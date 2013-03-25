HP, mobil cihazlar için gözlüksüz 3D ekran geliştiriyor

Haber Editörü
Görüntüleme sistemlerinde pek çok üründe karşımıza çıkan 3D teknolojisi, konu mobil cihazlar olunca aynı başarıyı gösteremiyor. Gerek yeterli içerik olmaması, gerek tüketicinin ilgi göstermemesi nedeniyle birkaç mobil cihazda gözlüksüz 3D ekran görebildik. Ancak HP bu engeli aşmak istiyor.
Bir bilim dergisinde yayınlanan rapora göre HP, gözlüksüz olarak 3D içerikler gösterebilen ve merkezden 45 derecelik açıya kadar kullanıcıya pozisyon alma imkanı veren bir ekran üzerinde çalışıyor.
Ekrana bakış konusunda esneklik kullanıcıda oluşan baş ağrısının önüne geçtiği için önemli bir engeli de bertaraf etmiş olacak. HP bu esneklik için nanoteknoloji kullanarak ince yivleri birden fazla çemberler ile ekrana işlediğini belirtiyor. Bu yivler 64 farklı bakış açısına doğru büküyor. Kullanıcı hareket ettiğinde 45 derecelik açıya kadar her iki gözüne de bu görüntü gönderiliyor. Böylece 3D etkisi kaybolmuyor.
HP bu sayede başarılı 3D görüntüler elde edildiğini aktarıyor. Ancak videolarda bunun gerçekleşmesi için 64 noktadan kamera çekimi ile gerçekleştirilmiş olması gerekiyor.
http://www.androidauthority.com/hp-develops-next-gen-3d-mobile-display-no-glasses-required-177092/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Okumayanlar için özet geçeyim arkadaş kendini çok üstün zekalı zannediyor.3 boyutlu gözlüksüz mobil cihazlar başarısız değilmiş biz orta ve düşük zekalı zavallılar tam olarak izliedğimizi algılayamıyormuşuz:)
Ancak insanların telefonuma verdikleri farklı tepkilerden gördüğüm kadarıyla gözlüksüz mobil 3D teknolojisi tutmaz. Bunun nedeni, insanların farklı seviyelerdeki teknik becerileri. Analitik düşünebilen, el-göz koordinasyonu gelişmiş, sayısal zekası yüksek insanlar ekranda olup biteni hiç bir rahatsızlık hissetmeden algılayabiliyorlar, öyle ki, iki saat süren bir 3D filmi tek seferde çok rahat bir şekilde izleyebiliyorlar (baş ağrısı vs. olmadan). Daha ortalama insanlar ise ya ekrandaki olayı algıladıkları halde gördüklerinden rahatsızlık hissediyorlar, yada ekrandakileri hiç algılayamıyorlar. Ortalama insanlarda 3D görüntüyü algılayabilme başarısı karanlıkta biraz artıyor ki bu da mobil cihazın çerçevesinin, telefonu tutan elin vs. karanlıkta görülmemesinden kaynaklanıyor.
Uzun lafın kısası, küçük ekranlarda gözlüksüz 3D teknolojisi, orta üstü zekaya (daha doğrusu arka ve arka-üst lobları gelişkin bir beyne) sahip olan bir azınlığın zevk alacağı, ortalama insanların rahatsızlık duyacağı ve hatta hiç algılayamayacağı bir teknoloji olarak kalacak...