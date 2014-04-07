HP, 1.07 milyar renk gösterebilen iki yeni profesyonel monitörünü tanıttı

HP, yüksek renk doğruluğu isteyen profesyonel kullanıcılar için hazırladığı DreamColor Z27x ve DreamColor Z24x model isimli iki yeni monitörünü görücüye çıkarttı.

Bir önceki jenerasyon DreamColor modellerine göre %60 oranında daha fazla piksel, dahili renk paletinde %4000 oranında artış ve %57 oranında daha ince gövde yapısı gibi teknik ayrıntılarla hazırlanan HP DreamColor Z27x (27-inç) ve DreamColor Z24x (24-inç), ikinci jenerasyon DreamColor motoruyla insan gözünün ayırt edemeyeceği kadar küçük hata düzeyinde 1.07 milyar renk oluşturabiliyorlar. Ortak olarak 10-bit renk doğruluğu sunan, sRGB D65, sRGB D50, Adobe RGB, BT.709, BT.2020 ve DCI-P3 ön ayarları arasında hızlı geçiş yapabilen, Windows, Mac ya da Linux sistemlerle uyumlu olarak kullanılabilen ve kişisel renk uzayları oluşturulmasına imkan tanıyan monitörlerden DreamColor Z27x, ekstra olarak sRGB renk gamutunun %100'ünü, AdobeRGB'nin %99 ile dijital sinema gamutunu DCI-P3'ün %100'ünü karşılayabiliyor ve HP Night Vision teknolojisiyle gece kullanımına özel otomatik ayarlamalar yapabiliyor. Panellerin çözünürlük değerinin ise DreamColor Z27x için 2560 x 1440 piksel, DreamColor Z24x içinse 1920 x 1200 piksel seviyesinde olduğu belirtiliyor.

HP'nin DreamColor serisi yeni monitör modellerinden DreamColor Z27x 1499$, DreamColor Z24x ise 599$ fiyat etiketleriyle bugünden itibaren yurt dışında satışa sunuluyor.

http://www.slashgear.com/hp-dreamcolor-z27x-and-z24x-displays-support-1-07-billion-colors-07324048/