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HSA standardını destekleyen çözüm sayısı artıyor

3 yıl
2,9b
1
1
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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HSA standardını destekleyen çözüm sayısı artıyor

Donanım dünyasında son yıllarda grafik birimlerinin belirli iş yüklerinde ana işlemciye yardımcı olması gerektiğine olan inanç gittikçe artıyor. İşlemcinin yükünü hafifleterek enerji tasarrufuna yardımcı olan bu konsept heterojen sistem mimarisi - HSA olarak biliniyor ve HSA Vakfı tarafından kontrol ediliyor. 

AMD liderliğinde ARM, Samsung, Qualcomm, MediaTek gibi firmalar tarafından oluşturulan vakıf, bir yandan ortak bir standart geliştirme çalışmaları üzerinde yoğunlaşırken, bir taraftan da HSA uyumlu çözümlerin piyasaya çıkması için çaba gösteriyor. Bunun için kurucu ortaklar kendi cephesinde önemli ilerlemeler kaydetti. 

Standardın ilk geliştiricisi konumunda AMD, HSA 1.0 alfa sürümüne geçen yıl ki Kaveri APU'larında yer vermiş, HSA 1.0 asıl sürümünü ise bu yıl ki Carrizo APU'larında kullanmaya başlamıştı. Firma Zen mimarisinde de HSA 1.0 uyumluluğunu devam ettirecek. 

ARM henüz HSA 1.0 uyumlu bir çekirdek veya komut seti duyurusu yapmadı ancak çalışmaların devam ettiği, hem CPU hem GPU tarafında standardın kullanılacağı bunun yanında bellek paylaşımı ve uyum gereksinimleri için bir iç bağlantı düzeni geliştirileceğini açıkladı. Hali hazırdaki ARM tabanlı yongalarda sınırlı da olsa heterojen mimari kullanılıyor ve görüntü işleme gibi işlemlerde grafik birimi devreye giriyor. 

Tayvanlı MediaTek de kısıtlı olarak heterojen mimariye yongasetlerine yer veriyor. MediaTek, ARM'ın en büyük müşterilerinden birisi olduğu için firmanın yol haritasına göre hareket edecek. Imagination ise iki farklı mimari ile HSA standardına destek veriyor. MIPS tabanlı yeni işlemciler ve yeni PowerVR grafik birimleri önümüzdeki aylarda HSA uyumlu olarak piyasaya sürülecek. Yine firma iç bağlantı düzenlerini de optimize ediyor. 

Imagination ilk HSA uyumlu tasarım lisanslarını 2016 yılında dağıtmaya başlayacak. Tasarım lisanslarının donanıma yansıması bir yıla yakın bir süre oladığı için en erken 2017 yılında ilk ürünlerin piyasada olması bekleniyor. Vakıf HSA standardının mobil cihazlarda süper bilgisayarlara kadar tüm bilgisayar türlerinde kullanılmasını amaçlıyor. Bu sayede üreticiler geniş bir HSA uyumlu bileşen yelpazesinden seçim yaparak yongasetlerini oluşturabilecek.  

http://www.anandtech.com/show/9690/hsa-foundation-update-more-hsa-hardware-coming-soon Yorum Yaz
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CVenturas 3 yıl en beğenilen
AMD maddi sıkıntılarına rağmen önemli inovasyonların geliştiricisi-kurgulayıcısı olmaya devam ediyor. Geleceğe yön verecek bütün teknolojilerde başı oynuyor. CPU kanadında firma yerinde saymaya devam etse de diğer alanlarda iyi. Maddi olarak Nvidia-Intel ile kıyaslandığında çok küçük. Fakat inovasyon anlamında ikisini toplasak AMD'nin yarısı etmezler. İki firma da akıl sır ermeyecek kadar bol kaynaklara sahipler. Buna rağmen iki firma da ürünlerini biraz biraz iyileştirip fiyat çekmekten vazgeçmiyor. Bana kalırsa AMD şu haline göre(Zen de beklendiği gibi çıkarsa) gayet başarılı. GPU tarafı güzel gidiyor. Yazılım konusunda da birçok atılım yaptılar. Geriye CPU kalıyor. CPU çok zayıf kaldıkları bir alan. Anakartlar eskidi, yeni teknolojileri desteklemiyor. İşlemciler 3 yıllık. Zen ile gerçekten telafi etmeleri gerekiyor.

Zen beklenen gibi olursa firmayı bu günlere taşıyan gelir kanallarına yeniden sahip olacaklar. Düşük güç tüketimli x86 APU'lar sahneye çıkacak. Yani Tablet-İnce dizüstü pazarı hedeflenecek. Mobil tarafta AMD'nin potansiyeli Intel'e göre aslında daha yüksek. Haber de bu durumun bir teyidi. APU'ların güçlü bir konuma gelebilmesi için Zen'in bekleneni vermesi şart. Aynı zamanda Sunucu pazarı da önemli.

