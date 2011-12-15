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HP radikal bir logo değişikliğine hazırlanıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük PC üreticisi HP'de son zamanlarda yaşanan düşüş ve değişim sıkıntısı teknoloji gündemini bir hayli meşgul ediyor. Eski CEO Aphoteker'in görevine son vererek Meg Whitman ile yola devam kararı alan HP, webOS mobil işletim sistemini de açık kaynak topluluğuyla birlikte geliştirmeye devam etme kararı vermişti.

Whitman ile başlayan yenilik hareketi daha da büyüyecek gibi görünüyor. HP, efsane logosunun değişimi için Moving Brands adlı markalaşma uzmanı bir firmayı kiraladı ve logo test amaçlı kamuoyunun beğenisine sunuldu.

Yeni tasarımda yuvarlatılmış köşe imajını bırakan HP, kendisini 4 adet farklı boylarda yanyana çizgi ile anlatıyor. Daha soyut ve modern bir görünüm kazanan logo yine HP harflerinin çağrışımını yapıyor.

Tanıtılan logonun kesin karar verilmiş bir logo olmadığını hatırlatalım. Kamuoyundan gelecek tepkiler ve yeniden değerlendirmelerle logo bambaşka bir görünüme de kavuşabilir veya aynen kabul de edilebilir.

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GusFring 7 yıl en beğenilen
orta parmağı birtek ben mi görüyorum?
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Keşiş 7 yıl
Fiat Tempra geldi aklıma.
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DH Misafiri 7 yıl
hp nin logo tasarımından önce oturup doğru düzgün birşeyler yapması lazım en başta katalitik soba değil bilgisayar yapmalılar erimeyen 2. yılın sonunda çöpe gitmeyen bilgisayar gibi sonra bilgisayarlarının tasarımlrına da birşeyler yapılmalı yukarıdada bahsedildiği gibi eski model bilgisayarlar gibi gözüküyor,samsung u tasarım konusunda çok başarılı buluyorum.sadece logo değiştirmekle olmaz o işler bana kalsa dizüstü piyasasından çekilip en iyi yaptıkları işi yani yazıcıya devam etsinler.
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alpa07 7 yıl
güzelmiş
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reojuve 7 yıl
ortadan yatay bir çizgi çekilse daha bi hoş olurdu sanki.
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interwap 7 yıl
HP yi anımsatmıyor.
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BrooklynDecker 7 yıl
hp sembolünün arkasındaki dokuyu çok sevdim
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Elefue 7 yıl
Güzel olmuş ama diğer arkadaşlaınnda yazdığı gibi hafle tam belli değil
Küçük çizgiler biraz daha kalın eğik veya kenarları yuvarlatılmış olup h ve p yi daha fazla belirtebilir
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Slade Wilson 7 yıl
HP'den daha güzelini beklerdim. Vasat olmuş bence.
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Yossi Kohen 7 yıl
iğrenç.
ayrıca onun hp olduğunu bilmeyen alelade 4 çubuk var sanır :D
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35turka 7 yıl
İyi ama Hp'den daha iyisini bekliyorum. Umarım daha orjinal bişey bulurlar.
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c1h4d 7 yıl 35turka
35turka

İyi ama Hp'den daha iyisini bekliyorum. Umarım daha orjinal bişey bulurlar.

aynen ya,h ve p anlaşılmıyor bile..
arkadaşın dediği gibi bilmeyen biri onları sade çubuklar sanır..

metalik görüntüsü güzel ancak h ve p anlaşılmıyor..
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CaSsErDoDo 7 yıl
Berbat bence
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sahibitanıdık 7 yıl
Hp nin üretim hatalı ürünlerini son kullanıcıya kaktırıp geri çağırmamasını yansıtan bir logo olabilirdi. Bu kadar kullanıcıyı mağdur ettiğine göre logoyl asıyrılamaz artık bu işin içinden önce kaybettiği müşterilerini geri kazanması lazım. Bu imajı silmesi ise baya zor.
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BehramX 7 yıl
Bana göre iğrenç beğenmedim. ayrıca logo değişikliği çok kötü biri fikir. Hp ürünleri bu logo ile tanınır üzerinden az değişiklik yapılır ama bu %100 değiştirilmiş bunun HP ürünün olduğuna insan zor inanır çin malı kopya der herkes Zor yanaşılır.
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cencel 7 yıl
gayet güzel görünüyor.
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