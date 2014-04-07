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HP, 1.07 milyar renk gösterebilen iki yeni profesyonel monitörünü tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP, 1.07 milyar renk gösterebilen iki yeni profesyonel monitörünü tanıttı
HP, yüksek renk doğruluğu isteyen profesyonel kullanıcılar için hazırladığı DreamColor Z27x ve DreamColor Z24x model isimli iki yeni monitörünü görücüye çıkarttı.
Bir önceki jenerasyon DreamColor modellerine göre %60 oranında daha fazla piksel, dahili renk paletinde %4000 oranında artış ve %57 oranında daha ince gövde yapısı gibi teknik ayrıntılarla hazırlanan HP DreamColor Z27x (27-inç) ve DreamColor Z24x (24-inç), ikinci jenerasyon DreamColor motoruyla insan gözünün ayırt edemeyeceği kadar küçük hata düzeyinde 1.07 milyar renk oluşturabiliyorlar. Ortak olarak 10-bit renk doğruluğu sunan, sRGB D65, sRGB D50, Adobe RGB, BT.709, BT.2020 ve DCI-P3 ön ayarları arasında hızlı geçiş yapabilen, Windows, Mac ya da Linux sistemlerle uyumlu olarak kullanılabilen ve kişisel renk uzayları oluşturulmasına imkan tanıyan monitörlerden DreamColor Z27x, ekstra olarak sRGB renk gamutunun %100'ünü, AdobeRGB'nin %99 ile dijital sinema gamutunu DCI-P3'ün %100'ünü karşılayabiliyor ve HP Night Vision teknolojisiyle gece kullanımına özel otomatik ayarlamalar yapabiliyor. Panellerin çözünürlük değerinin ise DreamColor Z27x için 2560 x 1440 piksel, DreamColor Z24x içinse 1920 x 1200 piksel seviyesinde olduğu belirtiliyor.
HP'nin DreamColor serisi yeni monitör modellerinden DreamColor Z27x 1499$, DreamColor Z24x ise 599$ fiyat etiketleriyle bugünden itibaren yurt dışında satışa sunuluyor.
HP, 1.07 milyar renk gösterebilen iki yeni profesyonel monitörünü tanıttı

http://www.slashgear.com/hp-dreamcolor-z27x-and-z24x-displays-support-1-07-billion-colors-07324048/ Yorum Yaz
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The Originals 5 yıl
Flappy bird guldum


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yenerbalcı 5 yıl
o kadar yorum yapılmış renk kalitesinden bahsedilmemiş

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Recharged 5 yıl
Henüz ülkemize gelmemiş sanırım haberde okuduğuma göre. Yurt dışı fiyatları iyi fakat Türkiye fiyatlarının bu kadar iyi olacağını düşünmüyorum. Monitörün özellikleri ve sade tasarımı dikkatimi çekti. Yeni bir monitör almayı düşünüyordum. Umarım yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulur. Fiyatına göre bir karar veririz.
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12 Angry Men 5 yıl
İyi güzel ama bu tasarım nedir ? Biraz tasarımada özen göstersinler artık.
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forever58 5 yıl
Harikaymis fiyatlar kesin ucuktur dedim ama full hd olan uygun gibi o ozelliklere gore
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onur01651 5 yıl
Yenileme hızı neymiş
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kymelria 5 yıl onur01651
onur01651

Yenileme hızı neymiş

12ms tepki hızı var.
shopping1.hp.com/...




aklımı çeldiler şimdi, monitörümü satıp 24" e dönüş yapsam mı
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Blood Money 5 yıl
Helal Olsun.
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gagiloglu52 5 yıl
Bu Monitörle bağlicaksın abi r9 290x 10 numara flappy bird oynanır...
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prof.exx 5 yıl gagiloglu52
gagiloglu52

Bu Monitörle bağlicaksın abi r9 290x 10 numara flappy bird oynanır...

Durum vahim
Dayım psikolog mutlaka ara 537 887 78 77
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