Ve tüm bunlara ek olarak dünya ARM işlemcili cihazlara çok fazla ihtiyaç duyuyor. x86 pazarını daraltan tek etken ARM pazarının kontrolsüz büyümesi. AMD'nin bu pazara girmesi gerekiyor. ARM mimarili Opteron projesinde ne yaptılar bilmiyoruz. Bu proje onlara hayati tecrübeler kazandırabilir. ARM dünyasına da adım atabilirlerse AMD adına çok güzel şeyler olur. AMD için aslında zor bir şey değil, SoC konusunda çok tecrübeliler. İlk olarak hazır Cortex tasarımı kullanabilirler. Daha sonra da özelleştirilmiş tasarıma geçebilirler. Bilindiği üzere bu sene Samsung da Qualcomm da hazır tasarım kullandı. Mediatek zaten hazır tasarımlarla bu günlere geldi. Mobil SoC'lerde iş GPU-CPU ile bitmiyor tabiki. DSP, görüntü işlemcisi, kamera işlemcisi, konumlama modemi, mobil modem, bluetooth gibi diğer elemanlar da var. Diğer elemanları temin edebilmek gerekiyor fakat bunlar çözülemeyecek konular değil. Fiyatta rekabetçi olunursa pazar payı yakalanabilir. AMD vizyonu olan bir firma. Başarılı olmasını kendi adıma istiyorum.

Her şeyi zaman gösterecek. MobilHaber AMD ve Sony'yi batıradursun, bakalım neler olacak
AMD maddi sıkıntılarına rağmen önemli inovasyonların geliştiricisi-kurgulayıcısı olmaya devam ediyor. Geleceğe yön verecek bütün teknolojilerde başı oynuyor. C...
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CVenturas 3 yıl en beğenilen
AMD maddi sıkıntılarına rağmen önemli inovasyonların geliştiricisi-kurgulayıcısı olmaya devam ediyor. Geleceğe yön verecek bütün teknolojilerde başı oynuyor. CPU kanadında firma yerinde saymaya devam etse de diğer alanlarda iyi. Maddi olarak Nvidia-Intel ile kıyaslandığında çok küçük. Fakat inovasyon anlamında ikisini toplasak AMD'nin yarısı etmezler. İki firma da akıl sır ermeyecek kadar bol kaynaklara sahipler. Buna rağmen iki firma da ürünlerini biraz biraz iyileştirip fiyat çekmekten vazgeçmiyor. Bana kalırsa AMD şu haline göre(Zen de beklendiği gibi çıkarsa) gayet başarılı. GPU tarafı güzel gidiyor. Yazılım konusunda da birçok atılım yaptılar. Geriye CPU kalıyor. CPU çok zayıf kaldıkları bir alan. Anakartlar eskidi, yeni teknolojileri desteklemiyor. İşlemciler 3 yıllık. Zen ile gerçekten telafi etmeleri gerekiyor.

Zen beklenen gibi olursa firmayı bu günlere taşıyan gelir kanallarına yeniden sahip olacaklar. Düşük güç tüketimli x86 APU'lar sahneye çıkacak. Yani Tablet-İnce dizüstü pazarı hedeflenecek. Mobil tarafta AMD'nin potansiyeli Intel'e göre aslında daha yüksek. Haber de bu durumun bir teyidi. APU'ların güçlü bir konuma gelebilmesi için Zen'in bekleneni vermesi şart. Aynı zamanda Sunucu pazarı da önemli.

Ve tüm bunlara ek olarak dünya ARM işlemcili cihazlara çok fazla ihtiyaç duyuyor. x86 pazarını daraltan tek etken ARM pazarının kontrolsüz büyümesi. AMD'nin bu pazara girmesi gerekiyor. ARM mimarili Opteron projesinde ne yaptılar bilmiyoruz. Bu proje onlara hayati tecrübeler kazandırabilir. ARM dünyasına da adım atabilirlerse AMD adına çok güzel şeyler olur. AMD için aslında zor bir şey değil, SoC konusunda çok tecrübeliler. İlk olarak hazır Cortex tasarımı kullanabilirler. Daha sonra da özelleştirilmiş tasarıma geçebilirler. Bilindiği üzere bu sene Samsung da Qualcomm da hazır tasarım kullandı. Mediatek zaten hazır tasarımlarla bu günlere geldi. Mobil SoC'lerde iş GPU-CPU ile bitmiyor tabiki. DSP, görüntü işlemcisi, kamera işlemcisi, konumlama modemi, mobil modem, bluetooth gibi diğer elemanlar da var. Diğer elemanları temin edebilmek gerekiyor fakat bunlar çözülemeyecek konular değil. Fiyatta rekabetçi olunursa pazar payı yakalanabilir. AMD vizyonu olan bir firma. Başarılı olmasını kendi adıma istiyorum.

Her şeyi zaman gösterecek. MobilHaber AMD ve Sony'yi batıradursun, bakalım neler olacak
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