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HP'nin Windows 10 akıllı telefonu Elite x3 adını alacak

Bir süredir HP'nin akıllı telefon pazarına yeniden döneceği dile getiriliyor. Yeni ortaya çıkan bilgiler, HP'nin yeni akıllı telefonunun isimlendirmesine de ışık tutuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin Windows 10 akıllı telefonu Elite x3 adını alacak


WebOS işletim sistemi dönemindeki hayal kırıklığından sonra, HP akıllı telefon pazarında çekilmişti. Son yıllarda Android işletim sistemli ve telefon özellikli tablet modelleri piyasaya sürse de, firma tam anlamıyla bir akıllı telefon geliştirmemişti. Bu yıl ise Windows 10 mobil işletim sistemi ile çok iddialı bir giriş yapacak. 

Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre, HP'nin yeni akıllı telefonu Elite X3 adını alacak. Elite X serisi genelde firmanın üst düzey bilgisayar ürünlerine ev sahipliği yapıyor. HP Elite X3 akıllı telefon modeli de, yine amiral gemi sınıfına hitap eden bir donanıma sahip olacak. 

Daha önce Falcon kod adıyla gündeme gelen modelde 5.8 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, Snapdragon 820 yonga seti ile ekosistemin en güçlü akıllı telefonlarından olmaya aday. HP Elite X3 için MWC 2016 etkinliği işaret ediliyor. Aynı etkinlikte Xiaomi'nin de Windows 10 mobil işletim sistemli Xiaomi Mi 5 versiyonunu tanıtması bekleniyor. Yani Windows mobil tarafında Snapdragon 820 yonga setli ilk akıllı telefonu kimin lanse edeceği ay sonunda belli olacak. 


HP Elite X3 modelinde 3GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 12MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özelliklerin yer alması bekleniyor. Evleaks ayrıca, cihazın tasarımının çok başarılı olduğunu ancak hoparlör ızgara deliklerinin göze battığını ifade ediyor. 

Bununla birlikte HP Elite X3 modelinin rakiplerine göre bazı dezavantajları mevcut. Örneğin cihazın ilk etapta kurumsal pazara sunulması bekleniyor. Yani bir müddet son kullanıcı bu cihaza erişemeyecek. Ayrıca HP'nin geniş olmayan dağıtım kanalları nedeniyle modelin çok fazla ülkeye gitmeyeceği tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/HP-Elite-x3-formerly-HP-Falcon-to-be-a-smart-looking-Windows-10-smartphone_id78305 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
gelsin bakalım s820 w10 da nasıl çalışacak 2 yeni sistemi deneyelim...
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OverClocK1ng 3 yıl
BoxFun
Akıllanmamışlar Windows kullanacaklarmış.

Yaw, Nokia bile hata yaptı, yaptığını satıldıktan sonra anladı. Geri döndüğü zaman bence güzel Android'li cihazlar yapacaklardır da.
HP ise Nokia'nın Android'li cihaz yapmayıp Windows Phone ile devam ederek ne hale geldiğini görmesine rağmen yine de aynı hataya düşüyor. Yahu, çok yakın geçmişe, Nokia'ya bak, feyz al. Olsun bitsin...
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Guest-5E274E432 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

BoxFun
Akıllanmamışlar Windows kullanacaklarmış.


Yaw, Nokia bile hata yaptı, yaptığını satıldıktan sonra anladı. Geri döndüğü zaman bence güzel Android'li cihazlar yapacaklardır da.
HP ise Nokia'nın Android'li cihaz yapmayıp Windows Phone ile devam ederek ne hale geldiğini görmesine rağmen yine de aynı hataya düşüyor. Yahu, çok yakın geçmişe, Nokia'ya bak, feyz al. Olsun bitsin...

