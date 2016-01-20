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HP'nin 3D tarayıcılı yeni bilgisayarı: Sprout Pro PC

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, 3D tarayıcıya sahip yeni hepsi bir arada modeli Sprout Pro PC'yi görücüye çıkarttı. Teknik olarak dikkat çeken bilgisayarın detayları haberimizde.
3 yıl
3,6b
1
5
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP'nin 3D tarayıcılı yeni bilgisayarı: Sprout Pro PC

HP'nin ilk olarak 2014 yılında duyurduğu ve detaylarına burada yer verdiğimiz 3D tarayıcıya sahip hepsi bir arada bilgisayar modeli Sprout PC, şimdi ise "Pro" takısını aldığı yeni versiyonuyla karşımıza çıktı.
Gövde tasarımı ilk versiyonuyla aynı tercih edilen HP Sprout Pro PC, artık daha çok eğitim kurumlarına ya da diğer bir deyişle sınıflara hitap ediyor. 23-inçlik ekranı üzerine yerleştirilen üç boyutlu "tarayıcı/projeksiyon" sistemiyle tabanda yer alan 20-inçlik kapasitif dokunmatik yüzeye görüntü aktarımı yapabilen bilgisayar, bu yüzey üzerinde kişilerin sanal objeler ile gerçek zamanlı olarak etkileşime girmesine imkan tanıyor ve işi bir adım daha ileriye götürerek konumlandırılan objelerin 3D taramasını gerçekleştirebiliyor.
Yazılımsal olarak yapılan geliştirmeler ile gruplar için daha kullanışlı hale getirilen HP Sprout Pro PC, tarayıcı bölümünü projektör üzerinden tüm sınıfa aktarabiliyor ve Skype for Business entegrasyonu ile 2D görüntüleri başkalarına gönderebiliyor. Doküman ya da kitap tarama işlemleri için de kullanılabilen bilgisayar, gücünü ise ilk sürüme oranla daha yüksek performans getiren Nvidia GeForce GT 945A grafik biriminden, Intel 6. jenerasyon Core i7 (Skylake) işlemciden ve 16GB DDR4 RAM'den alıyor.
1TB depolama alanı ile gelen ve Bluetooth 4.0 ile 802.11ac Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojilerini bünyesinde barındıran HP Sprout Pro PC, tüm bu özellikleri maalesef uygun fiyata sunmuyor. Cihaz Şubat ayında tam 2,200$ fiyat etkiyle satışa çıkıyor.
HP'nin 3D tarayıcılı yeni bilgisayarı: Sprout Pro PC
 

http://www.engadget.com/2016/01/19/hp-sprout-pro/ Yorum Yaz
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amdvsintel 3 yıl
wwooowews
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Spiderhip 3 yıl
Koyduğunuz 3d objenin sadece üstten 2d görüntüsünü çekip etrafını transparent alıp ekliyor sanırım. Yoksa eğer bir şekilde 3d olarak objeyi alabiliyorsa süper ötesi olur. Yani 3d modellemede falan çığır açacak şekilde hız sağlar. Düşünsenize oyuncak arabaları alıp koyuyorsunuz ve unity' de kullanmaya ya da satmaya hazır modeller oluyor :)
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba. Meslek lisesi Bilişim bölümü öğrencisiyim, Bilişim Teknolojilerinin Temelleri dersi için bizden teknoloji üzerine bir konu seçip sunum yapmamız istendi. Konu bulmamda yardımcı olabilir misiniz?
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esmerbuyucu 3 yıl
Güzel bir cihaz
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grafman09 3 yıl
Fiyatı biraz yüksek ama, kullanışlı görünüyor. Çocuklar için bile ilgi çekici bir ürün olmuş.
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