HTC, 2. çeyrek sonuçlarını duyurdu; Satışlar geçen yıla göre %124 oranında arttı

Son günlerde adı Apple firması ile yaşadığı problemlerle sıkça gündeme gelen HTC, 2011 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını duyuranlar kervanına katıldı. Hatırlatmak gerekirse 2011 yılının ilk çeyreğinde 9.7 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirerek 3.5 milyar dolar gelir ve 504 milyon dolar net kâr açıklayan Tayvan merkezli üretici, satışlarını 2010'un aynı dönemine kıyasla %192 gibi yüksek oranda arttırmış; 2011'in ikinci çeyreği için satış tahminleri 11 milyon adede kadar yükseltilmişti. Ancak satışlar HTC'nin tahmininin ötesine geçmesi başardı.

HTC, 2011 yılının ikinci çeyreğinde 12.1 milyon akıllı telefon dağıtımı gerçekleştirerek 4.3 milyar dolar gelir elde etti. Satışların, 2010 yılının aynı dönemine göre %124, bir önceki çeyreğe göre ise %25 arttığı ifade ediliyor. Satış gelirlerine baktığımızda ise bir önceki yıla göre %104, bir önceki çeyreğe göre %19 artış dikkat çekiyor.



En fazla Asya cephesinde büyüme sergileyen ve Windows Phone 7, Android OS, Brew platformu olmak üzere üç farklı segmentte akıllı geliştiren HTC, yıl sonuna kadar 6 ile 8 arasında yeni cihazla karşımıza çıkmayı planlıyor.

HTC firmasının 2011 yılı ürün portföyünden bir kaç model



HTC'nin Facebook odaklı ilk akıllı telefonları Salsa ve ChaCha

HTC'nin Brew platformunu kullanan akıllı telefonu Freestyle

HTC'nin Android işletim sistemli ilk tablet bilgisayarı Flyer



Wi-MAX desteği sunan HTC Evo Shift 4G

HTC'nin 3D özelliğine sahip ilk akıllı telefonu EVO 3D