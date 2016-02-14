HP'nin Windows 10 akıllı telefonu Elite x3 adını alacak





WebOS işletim sistemi dönemindeki hayal kırıklığından sonra, HP akıllı telefon pazarında çekilmişti. Son yıllarda Android işletim sistemli ve telefon özellikli tablet modelleri piyasaya sürse de, firma tam anlamıyla bir akıllı telefon geliştirmemişti. Bu yıl ise Windows 10 mobil işletim sistemi ile çok iddialı bir giriş yapacak.





Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre, HP'nin yeni akıllı telefonu Elite X3 adını alacak. Elite X serisi genelde firmanın üst düzey bilgisayar ürünlerine ev sahipliği yapıyor. HP Elite X3 akıllı telefon modeli de, yine amiral gemi sınıfına hitap eden bir donanıma sahip olacak.





Daha önce Falcon kod adıyla gündeme gelen modelde 5.8 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, Snapdragon 820 yonga seti ile ekosistemin en güçlü akıllı telefonlarından olmaya aday. HP Elite X3 için MWC 2016 etkinliği işaret ediliyor. Aynı etkinlikte Xiaomi'nin de Windows 10 mobil işletim sistemli Xiaomi Mi 5 versiyonunu tanıtması bekleniyor. Yani Windows mobil tarafında Snapdragon 820 yonga setli ilk akıllı telefonu kimin lanse edeceği ay sonunda belli olacak.









HP Elite X3 modelinde 3GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 12MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özelliklerin yer alması bekleniyor. Evleaks ayrıca, cihazın tasarımının çok başarılı olduğunu ancak hoparlör ızgara deliklerinin göze battığını ifade ediyor.





Bununla birlikte HP Elite X3 modelinin rakiplerine göre bazı dezavantajları mevcut. Örneğin cihazın ilk etapta kurumsal pazara sunulması bekleniyor. Yani bir müddet son kullanıcı bu cihaza erişemeyecek. Ayrıca HP'nin geniş olmayan dağıtım kanalları nedeniyle modelin çok fazla ülkeye gitmeyeceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/HP-Elite-x3-formerly-HP-Falcon-to-be-a-smart-looking-Windows-10-smartphone_id78305