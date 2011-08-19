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HP, webOS destekli tablet ve akıllı telefon projelerini sonlandırma kararı aldı

7 yıl
3,2b
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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HP, webOS destekli tablet ve akıllı telefon projelerini sonlandırma kararı aldı
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PDA (Personal Digital Assistant) denildiğinde pek çok kişinin aklına ilk gelen üreticilerden birisi Palm idi. Treo serisi cihazlarıyla küresel pazarda ün salan Palm, zamanla yaşanan hızlı değişimlere, teknolojik gelişmelere ayak uyduramamaya başlamıştı. Apple gibi yeni rakiplerle yüzleşmek zorunda kalan Palm, sürekli kan kaybına uğramaktaydı. Fakat firmanın CEO'su John Rubinstein, 2009 yılında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) teknoloji meraklılarının karşısına ''farklı'' bir şeyle çıkmıştı: QWERTY klavyeli Palm Pre ve webOS platformu. Rubinstein'a göre webOS platformu sayesinde Palm eski günlerine geri dönebilecekti. Palm Pre'yi daha sonra Pixi, Pre Plus ve Pixi Plus gibi modeller izlemişti. Pre Plus ve Pixi Plus'da, Pre ve Pixi'ye kıyasla bir takım donanımsal güncellemeler (daha fazla RAM vs) göze çarpıyordu.
Tarih 2010 yılının nisan ayını gösterdiğinde teknoloji dünyasında yankı uyandıran bir gelişme yaşanmıştı. Hewlett-Packard, gerçekleştirdiği duyuru kapsamında 1.2 milyar dolarlık yatırım karşılığında PDA ürettimi konusunda yılların deneyimine sahip Palm firmasını bünyelerine kattıklarını açıklamıştı. HP'nin satın alma sürecinin ardından daha hızlı işlemcisiyle Palm Pre 2 tanıtıldı. Pre 2'den sonra lanse edilen mobil cihazlarda Palm'ın değil, HP'nin logosunu görmeye başlamıştık. Bazıları bu durumu başlarda yadırgadı, bazıları ise fazla önemsemedi.
Bu arada gerek akıllı telefonlarda gerekse tablet bilgisayarlarda, dünya çapında Android ve iOS egemenliği söz konusu olmaya başlamıştı. Android ve iOS ikilisi pazarları adeta domine ediyordu. QWERTY klavyeli Pre 3, kredi kartı ebatlarındaki Veer ile HP'nin webOS 3.0 desteği sunan ilk tablet bilgisayarı TouchPad beklenen çıkışı bir türlü yakalayamamıştı. HP'nin kredi kartı ebatlarındaki akıllı telefonu Veer'da büyük indirimler yapıldığına dair haberlere rastlıyorduk. En son Best Buy, HP'ye sipariş verilen 270.000 tane TouchPad'in sadece 25.000'ini satabildiklerini belirtmiş ve bu gidişatın üzerine HP'den para iadesi istemişti.
HP, bugün 2011 yılı üçüncü çeyrek finansal açıklamalarının yanısıra webOS destekli tablet bilgisayar ve akıllı telefon projelerini durdurma kararı aldığını dile getirdi. Bu durumun teknoloji dünyasında şok etkisi oluşturduğunu söylemek mümkün. Henüz piyasaya sürülmeyen 1.5 GHz saat hızında çift çekirdekli işlemciye sahip TouchPad 4G'nin akıbeti belirsiz. webOS platformunun ise başka firmalara lisanslamaya çalışılacağı düşünülüyor. Bizlere de ne yazık ki Pre ve TouchPad'e ''Elveda'' demek düşüyor. Rekabet açısından üzücü bir gelişme...

HP, webOS destekli tablet ve akıllı telefon projelerini sonlandırma kararı aldı
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http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2011/110818b.html?aoid=35252 Yorum Yaz
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theraptorx 7 yıl
Yazık olmuş.
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ToisAndro 7 yıl
Eğer Symbian'ın yerinde WebOS olsaydı, şu anda piyasaya hakimdi. Demek ki sorun HP'de.
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mai_mai 7 yıl
yazık[>:]
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Erasmus78 7 yıl
MeeGo'yu görmeden konuşmak ne kadar doğru bilmiyoruma am gördüklerimin arasında tartışmasız hem de uzak ara ne iyi işletim sistemi WebOS du.
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DH Misafiri 7 yıl
Üzücü bir haber... Pre ve TouchPade yazık oldu
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photo sir 7 yıl
iyi de zaten windows mobile yakışıyordu HP ürünlerine
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Stanislas Xavier 7 yıl
Gelecek vaad eden ve bu haliyle de başarılı bir sistemdi...Palm in Hp ye satılması yanlıştı sonunda beklenen oldu hp başarılı olamadı yalnızca amerika pazarına yönelik çalışırlarsa böyle olur...
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Besiktask34 7 yıl
geç kalınmış bir karar hp okadar pahalı satıyorduki o telefonları alan varmıydı merak ediyorum
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Guest-9D9369ED2 7 yıl
Uzucu bir haber
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JohanCruyff14 7 yıl
Garip olacak ama sempatik bir işletim sistemiydi
Samsung devralır umarım
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