Nokia yaşıyor dostum. Bu sene foxconn işbirliği ile geri dönecek
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OverClocK1ng 3 yıl
korsanzeki168
yılların palmmini batırdı bunu mu? devam ettirecek

Bunda da öküzz gibi kalın çerçeveler yaparlar. Zaten telefon eşşşek kadar 5.8 inç ekrana sahip. Android deki 6 inçlik modeller kadar büyük olur. Bir de ağır yaptılar mı Palm gibi bunun da içine ederler. Zaten kullanıcılar en fazla 5.5 inç modelleri alıyorlar, onu da kenar çerçeveleri inceyse ve ekran-çerçeve oranı yüksek ise alıyorlar. Bunu da o yüzden almazlar. Karar baştan yanlış. 5.2 inç falan yapacaklar. Çözünürlük de FullHD olacak. Zaten o boyutta ekrana o çözünürlük yeterli. Hem az pil tüketecek, hem daha hızlı olacak, hem daha iyi RAM kullanacak, hem daha ucuz olacak, tereyağ gibi akıp gidecek, boyut da ağırlık da hayvani olmayacak. O zaman Android yerine Windows 10 a rağmen bir şans tanınabilirdi. O boyuta, ağırlığa ve ölüyor olan Windows Phone platformuna dayanırsa şansı yok bence...
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sendemail 3 yıl
iyi tamam da ,sanırım arka kamerada flashı unutmuşlar galiba (eğer haberdeki resim telefonun arka kısmıysa...)
yetkili birine ulaşacak arkadaş uyarsın derim...
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esmerbuyucu 3 yıl
Her önüne gelen Windows Mobile üretemez. Böylece hem Microsoft kendi donanımını daha rahat satabiliyor hem de sadece izin verdiği üreticiler WM üretiyor böylece rekabet azalıyor. Google'ın ise kendi donanımıyla işletim sisteminde ses getirecek bir pay sahibi değil hatta çok az. Samsungta Tizene geçince bile 1. üreticisi olamayacak o ipi kendi göğüsleyemeyecek.
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Kefelon 3 yıl esmerbuyucu
İstediği kadar ürettirmesin "Windows Mobile" ını sanki bulunmaz hint kumaşı. Piyasada ki en çöp işletim sistemi. Kullanıcılarına yıllarca gerçekleşmeyen vaatler vermekten başka bir şey yapmıyor. Google zaten kendisi cihaz ureticisi olarak birinci olmak gibi bir niyeti yok sadece diger ureticilere yön vermek için nexus v.b. programları yapıyor. Kendi cihazını yakında çıkarırsa amacı yine aynı olacak. Samsung'ta Tizen'de hata yaptığını farketti son haberleri okuduysanız oda vazgeçti ve sadece basit (akıllı saat, aktivite takip bileklik) gibi cihazlarda kullanıp son zamanlarında canlı tutmaya çalışıyor işletim sistemini. Tizen'e geçme gibi bir niyet uzunca olmayacak anlayacağınız.
Bunları niye yazdım aslında bilmiyorum, Microsoft ve Google'un politikasının ortaya çıkardığı sonuçları satış miktarlarından ve kazançlarından zaten gayet net görebiliyoruz...
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Kefelon 3 yıl
Akıllı telefon pazarından geride kalmış firmalar için Windows kullanmak yapılabilecek en doğru hareket bence. Örneğin HP diğer üreticilerden çok geride, onlarla yakın donanım ve fiyattan Android cihaz çıkarsalar tüketici kesinlikle HP'ye yan gözle bile bakmaz. Satması için f/p cihazlar üretmeli, öyle cihazlarda kârlılık için pastadan pay almasına maalesef yetmiyor.

Burada da rekabetin minimum olduğu Windows 10 göz kırpıyor üreticilere. Zaten Windwos'lu akıllı telefon üreten firma sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Yeni firmalarda Microsoft'a güvenerek oradan güç almaya çalışıyor. Olur da ilerde Windows 10 tam anlamıyla gelişir de -pek sanmıyorum ama- akıllı telefon satışlarında patlama olursa diye pusuya yatıp sonrasında ekmeğini yemeyi planlıyorlar bence.
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alemburda34 3 yıl
Yazik olacak donanima israf resmen.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Akıllanmamışlar Windows kullanacaklarmış.
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Fenomenon 3 yıl
Neyse en azından s200 koymamışlar :D
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