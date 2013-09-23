HP'nin mürekkep gurusu Thom Brown, HP mürekkepleri hakkında bazı ilginç detayları paylaştı





Yazıcı dendiğinde HP'nin bu alandaki başarısı herkesin malumu. Ar-Ge çalışmalarıyla mürekkep kullanımını en efektif şekilde yapılması için gayret sarfeden HP, bu bakımdan bir mürekkep gurusunu bünyesinde barındırıyor.





19 Eylül tarihinde Yapı Endüstri Merkezi'nde yapılan HP ile Farklı Versiyonlarınız Etkinliği'ne katılan HP mürekkep gurusu Thom Brown, HP mürekkepleri ile ilgili pek çok ilginç gerçeği uygulamalı olarak anlattı.





Brown'un paylaştığı bazı gerçekler şöyle sıralanıyor:





- 15cm x 10cm ebadında standart bir fotoğraf 35 milyon damla mürekkep içermekte.

- 12 punto Times New Roman'la yazılmış sadece "A" harfi 1400 damla mürekkepten oluşmakta.

- Bir mürekkep püskürtmeli yazıcının enjektörü saç telinin ? genişliğine denk geliyor.

- Enjektörün, mürekkebi sayfaya püskürtürken sağladığı isabet oranı, bir üzüm tanesini 30 katlı bir binadan aşağıdaki kaldırıma konuşlandırılmış hareketli bir kovanın içine atarken gereken isabet oranı ile hemen hemen aynı.

- Her yeni HP mürekkebini mükemmel hale getirmek için 3-5 yıl arasında süre ve 1000 kadar prototip formülü gerekmekte.

- HP geçen 20 yıl içinde 100 farklı mürekkep geliştirdi.





Brown, etkinlikte HP'nin endüstride lider mürekkeplerinin ardında yatan bilim ve inovasyonu sergilemek için yeni interaktif mürekkep laboratuvarını kullandı. Brown yaptığı deneylerde HP'nin orijinal mürekkeplerini, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşlarla kullanırken oluşan baskı deneyimini kıyaslayarak katılımcılara sergiledi.





Bu konuda BuyersLab tarafından yapılan bir araştırma ise HP Orijinal mürekkep kartuşlarının, tekrar doldurulmuş ya da yenilenmiş alternatiflerine göre daha iyi bir güvenilirlik ve kağıt verimi sağladığını gösteriyor. Yeniden doldurulmuş mürekkeplerin test edilen yüzde 40'ından fazlası kullanım sırasında başarısız oldu ya da kutudan defolu çıktı. Araştırma ayrıca HP Orijinal mürekkep kartuşlarının, test edilen yeniden doldurulmuş kartuşlara göre ortalama yüzde 50'den daha fazla baskı yaptığını ortaya koydu.