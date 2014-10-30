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HP, 3D yazıcı pazarına hızlı bir giriş yapmayı planlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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HP, 3D yazıcı pazarına hızlı bir giriş yapmayı planlıyor

Bir dönem mühendislik seviyesinde kullanılan 3D yazıcıların artık son kullanıcıya kadar inmesi, pek çok yeni firmanın bu alana adım atmasına sebep oldu. Yazıcı pazarının kıdemli oyuncuları ise bir süredir bu trende sessiz kalmaktaydı. Sessizliği HP bozdu.

Sprout adlı 3D tarayıcı entegreli bilgisayarın tanıtım etkinliğinde HP, biraz gölgede kalan ancak teknolojisinden uzun yıllar söz ettirecek Multi Jet Fusion adında 3D yazıcısını duyurdu. Yazıcıyı önemli yapan ise şu an piyasadaki muadillerinden 10 kat daha hızlı çıktı alabilmesi. 

HP yeni yazıcısı ile segmentte büyük eksikliği duyulan hız, kalite ve maliyet ölçütlerinin biraraya getirilmesinde büyük çaba harcadığını belirtiyor. Mutli Jet Fusion yazıcısı Thermal Inkjet teknolojisini temel alıyor. Thermal Inkjet kartuş içerisinde yer alan minik ısıtıcılardan ismini alıyor ve yüksek kaliteli baskı yapılmasını sağlıyor. 

HP yeni yazıcısında tek bir nokta yerine modelin tüm yüzeyini haritalıyor ve üç yönlü baskı ile devrimsel yazdırma hızlarına ulaşabiliyor. Bastırılan 3D modeller oldukça sağlam oluyor ve yazıcı modellerin her parçasını kolayca özelleştirebilecek yeteneklere sahip. 

Yazıcı bu sayede 3D yazdırma sürecinin çeşitli adımlarını biraraya getiriyor ve zamandan, enerjiden ve maliyetten tasarruf etmenin önünü açıyor. HP yeni yazıcısı ile sektörde bir endüstri standardı oluşturmayı hedefliyor. 

Firma HP 3D Print adını verdiği bu teknolojiyi diğer firmaların kullanımına da sundu ve müşteriler ile birlikte çalışarak teknolojiyi geliştirmeye çalışacak. Gelecekte platform için lisanslama süreci de başlayacak. Teknolojinin yaygın dağıtıma 2016 yılında geçmesi bekleniyor. Multi Jet Fusion yazıcısı da yine 2016 yılında tüketicilerle buluşacak.  


Kaynak:http://microsoft-news.com/hp-unveils-3d-printing-with-multi-jet-fusion-technology-that-is-10-times-faster-than-other-3d-printing-techniques/
http://microsoft-news.com/hp-unveils-3d-printing-with-multi-jet-fusion-technology-that-is-10-times-faster-than-other-3d-printing-techniques/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
elektron34 2 yıl
Bence fazla lüks bu yazıcı, birde normal filament olmuyacak, kartuş olcakmış, çok pahalıya çıkıcak baskıları.
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1BilimAdamı 5 yıl
İşte beklediğim ama haber fiyat konusunda birşey yazmıyor ama 500 dolar altı çok iyi olurdu
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onur01651 5 yıl 1BilimAdamı
500$
Sen o fiyata iyi bir multi yazıcıyı anca alırsın
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swat882 5 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

İşte beklediğim ama haber fiyat konusunda birşey yazmıyor ama 500 dolar altı çok iyi olurdu

hocam ne yaptın yav



o fiyatlar çok zor, sırf profesyonel bir fotokopi makinası bile bir kaç bin dolar
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darkaura 5 yıl
eve 3d yazici fazla luks olur ama su ozalitciler gibi kosebasinda 3d baski alan dukkanlarin acilmasini bekliyorum. aklimdaki tasarimlari gercek modellere dokmek isterim.
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RoadSing3r 5 yıl
Girecek ve batacak.
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