Onlar da thy kadar olmasa da yatırım yapmışlardır yani.

Mesaj atmanla ulaşması bir oluyor.

Bütün gezegende olduğunu düşünürsek, çok sağlam bir sunucu alt yapısı gerekiyor.
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BekirHan 4 yıl en beğenilen
Okuyucu kalitesinin geldiği hale bak. Birisi param olsa ben alırım diyor, ötekisi get açsınlar diyor. İyi misiniz arkadaşlar? Böyle yorumlar yapmak için ne tüketiyorsunuz?
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mert1907 4 yıl
Koskoca Nokia'nın bi WhatsApp kadar değerinin kalmaması çok üzücü. Goole'ın harita servisinin yaygın olmasının tek sebebi Android'in yaygın olması. WP'de HERE çok güzel bi deneyim sunuyordu. Bence acele etmemeliler zira tekrar dan mobil pazara girmeye niyetleri varsa ellerinde ki önemli kozlardan birisi olacaktır HERE.
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KUM23 4 yıl
sırf bu harita için zamanında akılı telefonların en akılsızı lumia cihaz kullandım
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sedat2934 4 yıl
en son kaça bırakırlar acaba.GET ilanla sahibinde.com a koyarlarsa ben alabilirim.
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