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HEVC tabanlı yeni bir grup tüm içerik sahiplerinden telif hakkı talep ediyor

3 yıl
1,9b
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HEVC tabanlı yeni bir grup tüm içerik sahiplerinden telif hakkı talep ediyor

Günümüzde her internet kullanıcısının medya içeriklerinden gelir elde edebilmesi mümkün hale geldi. Bu sayede rekor gelir elde eden kullanıcılara bile rastlıyoruz. Ancak içeriklerin temelini oluşturan kodek geliştiricileri bu büyümeden pay almak niyetinde. 

Mart ayında kurulan HEVC Advance adlı grup ellerindeki HEVC ile ilgili patentleri bir araya getirmeyi ve bu format üzerinden gelir elde eden herkesin telif hakkı ödeyeceği bir sistem geliştirmeyi planlıyor. 

GE, Technicolor, Dolby, Philips ve Mitsubishi Electric firmalarından oluşan HEVC Advance, içerik sahiplerinin tabiri yerindeyse yakasına yapışacak ve her içerikten yüzde 0.5 telif hakkı isteyecek. Ayrıca ilk gün kararı kapsamında sistemin kurulduğu günden itibaren değil, kişinin içerikleri ilk yayınlamaya başladığı günden itibaren telif bedeli oluşturulacak. Yani bir nevi kararlar geçmişe yürüyecek. 

HEVC formatı yüksek verimlilik seviyesinde video sıkıştırma olarak tanımlanıyor ve H265 şeklinde de biliniyor. Videoları daha fazla sıkıştıran ve daha az bantgenişliği kullanan format böylece daha yüksek çözünürlükte ve yüksek kalitede videolara imkan tanıyor. 

HEVC Advance grubu ilk etapta sosyal medya, çevrimiçi video akışları ve Pay TV gibi işletme türlerini hedef alıyor. Ayrıca video konferans, güvenlik kameraları ve kurumsal web video iletimi servisleri de sonrasında potaya girecek. Yani gurubun hedefinde ilk olarak işletmeler var. Ardından bu patentleri kullanan bireysel kullanıcılar da gündeme gelecek. 

Yaklaşık 500 patente sahip olan grubun hesabıyla örneğin Facebook, Netflix gibi firmalar yıllık 100 milyon dolara kadar telif bedeli ödeyecek. Ayrıca örneğin Zappos firması bir ayakkabı reklamı hazırladığında eğer patentleri kullanıyorsa ayakkabı satışlarından bedel ödemek zorunda. 

İçeriklerin yanında bu içerikleri oynatabilecek cihazlar için de bedel sözkonusu. Örneğin televizyon üreticileri cihaz başına 1.5$, mobil cihaz üreticileri de cihaz başına 0.8$ şeklinde bedel ödemek zorunda. Medya oynatıcılar için ise cihaz başı 1.1$ bedel sözkonusu. 

HEVC Advance grubu son derece adil bir fiyatlandırma politikası uygulayacağını savunuyor. Ancak MPEG LA grubu HEVC patentleri için ilk 100 000 ürün sonrasında cihaz başına 0.20$ bedel istiyor ve bu da yılda en fazla 25 milyon dolar ediyor. Ayrıca içerik üreticilerinden de bedel alınmıyor. 

Otoriteler bu tarz bir lisans politikasının tepki göreceğini düşünüyor zira daha önce de MPEG-4 için lisans bedeli politikası uygulanmış ve kısa sürede rafa kalkmıştı zira içerik sahipleri gelirlerini paylaşmaya kesinlikle yanaşmıyor. 

Diğer taraftan Google'ın V9 kodeğinin de sektörde ilgi görmeye başlaması ve ücretsiz olması, içerik sahiplerinin bu tarafa geçiş yapmasına ve lisans politikalarının elde kalmasına neden olabilir. HEVC Advance grubu kuracakları patent havuzuna hangi tür içerikleri ekleyeceklerine henüz kesin karar vermedi.  

http://blog.streamingmedia.com/2015/07/new-patent-pool-wants-share-of-revenue-from-content-owners.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 3 yıl
o lisanslar ellerinde patlar. piyasada tonla envayi çeşit codec varken kimse yanaşmaz paralı olana.. tamam h265 mükemmel bir sıkıştırma sunuyor ama henüz yaygın kullanıma bile geçmiş değil hatta tamamlanmış bir format bile değil. bu formatı kullanmak istediğinizde format tamamlanmadığı için standart bir profil bile bulamıyorsunuz. program size tabiri caizse kafana göre takıl diyor videonu oluştururken. önce formatı bir tamamlasınlar sonra bedel talep etsinler.. artı aşırı derecede işlem gücü isteyen bir format. h264e göre çok çok yavaş işleminizi yapıyorsunuz. ama yaptıklarınız çok çok iyi görünüyor.
yinede kimsenin bu formata bu şartlar altında yanaşacağını düşünmüyorum.. dediğim gibi envayi çeşit format var piyada.. v9 bile çok çok iyi yeterli bir format..
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Virinom 3 yıl
Ben kodeği kullanmışım videomu işlemişim sen o saatten sonra ancak havayı alırsın. Hiçbir firma 5 kuruş para vermez.
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V4LKyR 3 yıl
H265 (HEVC) gerçekten muhteşem bir kodek. Yaptığım uygulamalarda videonun boyutunun H264'e göre 6 kata kadar küçüldüğünü gördüm.
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doctor_bey 3 yıl
Kesinlikle saçmalık, tamam iyi güzel kodeksin de piyasada şu an gayet güzel ve ücretsiz kodekler varken sana neden para ödeyelim?
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dr20mouse 3 yıl
VP9 ücretsizse yürür.
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