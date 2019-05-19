HP Enterprise, süper bilgisayar üreticisi Cray’i eksaflop performans yarışı için satın aldı

Kişisel bilgisayar firması HP ile 2015 yılında ayrılan HP Enterprise, profesyonel bilgisayarlar alanında çalışıyor. HPE, bugün yapılan açıklamayla süper bilgisayarların ikonik ismi Cray’i 1,3 milyar dolarlık anlaşmayla kendi bünyesine kattı.

1972 yılında süper bilgisayarların babası olarak anılan Seymour Cray tarafından kurulan Cray, şuan için dünyanın en hızlı bilgisayarlarından iki tanesini üretmek için sözleşmelere sahip. Bunların ikisi de Amerikan Enerji Departmanı’nın Oak Ridge ve Argonne ulusal laboratuvarlarında yer alacak. Önceki bilgilere göre bu bilgisayarlardan adı Frontier olan AMD, Aurora olan ise Intel donanımlardan gücünü alacak. Bu süper bilgisayarlar şimdiki ifadelere göre 1,5 eksaflop (saniyede 1,5 kentilyon hesaplama) üzeri performansa sahip olacak.

Şimdilik var olmayan bu eksaflop seviyesi performansa sahip bilgisayarların üretimi için yarışan firmalar, devletlerin bu tip kontratlarını dolduracak. Şimdiki en hızlı süper bilgisayarların üreticisi konumunda olan IBM, bunların adlarını Summit ve Sierra koydu. Şuan için büyümekte olan bu sektör, önümüzdeki beş yıl içinde dört milyar dolarlık bir hacme ulaşacak.

https://www.theverge.com/2019/5/17/18629716/hpe-cray-acquisition-supercomputers-exascale-performance-deal

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Özellikle astronomi, iklim değişikliği, tıp, nöroloji ve fizik alanlarına faydalı olacak bu ölçekte süper bilgisayarlar, yapay zekanın gelişimini de hızlandıracak. Frontier ve Aurora gibi süper bilgisayarlar ise devletler tarafından ilk olarak askeri amaçlarla fonlanıyor.