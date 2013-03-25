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HP, mobil cihazlar için gözlüksüz 3D ekran geliştiriyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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HP, mobil cihazlar için gözlüksüz 3D ekran geliştiriyor

 Görüntüleme sistemlerinde pek çok üründe karşımıza çıkan 3D teknolojisi, konu mobil cihazlar olunca aynı başarıyı gösteremiyor. Gerek yeterli içerik olmaması, gerek tüketicinin ilgi göstermemesi nedeniyle birkaç mobil cihazda gözlüksüz 3D ekran görebildik. Ancak HP bu engeli aşmak istiyor.

Bir bilim dergisinde yayınlanan rapora göre HP, gözlüksüz olarak 3D içerikler gösterebilen ve merkezden 45 derecelik açıya kadar kullanıcıya pozisyon alma imkanı veren bir ekran üzerinde çalışıyor.

Ekrana bakış konusunda esneklik kullanıcıda oluşan baş ağrısının önüne geçtiği için önemli bir engeli de bertaraf etmiş olacak. HP bu esneklik için nanoteknoloji kullanarak ince yivleri birden fazla çemberler ile ekrana işlediğini belirtiyor. Bu yivler 64 farklı bakış açısına doğru büküyor. Kullanıcı hareket ettiğinde 45 derecelik açıya kadar her iki gözüne de bu görüntü gönderiliyor. Böylece 3D etkisi kaybolmuyor.

HP bu sayede başarılı 3D görüntüler elde edildiğini aktarıyor. Ancak videolarda bunun gerçekleşmesi için 64 noktadan kamera çekimi ile gerçekleştirilmiş olması gerekiyor.


http://www.androidauthority.com/hp-develops-next-gen-3d-mobile-display-no-glasses-required-177092/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
sertacarslan
Ben uzun süredir Evo3D kullanıyorum. Bence telefonda gözlüksüz 3D inanılmaz zevkli bir özellik. 3D film ve video izlemek, 3D fotoğraflardan ve 3D 720p videolardan oluşan aile albümü oluşturmak, diğer 3D cihaz sahiplerinin fotoğraf paylaştıkları 3D paylaşım sitelerinde gezinmek, 3D oyunlar oynamak ve en önemlisi tüm bunları kablosuz yada kabloyla 3D televizyona aktarmak vs.Ancak insanların telefonuma verdikleri farklı tepkilerden gördüğüm kadarıyla gözlüksüz mobil 3D teknolojisi tutmaz. Bunun nedeni, insanların farklı seviyelerdeki teknik becerileri. Analitik düşünebilen, el-göz koordinasyonu gelişmiş, sayısal zekası yüksek insanlar ekranda olup biteni hiç bir rahatsızlık hissetmeden algılayabiliyorlar, öyle ki, iki saat süren bir 3D filmi tek seferde çok rahat bir şekilde izleyebiliyorlar (baş ağrısı vs. olmadan). Daha ortalama insanlar ise ya ekrandaki olayı algıladıkları halde gördüklerinden rahatsızlık hissediyorlar, yada ekrandakileri hiç algılayamıyorlar. Ortalama insanlarda 3D görüntüyü algılayabilme başarısı karanlıkta biraz artıyor ki bu da mobil cihazın çerçevesinin, telefonu tutan elin vs. karanlıkta görülmemesinden kaynaklanıyor.Uzun lafın kısası, küçük ekranlarda gözlüksüz 3D teknolojisi, orta üstü zekaya (daha doğrusu arka ve arka-üst lobları gelişkin bir beyne) sahip olan bir azınlığın zevk alacağı, ortalama insanların rahatsızlık duyacağı ve hatta hiç algılayamayacağı bir teknoloji olarak kalacak...

Okumayanlar için özet geçeyim arkadaş kendini çok üstün zekalı zannediyor.3 boyutlu gözlüksüz mobil cihazlar başarısız değilmiş biz orta ve düşük zekalı zavallılar tam olarak izliedğimizi algılayamıyormuşuz:)
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MxFxOx 6 yıl
insan beynini yanıltmakla 3d olmaz.
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Hypnotica 6 yıl
hp yaparsa ısınır o cihaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Telefonda 3d gereksiz bir özellik. Yapıldı tutmadı neden zorluyorlar ki?
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haymatloshan 6 yıl
En son dün 3d filme gittim,o ne rahatsız gözlükler,birde yazıyı okuyabilmek için şekilden şekile girmek zorunda kaldım.Gözlük olsun her alanda daha güzel olur.
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haymatloshan 6 yıl
En son dün 3d filme gittim,o ne rahatsız gözlükler,birde yazıyı okuyabilmek için şekilden şekile girmek zorunda kaldım.Gözlük olsun her alanda daha güzel olur.
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Güven* 6 yıl
Hp yapar
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sertacarslan 6 yıl
Ben uzun süredir Evo3D kullanıyorum. Bence telefonda gözlüksüz 3D inanılmaz zevkli bir özellik. 3D film ve video izlemek, 3D fotoğraflardan ve 3D 720p videolardan oluşan aile albümü oluşturmak, diğer 3D cihaz sahiplerinin fotoğraf paylaştıkları 3D paylaşım sitelerinde gezinmek, 3D oyunlar oynamak ve en önemlisi tüm bunları kablosuz yada kabloyla 3D televizyona aktarmak vs.
Ancak insanların telefonuma verdikleri farklı tepkilerden gördüğüm kadarıyla gözlüksüz mobil 3D teknolojisi tutmaz. Bunun nedeni, insanların farklı seviyelerdeki teknik becerileri. Analitik düşünebilen, el-göz koordinasyonu gelişmiş, sayısal zekası yüksek insanlar ekranda olup biteni hiç bir rahatsızlık hissetmeden algılayabiliyorlar, öyle ki, iki saat süren bir 3D filmi tek seferde çok rahat bir şekilde izleyebiliyorlar (baş ağrısı vs. olmadan). Daha ortalama insanlar ise ya ekrandaki olayı algıladıkları halde gördüklerinden rahatsızlık hissediyorlar, yada ekrandakileri hiç algılayamıyorlar. Ortalama insanlarda 3D görüntüyü algılayabilme başarısı karanlıkta biraz artıyor ki bu da mobil cihazın çerçevesinin, telefonu tutan elin vs. karanlıkta görülmemesinden kaynaklanıyor.
Uzun lafın kısası, küçük ekranlarda gözlüksüz 3D teknolojisi, orta üstü zekaya (daha doğrusu arka ve arka-üst lobları gelişkin bir beyne) sahip olan bir azınlığın zevk alacağı, ortalama insanların rahatsızlık duyacağı ve hatta hiç algılayamayacağı bir teknoloji olarak kalacak...
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wolf silver 6 yıl
Mobil Cihazlarda samsung ve apple gibi büyük üreticiler destek vermezse pek fazla yaygınlaşmaz.. Ayrıca samsung hergün bir android cihaz çıkardığı gibi hergün de bir 3D li telefon modelide çıkarırsa(burda samsungu tebrik ediyorum her bütçeye cihaz çıkardığı için ) o zaman bu 3D li telefonlar yaygınlaşir:-)
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AERN 6 yıl
Gözlüksüz 3D güzel olur gerçekten.
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