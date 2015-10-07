HSA standardını destekleyen çözüm sayısı artıyor

Donanım dünyasında son yıllarda grafik birimlerinin belirli iş yüklerinde ana işlemciye yardımcı olması gerektiğine olan inanç gittikçe artıyor. İşlemcinin yükünü hafifleterek enerji tasarrufuna yardımcı olan bu konsept heterojen sistem mimarisi - HSA olarak biliniyor ve HSA Vakfı tarafından kontrol ediliyor.





AMD liderliğinde ARM, Samsung, Qualcomm, MediaTek gibi firmalar tarafından oluşturulan vakıf, bir yandan ortak bir standart geliştirme çalışmaları üzerinde yoğunlaşırken, bir taraftan da HSA uyumlu çözümlerin piyasaya çıkması için çaba gösteriyor. Bunun için kurucu ortaklar kendi cephesinde önemli ilerlemeler kaydetti.





Standardın ilk geliştiricisi konumunda AMD, HSA 1.0 alfa sürümüne geçen yıl ki Kaveri APU'larında yer vermiş, HSA 1.0 asıl sürümünü ise bu yıl ki Carrizo APU'larında kullanmaya başlamıştı. Firma Zen mimarisinde de HSA 1.0 uyumluluğunu devam ettirecek.





ARM henüz HSA 1.0 uyumlu bir çekirdek veya komut seti duyurusu yapmadı ancak çalışmaların devam ettiği, hem CPU hem GPU tarafında standardın kullanılacağı bunun yanında bellek paylaşımı ve uyum gereksinimleri için bir iç bağlantı düzeni geliştirileceğini açıkladı. Hali hazırdaki ARM tabanlı yongalarda sınırlı da olsa heterojen mimari kullanılıyor ve görüntü işleme gibi işlemlerde grafik birimi devreye giriyor.





Tayvanlı MediaTek de kısıtlı olarak heterojen mimariye yongasetlerine yer veriyor. MediaTek, ARM'ın en büyük müşterilerinden birisi olduğu için firmanın yol haritasına göre hareket edecek. Imagination ise iki farklı mimari ile HSA standardına destek veriyor. MIPS tabanlı yeni işlemciler ve yeni PowerVR grafik birimleri önümüzdeki aylarda HSA uyumlu olarak piyasaya sürülecek. Yine firma iç bağlantı düzenlerini de optimize ediyor.





Imagination ilk HSA uyumlu tasarım lisanslarını 2016 yılında dağıtmaya başlayacak. Tasarım lisanslarının donanıma yansıması bir yıla yakın bir süre oladığı için en erken 2017 yılında ilk ürünlerin piyasada olması bekleniyor. Vakıf HSA standardının mobil cihazlarda süper bilgisayarlara kadar tüm bilgisayar türlerinde kullanılmasını amaçlıyor. Bu sayede üreticiler geniş bir HSA uyumlu bileşen yelpazesinden seçim yaparak yongasetlerini oluşturabilecek.

http://www.anandtech.com/show/9690/hsa-foundation-update-more-hsa-hardware-coming-soon