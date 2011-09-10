HTC 20 Eylül'de New York'da etkinlik düzenleyecek; Vigor, Bliss ve dahası tanıtılabilir

Haber Editörü
Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, 20 Eylül 2011 tarihinde, New York'da gerçekleştireceği etkinlik için şimdiden davetiye yollamaya başlamış. New York'da saat 9:30'da başlayacak olan etkinlikte firmanın Bliss, Holiday, Vigor veya Amaze kod adlı modelleriyle karşılaşabileceğimiz söyleniyor. Her bir akıllı telefonun öne sürülen teknik özellikleri şu şekilde;
HTC Vigor
- 1.5 GHz çift çekirdekli Qualcomm işlemci
- Adreno 220 grafik birimi
- 1 GB RAM
- Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi
- HTC Sense 3.5 arayüzü
- Beats Audio teknolojisi
- 4.3-inç, 720 x 1280 piksel, dokunmatik ekran
- 16 GB dahili flash bellek
- 8 megapiksel kamera
- 2 megapiksel ön kamera
HTC Bliss
- 800 MHz Qualcomm işlemci
- Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi
- 3.7-inç dokunmatik ekran
- HTC Sense 3.5 arayüzü
HTC Holiday
- 1.2 GHz, çift çekirdekli işlemci
- 1 GB RAM
- Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi
- LTE desteği
- 4.5-inç, 540 x 960 piksel, dokunmatik ekran
- 8 megapiksel kamera
- 1.3 megapiksel ön kamera
- Çift LED flaş
- HTC Sense 3.0 arayüzü
- Bluetooth 3.0
- Wi-Fi 802.11n
HTC Amaze 4G (Ruby)
- 1.5 GHz, çift çekirdekli işlemci
- HTC Sense 3.5 arayüzü
- Android işletim sistemi
- 1 GB RAM
- 16 GB dahili flash bellek
- 4.3-inç, 540 x 960 piksel, dokunmatik ekran
- 8 megapiksel kamera
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Bi çıksında olur neden olmasın:)
bakalim cikis tarihi ve fiyati ne olacak.
vigor cıkınca 900 den alırım s2 ni :D