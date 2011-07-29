HTC, 2. çeyrek sonuçlarını duyurdu; Satışlar geçen yıla göre %124 oranında arttı

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Son günlerde adı Apple firması ile yaşadığı problemlerle sıkça gündeme gelen HTC, 2011 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını duyuranlar kervanına katıldı. Hatırlatmak gerekirse 2011 yılının ilk çeyreğinde 9.7 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirerek 3.5 milyar dolar gelir ve 504 milyon dolar net kâr açıklayan Tayvan merkezli üretici, satışlarını 2010'un aynı dönemine kıyasla %192 gibi yüksek oranda arttırmış; 2011'in ikinci çeyreği için satış tahminleri 11 milyon adede kadar yükseltilmişti. Ancak satışlar HTC'nin tahmininin ötesine geçmesi başardı.
HTC, 2011 yılının ikinci çeyreğinde 12.1 milyon akıllı telefon dağıtımı gerçekleştirerek 4.3 milyar dolar gelir elde etti. Satışların, 2010 yılının aynı dönemine göre %124, bir önceki çeyreğe göre ise %25 arttığı ifade ediliyor. Satış gelirlerine baktığımızda ise bir önceki yıla göre %104, bir önceki çeyreğe göre %19 artış dikkat çekiyor.
En fazla Asya cephesinde büyüme sergileyen ve Windows Phone 7, Android OS, Brew platformu olmak üzere üç farklı segmentte akıllı geliştiren HTC, yıl sonuna kadar 6 ile 8 arasında yeni cihazla karşımıza çıkmayı planlıyor.
HTC firmasının 2011 yılı ürün portföyünden bir kaç model
HTC'nin Facebook odaklı ilk akıllı telefonları Salsa ve ChaCha
HTC'nin Brew platformunu kullanan akıllı telefonu Freestyle
HTC'nin Android işletim sistemli ilk tablet bilgisayarı Flyer
Wi-MAX desteği sunan HTC Evo Shift 4G
HTC'nin 3D özelliğine sahip ilk akıllı telefonu EVO 3D
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biraz fazla olmuş olabilir fakat bunların hiçbiri imkansız değil. diğer muadil ürünlerde dediğim eksikliklerin çoğu düzeltilmiş durumda. tamam kasası kaliteli, sense arayüzü güzel ama biraz da donanım konusunda ilerlese ben HTC 'nin kısa süre içinde bir numara olacağına gönülden inanıyorum..
dünya genelinden bahsediyorsan bir şey diyemem ama türkiyeden bahsediyorsan sorarım sana sen bu ülkede şimdiye kadar neyin diğer ülkelere kıyasla ucuza satıldığını gördün?
bu habere sevindim ancak htc'nin durumuna üzülyorum. yıllardır telefon üretiyor son birkaç senede kar etmeye başladı anında ms ve elma başına üşüştüler
Aynı olay 3-4 hafta önce abimin başına geldi malesef o sizin kadar şanslı değildi, ekran 4-5 yerinden çatladı ama dokunmatiği sorunsuz çalışıyordu
o halde servise götürdü servisten aldığı yanıt ise traji komik mi desem ne desem bilemiyorum ''1300 tl karşılığında cihazını tamir ederiz demişler'' cihaz garantili bu arada
neyse ben cihazı ondan alıp doğu banka götürdüm orada 325 tl'ye yaptırttım.
Ben daha önce HTC Desire kullanıyordum ve HTC'nin modellerini oldukça beğenirim, kasa sağlamlığı, tasarımı ve arayüz olarak çok hoşuma gidiyor HTC'nin cihazları
zaten o nedenlede ben aldırtmıştım abime Desire HD modelini ama aklım almıyor tek bir darbeyle o taş gibi sağlam kasalı cihaz nasıl o hale geldi:(
Ayrıca HTC'yi çok beğenmeme rağmen bence Dahili hoparlör, dahili hafıza, ekran ve pil konusunda kedisini biraz daha geliştirmeli
8 gb dahili belleğin maliyeti nedir ki 3 yada 5 $ hadi olsun 10 $, insan 1300-1400 tl civarında bir cihaz alıp sonrada o cihazda 1 yada 1.5 dahili hafıza görünce buna bir anlam veremiyor.
Neyse uzun lafın kısası bana göre eğer HTC Bu saydığım noktalarda biraz daha iyileştirme yaparsa başarılarına daha da katlayarak devam eder.
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