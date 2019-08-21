HP Omen X 27 oyuncu monitörü en iyi oyun deneyimini amaçlıyor

Gamescom 2019 fuarında en iyi oyuncu deneyimine yönelik olarak sahneye çıkan HP Omen ürünlerinden birisi de özellikle FPS oyuncularını hedeflemesiyle dikkat çeken Omen X 27 monitörü oldu.

HP Omen X 27 özellikleri ve fiyatı

HP Omen X 27 modeli 27 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran çerçevelerini ince tutan firma agresif bir görünüm elde etmiş. Ayrıca stand tam yükseklikte monitörü ayarlayabilmenizi sağlıyor.

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DCI P3 renk gamının yüzde 90’ını karşılayan monitör HDR desteği ile de görüntü kalitesini en üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca hemen alt kısımda yer alan ortam aydınlatması da ayarlanabiliyor.

Monitörün tepki süresi 1ms seviyesinde ve AMD Radeon FreeSync 2 HDR sayesinde 240Hz tazeleme hızına kadar çıkabiliyor. Diğer taraftan renk ve şeklini özelleştirebileceğiniz bir nişangah yardımcısı da düşünülmüş. HP Omen X 27 monitör modeli 650$ fiyat etiketi ile kısa süre içerisinde satışa sunulacak.