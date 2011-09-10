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HTC 20 Eylül'de New York'da etkinlik düzenleyecek; Vigor, Bliss ve dahası tanıtılabilir

7 yıl
11,7b
1
19
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, 20 Eylül 2011 tarihinde, New York'da gerçekleştireceği etkinlik için şimdiden davetiye yollamaya başlamış. New York'da saat 9:30'da başlayacak olan etkinlikte firmanın Bliss, Holiday, Vigor veya Amaze kod adlı modelleriyle karşılaşabileceğimiz söyleniyor. Her bir akıllı telefonun öne sürülen teknik özellikleri şu şekilde;
HTC Vigor
  • 1.5 GHz çift çekirdekli Qualcomm işlemci
  • Adreno 220 grafik birimi
  • 1 GB RAM
  • Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi
  • HTC Sense 3.5 arayüzü
  • Beats Audio teknolojisi
  • 4.3-inç, 720 x 1280 piksel, dokunmatik ekran
  • 16 GB dahili flash bellek
  • 8 megapiksel kamera
  • 2 megapiksel ön kamera
HTC Bliss
  • 800 MHz Qualcomm işlemci
  • Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi
  • 3.7-inç dokunmatik ekran
  • HTC Sense 3.5 arayüzü 

HTC Holiday
  • 1.2 GHz, çift çekirdekli işlemci
  • 1 GB RAM
  • Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi
  • LTE desteği
  • 4.5-inç, 540 x 960 piksel, dokunmatik ekran
  • 8 megapiksel kamera
  • 1.3 megapiksel ön kamera
  • Çift LED flaş
  • HTC Sense 3.0 arayüzü
  • Bluetooth 3.0
  • Wi-Fi 802.11n

HTC Amaze 4G (Ruby)
  • 1.5 GHz, çift çekirdekli işlemci
  • HTC Sense 3.5 arayüzü
  • Android işletim sistemi
  • 1 GB RAM
  • 16 GB dahili flash bellek
  • 4.3-inç, 540 x 960 piksel, dokunmatik ekran
  • 8 megapiksel kamera

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suhaksk 7 yıl
Vallaha vigor süper Htcde çok karizma bi marka gerçekten aşırı bi ilgi sıcaklık duyuyorum fakat daha hiç bir ürününü kullanmadım samsung kullanıyorum.Vigor pili iyi olursa çok can yakar gibime geliyor.Beats audio ilede güzel bi hoparlor ve kamera ilede iş bitirir...
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Foo Fighters 7 yıl
ColDasHeLL
ismkyAynen vigor çok iyi tasarımı da estetik olursa s2 yi satmayı düşünebilirim.
vigor cıkınca 900 den alırım s2 ni :D

Bi çıksında olur neden olmasın:)
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ZZ RAT 7 yıl
Vigor benim de hosuma gitti,
bakalim cikis tarihi ve fiyati ne olacak.
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pEgaTR 7 yıl
Vigor A9 olursa Galaxy S2 yede Note a da bakmam artık . Umarım tasarımıda güzel olur ..
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HyperioИ 7 yıl
Vigor akıcak gibi benim için.
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ColDasHeLL 7 yıl
ismky
Aynen vigor çok iyi tasarımı da estetik olursa s2 yi satmayı düşünebilirim.

vigor cıkınca 900 den alırım s2 ni :D
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Deníz 7 yıl
o gpu o çözünürlükte sorun çıkarmasın.
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Foo Fighters 7 yıl
Aynen vigor çok iyi tasarımı da estetik olursa s2 yi satmayı düşünebilirim.
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acmtncy 7 yıl
bliss'in ram miktarı ne acaba? sense 3.5 çalıştıracak ise yüksek olmalı ama 800mhz işlemci ile de zor gibi.
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Max payne 35 7 yıl
İnşallah Vigor'da yüksek kapasiteli pil olur. HTC'nin adetidir pilden kısmak :)
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sahoron 7 yıl
Umarım 1-2 aya piyasada olur vigor cünkü ilk hd ekranlı teli almayı düşünüyorum
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leon23 7 yıl
htc kaliteli ürünleri ile gene dikkatleri kendine çekmiş.Umarım pilleri de yeterli seviyede olur.
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