"HP iki ayrı firmaya bölünecek"





Geçmiş yıllarda yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle önce mobil cihaz pazarından çekilen ve sonra da PC pazarında liderliği Lenovo'ya bırakan HP, geçen yıldan bu yana Android işletim sistemi ile birlikte tablet pazarına geri döndü ve PC pazarında da Lenovo'ya yetişmeye çalışıyor.





Yeniden yapılanma sürecine girerek finansal krizlerin etkisini azaltmaya çalışan HP, iddialara göre iki ayrı firmaya bölünme kararı aldı. Hali hazırda hem son kullanıcı hem de kurumsal pazara yönelik tüm operasyonları aynı çatı altında barındıran firma bu karar ile daha iyi bir yönetim performansı sergilemeyi planlıyor.





Genelde bu tür operasyonları bir arada toplayan firmaların ikiye bölünmeleri uzmanlar tarafından normal karşılanıyor. HP de PC ve yazıcı birimlerini bir firmada, kurumsal donanım ve hizmet operasyonlarını bir firmada toplayacak.





Hali hazırda firmanın patronu konumundaki Meg Whitman yeniden yapılanma sonrasında kurumsal pazara odaklanan firmanın başına geçecek ve PC satışına odaklanan firmanın yönetim kurulu başkanı olacak. Dion Weisler ise PC firmasının patronu olacak ve Patricia Russo da kurumsal firmanın yönetim kurulu başkanı olacak.





HP'nin bu bölünme konusunu aslında uzun yıllardır tartıştığı belirtiliyor. Bu bölünme ile yönetim konusunda rahatlayacak olan firma yeniliklere daha iyi odaklanabilecek ve daha verimli cihazlar üretebilecek. Şimdilik HP konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.

http://www.huffingtonpost.com/2014/10/05/hewlett-packard-breakup_n_5935310.html?ncid=txtlnkusaolp00000595