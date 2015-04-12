HERE Haritalar da elden gidiyor

Nokia'nın mobil cihaz bölümünü Microsoft'a satmasının ardından elde kalan birkaç hizmet ile varlığını devam ettirmeye çalıştığını görmüştük. Kısa süre önce rakip platformlara da gelen HERE Haritalar bunlardan birisi. Ancak gelen haberler iyi değil.





Özellikle mobil cihaz bölümünün 7.2 milyar dolarlık satışı sonrasında Nokia zarar etmekten kurtuldu ve yaralarını yavaş yavaş sarmaya başladı. Kara geçmeyi de başaran şirket buna rağmen uzun vadeli borçlarından kurtulabilmiş değil. Firma şimdi elde avuçta ne varsa satmanın yollarını arıyor.





Firmadan gelen açıklamada borç yükünün altından kalkabilmek adına HERE harita hizmetini satma opsiyonlarının masaya yatırıldığı bildirildi. Bu amaçla Nokia bir mali danışman arayışlarına girdi ve HERE hizmetini iyi bir rakama elden çıkarmak istiyor.





HERE hizmetinin şu anki değeri 2.1 milyar dolar civarında. Yapılacak görüşmelerde bu fiyata veya üstüne alıcı bulursa Nokia için de nefes alma imkanı doğacak. Mobil cihaz bölümünün satışı ile böylece firmanın kasasına yaklaşık 9 milyar dolar girmiş olacak.





Tabi firmanın harita hizmeti için 2008 yılında Navteq'i 8 milyar dolar karşılığında satın almış olduğunu hatırlarsak aslında HERE hizmetinin çok düşük bir fiyata alıcı bulduğunu hesaplayabiliriz. Ancak Nokia'nın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle 2.1 milyar dolar da iyi bir rakam olarak görülüyor.





HERE hizmeti ile hali hazırda Uber, bir ortaklık firması ve bir Alman otomotiv devinin ilgilendiği belirtiliyor. Satın alma görüşmelerinin ise en erken bu ay bitmeden başlayacağı tahmin ediliyor.





Eski adıyla Nokia Maps son kullanıcıya ulaşan ilk mobil harita hizmetlerinden birisi olması ile biliniyor. Bu bakımdan yılların tecrübesini barındıran hizmet bir dönem Google gibi rakiplerinden daha fazla beğeniliyordu. Ancak rakiplerinin hamlelerine karşılık veremeyince ve Nokia da pazar liderliğini kaybedince neredeyse azınlık durumuna düştü. Son dönemde diğer mobil platformlara göre optimize edilerek aradaki farkı kapatmaya çalıştı. Yine de hizmet pek çok konuda halen tercih edilen bir pozisyona sahip.





Şimdilik HERE hizmetinin akibetinin ne olacağı belirsiz. Hizmet halen kullanımda ancak Uber veya BMW gibi firmaların bünyesine katıldığında bağımsız bir hizmetten ziyade arka planda çalışan bir hizmet haline gelebilir.

http://www.slashgear.com/report-nokia-considering-sale-of-here-maps-business-11378513/