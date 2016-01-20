HP'nin 3D tarayıcılı yeni bilgisayarı: Sprout Pro PC

HP'nin ilk olarak 2014 yılında duyurduğu ve detaylarına burada yer verdiğimiz 3D tarayıcıya sahip hepsi bir arada bilgisayar modeli Sprout PC, şimdi ise "Pro" takısını aldığı yeni versiyonuyla karşımıza çıktı.

Gövde tasarımı ilk versiyonuyla aynı tercih edilen HP Sprout Pro PC, artık daha çok eğitim kurumlarına ya da diğer bir deyişle sınıflara hitap ediyor. 23-inçlik ekranı üzerine yerleştirilen üç boyutlu "tarayıcı/projeksiyon" sistemiyle tabanda yer alan 20-inçlik kapasitif dokunmatik yüzeye görüntü aktarımı yapabilen bilgisayar, bu yüzey üzerinde kişilerin sanal objeler ile gerçek zamanlı olarak etkileşime girmesine imkan tanıyor ve işi bir adım daha ileriye götürerek konumlandırılan objelerin 3D taramasını gerçekleştirebiliyor.

Yazılımsal olarak yapılan geliştirmeler ile gruplar için daha kullanışlı hale getirilen HP Sprout Pro PC, tarayıcı bölümünü projektör üzerinden tüm sınıfa aktarabiliyor ve Skype for Business entegrasyonu ile 2D görüntüleri başkalarına gönderebiliyor. Doküman ya da kitap tarama işlemleri için de kullanılabilen bilgisayar, gücünü ise ilk sürüme oranla daha yüksek performans getiren Nvidia GeForce GT 945A grafik biriminden, Intel 6. jenerasyon Core i7 (Skylake) işlemciden ve 16GB DDR4 RAM'den alıyor.

1TB depolama alanı ile gelen ve Bluetooth 4.0 ile 802.11ac Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojilerini bünyesinde barındıran HP Sprout Pro PC, tüm bu özellikleri maalesef uygun fiyata sunmuyor. Cihaz Şubat ayında tam 2,200$ fiyat etkiyle satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/19/hp-sprout-pro/