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"HP iki ayrı firmaya bölünecek"

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçmiş yıllarda yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle önce mobil cihaz pazarından çekilen ve sonra da PC pazarında liderliği Lenovo'ya bırakan HP, geçen yıldan bu yana Android işletim sistemi ile birlikte tablet pazarına geri döndü ve PC pazarında da Lenovo'ya yetişmeye çalışıyor. 

Yeniden yapılanma sürecine girerek finansal krizlerin etkisini azaltmaya çalışan HP, iddialara göre iki ayrı firmaya bölünme kararı aldı. Hali hazırda hem son kullanıcı hem de kurumsal pazara yönelik tüm operasyonları aynı çatı altında barındıran firma bu karar ile daha iyi bir yönetim performansı sergilemeyi planlıyor. 

Genelde bu tür operasyonları bir arada toplayan firmaların ikiye bölünmeleri uzmanlar tarafından normal karşılanıyor. HP de PC ve yazıcı birimlerini bir firmada, kurumsal donanım ve hizmet operasyonlarını bir firmada toplayacak. 

Hali hazırda firmanın patronu konumundaki Meg Whitman yeniden yapılanma sonrasında kurumsal pazara odaklanan firmanın başına geçecek ve PC satışına odaklanan firmanın yönetim kurulu başkanı olacak. Dion Weisler ise PC firmasının patronu olacak ve Patricia Russo da kurumsal firmanın yönetim kurulu başkanı olacak. 

HP'nin bu bölünme konusunu aslında uzun yıllardır tartıştığı belirtiliyor. Bu bölünme ile yönetim konusunda rahatlayacak olan firma yeniliklere daha iyi odaklanabilecek ve daha verimli cihazlar üretebilecek. Şimdilik HP konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.  

http://www.huffingtonpost.com/2014/10/05/hewlett-packard-breakup_n_5935310.html?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
achtunger 4 yıl
yalnız adamlar iddia diyor. ben gerçek olacağını sanmıyorum. bugüne kadar hep laptop'larda hp'yi tercih ettim ve önerdim ve daha yüzümü kara çıkarmadı. 7 yıl önce aldığım hp'yi anneme verdim hala o kullanıyor. beton gibi maşallah.
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DH Misafiri 4 yıl
Uzun zaman önceydi, bir Ceo' su vardı bunların. Aynı bunları yapmak istediği için adamın görevine son vermişlerdi. Gün oldu adam haklı çıktı.
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khytr89 4 yıl
Hp kurumsal, compaq kisisel olur buyuk ihtimal
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Fenomenon 4 yıl
bölündüğü yerden kopsun :)
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karayulun 4 yıl
Hp ve dell gibi küresel sermayenin sömürücüleri bir bir düşecek. Unutulmamalıdır; bilişim batıdan değil, uzak doğudan yükselmiştir. Tam bağımsız ülkeler hem daim kazanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'de batının boyunduruğu altında kaldıkça yükselmesi yıllar sürecektir. Bu nedenle derhal batının zincirlerinden kurtulmak gerekmekte. Batı ittifakının, serbest ticarete ve milli üretime dolaylı ve dolaysız yollardan çok mühim engelleri vardır. Bu ciddi bir konudur.
1 Yanıt Yanıtla
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E_Aydin35 4 yıl
HP'nin PC pazarına yaptığı katkılar ve kazandırdığı ivme kesinlikle görmezden gelinemez.. Android pazarında sunduğu donanımsal çözümler tartışılabilir bir konumda olsa da grafiğin altına düşmemesi bence bir başarıdır.
Bunun yanında HP'nin ağ sistemleri kanadında sunduğu çözümler ise gayet başarılı bir grafik çiziyor.
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ankara 4 yıl
Hp+Casper+Lenova Bermuda şeytan üçgeni
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Balawitz 4 yıl
Böl, parçala, yönet?
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metebyr 4 yıl
officejet serisi yazıcıları fiyat ve performans olarak çok iyi hele canon ile yaşadığım üst üste facialardan sonra, yazıcı işini gerçekten iyi biliyorlar. pc pazarında da hazır sistemleri şirketler için vazgeçilmez neredeyse. set olarak sattıkları pcler devlet dairelerinden özel sektöre kadar heryerde mevcut. akılcı planlamalarla eminim iyi yere gelirler. leptop sektöründe pahalı ve ağır çalışan makineleriyle müşteri soğuttular, onu yapmasalardı iyiydi.
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black_flood 4 yıl
aslında hp sıkıntı yaşamaz halen lider olabilirdi ama maalesef yaptıkları işçilik ve kullandıkları malzeme nedeni ile kendi bindikleri dalı kestiler. piyasa çok iyi biliyor ne yaptıklarını garanti biter bitmez notebookların kartları sanki zamanlayıcı var gibi hep bozulup çoğu kişinin canını sıkıyordu ve hep aynı sorun çipset sorunu sanki adamlar çöplükten toplayıp kullanmışlar bu kadar mı adi olur çipsetler. komple değitirilirse yeni si ile genelde bir daha sıkıntı çıkartmıyordu. ve şuanda hp denildiğinde % 99 amman ha diyor sırf bu arızaları nedeni ile kimse yanaşmak istemiyor.
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darkaura 4 yıl
Hp bunlari hakediyor. Son 5 sene icinde yazici laptop hp marka ne aldiysam, aldirtdiysam sorun yasandi. Bu kadari rastlanti olamaz. Ayrica gecmisteki mobil denemelerindede cok acemice hatalar yaptilar. Bolunmesi hayirli olur. Keza kurumsal hizmetlerinin daha kotu olabilcegine ihtimal vermiyorum.
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