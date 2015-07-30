HEVC tabanlı yeni bir grup tüm içerik sahiplerinden telif hakkı talep ediyor

Günümüzde her internet kullanıcısının medya içeriklerinden gelir elde edebilmesi mümkün hale geldi. Bu sayede rekor gelir elde eden kullanıcılara bile rastlıyoruz. Ancak içeriklerin temelini oluşturan kodek geliştiricileri bu büyümeden pay almak niyetinde.





Mart ayında kurulan HEVC Advance adlı grup ellerindeki HEVC ile ilgili patentleri bir araya getirmeyi ve bu format üzerinden gelir elde eden herkesin telif hakkı ödeyeceği bir sistem geliştirmeyi planlıyor.





GE, Technicolor, Dolby, Philips ve Mitsubishi Electric firmalarından oluşan HEVC Advance, içerik sahiplerinin tabiri yerindeyse yakasına yapışacak ve her içerikten yüzde 0.5 telif hakkı isteyecek. Ayrıca ilk gün kararı kapsamında sistemin kurulduğu günden itibaren değil, kişinin içerikleri ilk yayınlamaya başladığı günden itibaren telif bedeli oluşturulacak. Yani bir nevi kararlar geçmişe yürüyecek.





HEVC formatı yüksek verimlilik seviyesinde video sıkıştırma olarak tanımlanıyor ve H265 şeklinde de biliniyor. Videoları daha fazla sıkıştıran ve daha az bantgenişliği kullanan format böylece daha yüksek çözünürlükte ve yüksek kalitede videolara imkan tanıyor.





HEVC Advance grubu ilk etapta sosyal medya, çevrimiçi video akışları ve Pay TV gibi işletme türlerini hedef alıyor. Ayrıca video konferans, güvenlik kameraları ve kurumsal web video iletimi servisleri de sonrasında potaya girecek. Yani gurubun hedefinde ilk olarak işletmeler var. Ardından bu patentleri kullanan bireysel kullanıcılar da gündeme gelecek.





Yaklaşık 500 patente sahip olan grubun hesabıyla örneğin Facebook, Netflix gibi firmalar yıllık 100 milyon dolara kadar telif bedeli ödeyecek. Ayrıca örneğin Zappos firması bir ayakkabı reklamı hazırladığında eğer patentleri kullanıyorsa ayakkabı satışlarından bedel ödemek zorunda.





İçeriklerin yanında bu içerikleri oynatabilecek cihazlar için de bedel sözkonusu. Örneğin televizyon üreticileri cihaz başına 1.5$, mobil cihaz üreticileri de cihaz başına 0.8$ şeklinde bedel ödemek zorunda. Medya oynatıcılar için ise cihaz başı 1.1$ bedel sözkonusu.





HEVC Advance grubu son derece adil bir fiyatlandırma politikası uygulayacağını savunuyor. Ancak MPEG LA grubu HEVC patentleri için ilk 100 000 ürün sonrasında cihaz başına 0.20$ bedel istiyor ve bu da yılda en fazla 25 milyon dolar ediyor. Ayrıca içerik üreticilerinden de bedel alınmıyor.





Otoriteler bu tarz bir lisans politikasının tepki göreceğini düşünüyor zira daha önce de MPEG-4 için lisans bedeli politikası uygulanmış ve kısa sürede rafa kalkmıştı zira içerik sahipleri gelirlerini paylaşmaya kesinlikle yanaşmıyor.





Diğer taraftan Google'ın V9 kodeğinin de sektörde ilgi görmeye başlaması ve ücretsiz olması, içerik sahiplerinin bu tarafa geçiş yapmasına ve lisans politikalarının elde kalmasına neden olabilir. HEVC Advance grubu kuracakları patent havuzuna hangi tür içerikleri ekleyeceklerine henüz kesin karar vermedi.

http://blog.streamingmedia.com/2015/07/new-patent-pool-wants-share-of-revenue-from-content-owners.html