HP'nin Windows 10 akıllı telefonu Elite x3 adını alacak

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WebOS işletim sistemi dönemindeki hayal kırıklığından sonra, HP akıllı telefon pazarında çekilmişti. Son yıllarda Android işletim sistemli ve telefon özellikli tablet modelleri piyasaya sürse de, firma tam anlamıyla bir akıllı telefon geliştirmemişti. Bu yıl ise Windows 10 mobil işletim sistemi ile çok iddialı bir giriş yapacak.
Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre, HP'nin yeni akıllı telefonu Elite X3 adını alacak. Elite X serisi genelde firmanın üst düzey bilgisayar ürünlerine ev sahipliği yapıyor. HP Elite X3 akıllı telefon modeli de, yine amiral gemi sınıfına hitap eden bir donanıma sahip olacak.
Daha önce Falcon kod adıyla gündeme gelen modelde 5.8 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, Snapdragon 820 yonga seti ile ekosistemin en güçlü akıllı telefonlarından olmaya aday. HP Elite X3 için MWC 2016 etkinliği işaret ediliyor. Aynı etkinlikte Xiaomi'nin de Windows 10 mobil işletim sistemli Xiaomi Mi 5 versiyonunu tanıtması bekleniyor. Yani Windows mobil tarafında Snapdragon 820 yonga setli ilk akıllı telefonu kimin lanse edeceği ay sonunda belli olacak.
HP Elite X3 modelinde 3GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 12MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özelliklerin yer alması bekleniyor. Evleaks ayrıca, cihazın tasarımının çok başarılı olduğunu ancak hoparlör ızgara deliklerinin göze battığını ifade ediyor.
Bununla birlikte HP Elite X3 modelinin rakiplerine göre bazı dezavantajları mevcut. Örneğin cihazın ilk etapta kurumsal pazara sunulması bekleniyor. Yani bir müddet son kullanıcı bu cihaza erişemeyecek. Ayrıca HP'nin geniş olmayan dağıtım kanalları nedeniyle modelin çok fazla ülkeye gitmeyeceği tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/HP-Elite-x3-formerly-HP-Falcon-to-be-a-smart-looking-Windows-10-smartphone_id78305 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yaw, Nokia bile hata yaptı, yaptığını satıldıktan sonra anladı. Geri döndüğü zaman bence güzel Android'li cihazlar yapacaklardır da.
HP ise Nokia'nın Android'li cihaz yapmayıp Windows Phone ile devam ederek ne hale geldiğini görmesine rağmen yine de aynı hataya düşüyor. Yahu, çok yakın geçmişe, Nokia'ya bak, feyz al. Olsun bitsin...
Nokia yaşıyor dostum. Bu sene foxconn işbirliği ile geri dönecek
Bunda da öküzz gibi kalın çerçeveler yaparlar. Zaten telefon eşşşek kadar 5.8 inç ekrana sahip. Android deki 6 inçlik modeller kadar büyük olur. Bir de ağır yaptılar mı Palm gibi bunun da içine ederler. Zaten kullanıcılar en fazla 5.5 inç modelleri alıyorlar, onu da kenar çerçeveleri inceyse ve ekran-çerçeve oranı yüksek ise alıyorlar. Bunu da o yüzden almazlar. Karar baştan yanlış. 5.2 inç falan yapacaklar. Çözünürlük de FullHD olacak. Zaten o boyutta ekrana o çözünürlük yeterli. Hem az pil tüketecek, hem daha hızlı olacak, hem daha iyi RAM kullanacak, hem daha ucuz olacak, tereyağ gibi akıp gidecek, boyut da ağırlık da hayvani olmayacak. O zaman Android yerine Windows 10 a rağmen bir şans tanınabilirdi. O boyuta, ağırlığa ve ölüyor olan Windows Phone platformuna dayanırsa şansı yok bence...
yetkili birine ulaşacak arkadaş uyarsın derim...
Bunları niye yazdım aslında bilmiyorum, Microsoft ve Google'un politikasının ortaya çıkardığı sonuçları satış miktarlarından ve kazançlarından zaten gayet net görebiliyoruz...
Burada da rekabetin minimum olduğu Windows 10 göz kırpıyor üreticilere. Zaten Windwos'lu akıllı telefon üreten firma sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Yeni firmalarda Microsoft'a güvenerek oradan güç almaya çalışıyor. Olur da ilerde Windows 10 tam anlamıyla gelişir de -pek sanmıyorum ama- akıllı telefon satışlarında patlama olursa diye pusuya yatıp sonrasında ekmeğini yemeyi planlıyorlar bence.