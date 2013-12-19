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HP'den dokunmatik IPS panelli 23-inç LCD monitör: EliteDisplay S230tm

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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HP'den dokunmatik IPS panelli 23-inç LCD monitör: EliteDisplay S230tm
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Windows 8 desteğini arkasına alan bilgisayarlar için dokunmatik LCD monitörler hızla yaygınlaşıyor. HP'nin IPS panelli yeni LCD monitörü EliteDisplay S230tm işte bunlardan bir tanesi. Kısa bir süre önce üzerindeki örtüler kaldırılan EliteDisplay S230tm, 5 parmağınızı eşzamanlı olarak algılayabiliyor.
23-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı dokunmatik IPS (In-Plane Switching) paneli bünyesinde barındıran EliteDisplay S230tm, griden griye 7 ms piksel tepki süresi, 220 cd / m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 10.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 0.265 mm'lik piksel aralığı ve 178 dereceye varan dikey - 178 dereceye varan yatay görüş açısı gibi teknik özellikler sunuyor. 
İnternet üzerinden görüntülü - sesli iletişim için 720p web kamerasıyla ve çift mikrofonuyla ön plana çıkan LCD monitörün arkasına bir stand yerleştirildiği görülmekte. Standın duruş açısı kullanım şeklinize göre 15 derece ile 70 derece arasında değiştirilebildiği gibi dilediğiniz takdirde LCD monitörün duvara montajını gerçekleştirebiliyorsunuz. Zira LCD monitörde VESA standardı (100 mm) desteği mevcut durumda.
Çalışma esnasında maksimum 33W enerji harcadığı belirtilen EliteDisplay S230tm'nin bağlantı seçenekleri arasında ise DVI-D ile DisplayPort 1.2 yer alıyor. EliteDisplay S230tm'nin mart ayından itibaren 349 Euro'luk fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

http://h10010.www1.hp.com/wwpc/pscmisc/vac/us/product_pdfs/HP-EliteDisplay-S230tm-Datasheet.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat güzel ama bize kaça gelir kimbilir
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Behlül 5 yıl
Çok güzel... de, iş yerlerinde ve ortak kullanılan birçok yerde karşımıza çıkar ama eve alır mıyım, ben almam.
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