HP, mobil cihazlar için gözlüksüz 3D ekran geliştiriyor





Görüntüleme sistemlerinde pek çok üründe karşımıza çıkan 3D teknolojisi, konu mobil cihazlar olunca aynı başarıyı gösteremiyor. Gerek yeterli içerik olmaması, gerek tüketicinin ilgi göstermemesi nedeniyle birkaç mobil cihazda gözlüksüz 3D ekran görebildik. Ancak HP bu engeli aşmak istiyor.





Bir bilim dergisinde yayınlanan rapora göre HP, gözlüksüz olarak 3D içerikler gösterebilen ve merkezden 45 derecelik açıya kadar kullanıcıya pozisyon alma imkanı veren bir ekran üzerinde çalışıyor.





Ekrana bakış konusunda esneklik kullanıcıda oluşan baş ağrısının önüne geçtiği için önemli bir engeli de bertaraf etmiş olacak. HP bu esneklik için nanoteknoloji kullanarak ince yivleri birden fazla çemberler ile ekrana işlediğini belirtiyor. Bu yivler 64 farklı bakış açısına doğru büküyor. Kullanıcı hareket ettiğinde 45 derecelik açıya kadar her iki gözüne de bu görüntü gönderiliyor. Böylece 3D etkisi kaybolmuyor.





HP bu sayede başarılı 3D görüntüler elde edildiğini aktarıyor. Ancak videolarda bunun gerçekleşmesi için 64 noktadan kamera çekimi ile gerçekleştirilmiş olması gerekiyor.





http://www.androidauthority.com/hp-develops-next-gen-3d-mobile-display-no-glasses-required-177092/