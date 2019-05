HTC 20 Eylül'de New York'da etkinlik düzenleyecek; Vigor, Bliss ve dahası tanıtılabilir

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, 20 Eylül 2011 tarihinde, New York'da gerçekleştireceği etkinlik için şimdiden davetiye yollamaya başlamış. New York'da saat 9:30'da başlayacak olan etkinlikte firmanın Bliss, Holiday, Vigor veya Amaze kod adlı modelleriyle karşılaşabileceğimiz söyleniyor. Her bir akıllı telefonun öne sürülen teknik özellikleri şu şekilde;



HTC Vigor



1.5 GHz çift çekirdekli Qualcomm işlemci

Adreno 220 grafik birimi

1 GB RAM

Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi

HTC Sense 3.5 arayüzü



Beats Audio teknolojisi

4.3-inç, 720 x 1280 piksel, dokunmatik ekran

16 GB dahili flash bellek

8 megapiksel kamera

2 megapiksel ön kamera HTC Bliss

800 MHz Qualcomm işlemci

Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi

3.7-inç dokunmatik ekran

HTC Sense 3.5 arayüzü

HTC Holiday

1.2 GHz, çift çekirdekli işlemci

1 GB RAM

Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi

LTE desteği

4.5-inç, 540 x 960 piksel, dokunmatik ekran

8 megapiksel kamera

1.3 megapiksel ön kamera

Çift LED flaş

HTC Sense 3.0 arayüzü

Bluetooth 3.0

Wi-Fi 802.11n

HTC Amaze 4G (Ruby)

1.5 GHz, çift çekirdekli işlemci

HTC Sense 3.5 arayüzü

Android işletim sistemi

1 GB RAM

16 GB dahili flash bellek

4.3-inç, 540 x 960 piksel, dokunmatik ekran

8 megapiksel kamera