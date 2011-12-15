HP radikal bir logo değişikliğine hazırlanıyor

Dünyanın en büyük PC üreticisi HP'de son zamanlarda yaşanan düşüş ve değişim sıkıntısı teknoloji gündemini bir hayli meşgul ediyor. Eski CEO Aphoteker'in görevine son vererek Meg Whitman ile yola devam kararı alan HP, webOS mobil işletim sistemini de açık kaynak topluluğuyla birlikte geliştirmeye devam etme kararı vermişti.





Whitman ile başlayan yenilik hareketi daha da büyüyecek gibi görünüyor. HP, efsane logosunun değişimi için Moving Brands adlı markalaşma uzmanı bir firmayı kiraladı ve logo test amaçlı kamuoyunun beğenisine sunuldu.





Yeni tasarımda yuvarlatılmış köşe imajını bırakan HP, kendisini 4 adet farklı boylarda yanyana çizgi ile anlatıyor. Daha soyut ve modern bir görünüm kazanan logo yine HP harflerinin çağrışımını yapıyor.





Tanıtılan logonun kesin karar verilmiş bir logo olmadığını hatırlatalım. Kamuoyundan gelecek tepkiler ve yeniden değerlendirmelerle logo bambaşka bir görünüme de kavuşabilir veya aynen kabul de edilebilir.